Крупнейший в Украине производитель керамической плитки и сантехники полностью остановил работу после обстрела: заявление компании

В Звягеле Житомирской области остановился завод Cersanit, производивший керамические изделия и сантехническое оборудование. Это польское предприятие Россия дважды обстреливала дронами: в ночь с 11 на 12 сентября и в ночь с 15 на 16 октября.

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После последней атаки компания приняла решение о полном прекращении производства на звягельском заводе. Об этом было объявлено 19 октября на странице Cersanit в Facebook.

Что известно о последствиях российских ударов

Серьезные повреждения получили здание и ключевые элементы технологической линии предприятия. В компании признали, что ущерб заводу "настолько значителен, что в нынешних условиях мы не в состоянии его восстановить".

Во время обстрелов сотрудники Cersanit не травмировались. "Все работники, которые в это время находились на территории завода, были благополучно эвакуированы – никто не погиб и не пострадал", – подчеркнула пресс-служба.

Впрочем, руководство заявило, что на данный момент не может гарантировать безопасность людей.

"Интенсивные атаки, частые воздушные тревоги и связанные с ними эвакуации (даже несколько раз в день), временные перебои в электроснабжении и падения напряжения делают невозможной стабильную и безопасную работу. Безопасность людей для нас превыше всего, и мы не можем подвергать их риску", – заявили в Cersanit.

Группа Cersanit работает в Украине более 20 лет. Это один из крупнейших работодателей Житомирской области (около 1000 человек в подразделениях производства, продаж, маркетинга и обслуживания клиентов).

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