НАПК взялось за Кравченко после расследования о вилле в Дубае: что известно об имуществе экс-генпрокурора

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) взялось за бывшего генпрокурора Руслана Кравченко после расследования о дубайской вилле стоимостью около $670 тысяч, которую, по данным журналистов, в июле 2023 года приобрела его тогдашняя теща Алина Шкробанец, когда он возглавлял Киевскую областную военную администрацию. Агентство учтет опубликованные журналистами данные во время мониторинга образа жизни Кравченко, в то же время сама Шкробанец отрицает, что покупала недвижимость в ОАЭ, а официальные выводы НАПК о возможных нарушениях пока не публиковало.

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О намерении учесть информацию из расследования НАПК сообщило в ответе на обращение общественной организации "Антикоррупционный штаб". Журналисты установили обстоятельства вероятного приобретения недвижимости, последующей смены ее владельца и связей между отдельными фигурантами, однако часть этих обстоятельств остается неподтвержденной.

Вилла в Дубае за $670 тысяч: что установили журналисты

По данным расследования, 20 июля 2023 года Алина Шкробанец могла приобрести таунхаус в жилом комплексе DAMAC Lagoons в Дубае. Недвижимость расположена в кластере Mykonos, ее площадь превышает 143 кв. м, а стоимость оценивается примерно в $670 тыс., что на тот момент составляло около 24,5 млн грн.

Журналисты получили сведения из утечки документов Земельного департамента Дубая. К расследованию присоединились представители международного проекта Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

На момент предполагаемой покупки дома Руслан Кравченко возглавлял Киевскую областную военную администрацию. В своей декларации он также указывал, что пользуется автомобилем Infiniti QX70 2013 года выпуска, который принадлежал его тогдашней теще.

Алина Шкробанец заявила журналистам, что не покупала недвижимость в ОАЭ. Она предположила, что ее персональные данные могли использовать без ее ведома, а также сообщила, что не общается с Русланом Кравченко более двух лет.

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Ее муж Игорь Шкробанец, депутат Черновицкого областного совета, также сказал, что не знал о возможной покупке женой недвижимости в Дубае. По его словам, этой недвижимости нет и в его декларации.

Как вилла перешла к менеджеру киевского ресторана

В ноябре 2024 года Руслан Кравченко и его тогдашняя жена Елена развелись. В 2025 году, согласно реестру, владельцем дубайской виллы стал Андрей Кейбаш – менеджер киевского ресторана La Veranda.

Кейбаш подтвердил "Схемам", что приобрел недвижимость в Дубае в 2025 году примерно за $670 тыс. При этом он отрицал, что купил ее напрямую у Алины Шкробанец. Назвать предыдущего владельца мужчина не смог: сначала согласился проверить документы, но позже перестал отвечать на запросы журналистов.

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Кейбаш также заявил, что Кравченко был лишь гостем ресторана. Само по себе посещение заведения не свидетельствует о причастности к сделкам с недвижимостью, однако журналисты проверили, могли ли фигуранты быть знакомы между собой.

Журналисты нашли видеозаписи из La Veranda за декабрь 2022 года, на которых, по информации журналистов, присутствуют Алина Шкробанец, ее муж Игорь и их дочь Елена. На другом видео запечатлен Руслан Кравченко в том же ресторане.

Игорь Шкробанец рассказал, что именно Кравченко познакомил его с Андреем Кейбашем. В то же время он отрицал, что знал о возможной недвижимости жены в ОАЭ. Бывшая жена Кравченко Елена также заявила, что ничего не знает о дубайской вилле. Сам Руслан Кравченко, по информации журналистов, на их запрос не ответил.

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Новая декларация Кравченко: квартира, зарплата и наличные

Дополнительный контекст о имущественном положении бывшего генпрокурора дает его новая электронная декларация, поданная 20 октября 2026 года. Как сообщали СМИ и правозащитники, к тому моменту Кравченко уже находился в Вене.

Согласно декларации, с начала 2026 года до увольнения Кравченко получил 1 364 244 грн заработной платы, в среднем это около 140 тыс. грн в месяц. Также он указал, что хранит $35 тыс. наличными.

В декларации появилась квартира площадью 53,2 кв. м стоимостью 734 тыс. грн. По данным материала, право на нее оформили 2 сентября 2026 года – за день до начала операции "Карфаген", о которой стало известно в сентябре. В то же время в декларации не указан город, где расположена квартира, поэтому по приведенным сведениям невозможно достоверно оценить, насколько указанная цена соответствует рыночной.

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Дом в Козине за 22,8 млн грн и генератор за 1,1 млн грн

В новой декларации также указан дом в Козине площадью 292,6 кв. м, стоимость которого составляет 22,8 млн грн. Земельный участок площадью 1056 кв. м оценен в 3,1 млн грн.

При этом Кравченко не указал дом как собственную недвижимость: согласно декларации, его арендует жена Александра Кравченко. Сведения о пользовании этим домом стали публичными в начале сентября 2026 года.

Дом фигурировал и в материалах, озвученных во время судебного разбирательства в отношении Сергея Кропивы – бывшего сотрудника Офиса генерального прокурора и фигуранта дела "Карфаген". Во время избрания ему меры пресечения прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры зачитал фрагмент разговора, из которого, по версии обвинения, следовало, что Кравченко якобы поручал Кропиве организовать установку в доме газового генератора мощностью 30-50 кВт.

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В декларации Кравченко действительно указана газовая электростанция стоимостью 1,1 млн грн, приобретенная в мае 2026 года. Однако владельцем имущества указана агрофирма "Світанок", где официально трудоустроена жена бывшего чиновника. Директор предприятия – Олег Цаплиенко, депутат Киевского областного совета, избранный от партии ОПЗЖ.

Согласно декларации, Александра Кравченко получила более 3 млн грн от предпринимательской деятельности. Кроме того, в документе указаны 900 тыс. грн от продажи недвижимости бывшего мужа и еще 1 245 724 грн от продажи другой недвижимости.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, НАБУ и САП завершили расследование в отношении Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении на сумму более 13,9 млн грн. По версии следствия, она приобрела две квартиры в Киеве, оформленные на подругу, и 7 млн грн наличными, хотя ее официальные доходы не соответствовали стоимости этих активов.