Крупнейший банк Венгрии OTP рассматривает возможность полного ухода из России на фоне проверки его деятельности в России европейскими регуляторами в преддверии запланированного приобретения Luminor Bank. Банк уже сократил штат в РФ на 25% и количество отделений на 40%, хотя российский бизнес остается прибыльным — за 2025 год он принес около 635 млн долларов чистой прибыли.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявления банка и документы, с которыми ознакомились журналисты. По их данным, среди клиентов OTP были компании, связанные с "Газпромом", а также фирмы, предоставлявшие услуги российским государственным структурам.

Российское направление остается для OTP прибыльным: по итогам 2025 года местная "дочка" получила 202 млрд венгерских форинтов чистой прибыли — около 635 млн долларов. Официальная отчетность группы подтверждает 202 млрд форинтов прибыли после налогообложения в РФ за 2025 год, что на 48% больше, чем годом ранее.

OTP пересматривает свою стратегию в отношении России

Генеральный директор OTP Group Петер Чаньи подтвердил Bloomberg, что группа приступила к пересмотру своей дальнейшей деятельности на российском рынке. По его словам, одним из возможных сценариев является полный уход из РФ. Результаты стратегического пересмотра ожидаются до конца 2026 года.

"Учитывая стратегический интерес к странам Балтии и незначительный прогресс в выводе дополнительных дивидендов из России в течение последнего года, OTP приступила к пересмотру своей стратегии в отношении российского рынка, в том числе и возможности полного выхода из него", — заявил Чаньи.

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Он добавил, что при принятии решения группа будет учитывать долгосрочные интересы акционеров и стратегию международной экспансии. Еще ранее OTP официально сообщал, что после начала полномасштабной войны пытался выйти из России, однако сделать это не удалось из-за изменения регуляторной среды. В то же время группа сокращала свои риски, в частности за счет вывода дивидендов.

OTP хочет приобрести крупный банк в Прибалтике

Вопрос российского бизнеса приобрел дополнительную актуальность в связи с планами OTP по расширению в странах Балтии. Венгерская группа планирует приобрести Luminor Bank, который работает в Эстонии, Латвии и Литве. По данным Bloomberg, активы Luminor по итогам прошлого года превышали 15 млрд евро.

Главные истории дня

Для OTP это может стать крупнейшим приобретением в истории группы и существенно усилить ее присутствие в еврозоне. Однако перед завершением сделки ее должны оценить европейские регуляторы. Именно на этом фоне российская деятельность OTP оказалась под дополнительным вниманием.

В частности, эстонский финансовый регулятор Finantsinspektsioon сообщил Bloomberg, что изучает деятельность группы в России. Регулятор назвал это направление одним из важных вопросов при рассмотрении потенциального приобретения Luminor. Ранее обеспокоенность по поводу присутствия OTP в России выражали также представители центральных банков Латвии и Литвы.

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OTP уже существенно сократил бизнес в России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину OTP начал постепенно ограничивать деятельность своей российской "дочки". Банк заявляет, что прекратил корпоративное кредитование российских компаний и вывел из страны внутригрупповое финансирование. В настоящее время кредитная деятельность там сосредоточена преимущественно на розничном потребительском сегменте.

Официальная отчетность OTP за 2025 год также указывает, что группа продолжала сокращать риски, связанные с Россией, а основным направлением кредитования оставались потребительские кредиты физическим лицам. Кроме того, по данным банка, с начала полномасштабной войны численность персонала в России сократили примерно на 25%, а сеть отделений — на 40%.

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OTP также ограничил часть трансграничных операций. После 2022 года банк прекратил обслуживать связанные с Россией платежи клиентов в долларах США, а платежи в евро между РФ и странами ЕС, Европейской экономической зоны и Великобританией проходят дополнительную проверку на предмет соблюдения санкций.

Российский бизнес принес банку около $635 млн за год

Несмотря на сокращение деятельности, российский бизнес OTP остается высокодоходным. В 2025 году российская "дочка" получила 202 млрд форинтов прибыли после уплаты налогов, что составило примерно 635 млн долларов. За год показатель вырос на 48%.

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Для сравнения: в 2024 году прибыль российского подразделения после уплаты налогов составила 136,9 млрд форинтов, а в 2023-м — 95,7 млрд форинтов. Таким образом, после начала полномасштабной войны доходность российского направления существенно возросла.

По данным Bloomberg, с 2021 года прибыль этого бизнеса выросла более чем в пять раз, а объем клиентских депозитов — примерно в семь раз. Сам OTP объяснял, что одним из факторов временного роста доходов стало сокращение количества европейских банков, через которые западные компании, продолжающие работать в России, могли проводить операции. По информации банка, международные компании составляют более 80% его корпоративной депозитной базы в РФ.

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OTP выводил из России сотни миллионов евро

Одновременно банк пытался снизить собственные финансовые риски в России за счет выплаты дивидендов. Официальные данные OTP свидетельствуют, что в течение 2023–2024 годов группа вывела из российского бизнеса около 460 млн евро дивидендов.

В 2025 году российская "дочка" выплатила ещё 25,9 млрд рублей дивидендов. Всего с сентября 2023 года до конца 2025-го сумма таких выплат достигла 67,7 млрд рублей.

По подсчётам Bloomberg, в целом OTP удалось вывести из России примерно 880 млн долларов в виде дивидендов. В банке объясняют, что это позволило снизить финансовые риски группы, связанные с российским рынком.

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Особое внимание Bloomberg уделил клиентам российского и сербского бизнеса OTP. По данным агентства, среди них были структуры, связанные с "Газпромом", а также компании, предоставлявшие услуги российским государственным организациям.

В частности, журналисты ознакомились с внутренней перепиской "Газпрома" за апрель–май 2026 года, касающейся потенциальной схемы платежей с участием "Газпром экспорт", сербской Yugorosgaz и Rosingaz. В одном из предложенных вариантов средства должны были поступить с еврового счета Yugorosgaz в OTP Serbia на счет Rosingaz в сербском государственном банке.

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В документах упоминается связанная с Малофеевым организация

Среди материалов, изученных агентством, есть также документы, касающиеся российского общества "Царьград". Организация связана с бизнесменом Константином Малофеевым, который находится под санкциями США и ЕС с 2014 года из-за поддержки незаконной аннексии Крыма Россией.

Согласно документам, в сентябре 2022 года "Царград" должен был получить 33,5 млн рублей от Малофеева. Средства должны были пойти на гранты студентам Московского государственного института международных отношений, а счет организации, согласно договору, был открыт в московском OTP Bank.

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При этом Bloomberg не смог подтвердить, был ли этот платеж фактически осуществлен. Само общество попало под санкции США в апреле 2022 года, а Великобритании — в мае того же года.

Банк заявляет, что нарушений санкций не выявил

OTP отдельно подчеркнул, что соблюдает международные санкционные ограничения. Речь идет о санкциях ООН, Европейского Союза, США и Великобритании.

После запросов Bloomberg банк провел внутреннюю проверку операций, о которых шла речь в документах. По утверждению OTP, на основе проанализированной информации не было выявлено фактов, свидетельствовавших бы о нарушении какой-либо компанией группы действующего санкционного законодательства.

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Почему OTP не может просто продать российский банк

Даже если OTP окончательно решит уйти из России, реализовать это решение может быть сложно. Для продажи необходимо найти покупателя, который был бы приемлем одновременно для западных регуляторов и российских властей.

Кроме того, действующие российские ограничения делают уход западных компаний финансово невыгодным. По утверждению OTP, при выходе с российского рынка продавец при определенных условиях может получить лишь около 5% рыночной стоимости актива.

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, послы стран Европейского Союза (ЕС) достигли соглашения о продлении санкций против России, которое будет включать снятие ограничений с двух влиятельных олигархов – Алишера Усманова и Михаила Фридмана. За это Латвия, которая блокировала исключение российских миллиардеров, получит от Франции "ядерный зонтик".

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