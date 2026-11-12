Крупнейший в Украине производитель масла полностью остановил работу из-за российских обстрелов: какие бренды исчезнут с полок

Агрохолдинг Kernel полностью остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за российских обстрелов. Он является крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла в Украине и выпускает продукцию под торговыми марками "Щедрий Дар", "Стожар", "Чумак".

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О вынужденной остановке работы сообщила пресс-служба компании на официальном сайте 12 ноября. Отметим, что активы Kernel подвергались целенаправленным атакам со стороны российской оккупационной армии, в частности в последние несколько суток.

В результате этого были повреждены производственные здания, оборудование и резервуары, что подтвердила пресс-служба предприятия.

В Kernel пояснили, что маслоэкстракционное производство работает в непрерывном технологическом цикле и имеет повышенную пожарную опасность. Если оборудование будет повреждено во время процесса, существует риск масштабного пожара и угрозы жизни работников. Поэтому компания приняла решение полностью остановить все заводы.

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