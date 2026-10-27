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Даже Индия "дала заднюю": кто перехватил у России покупателей нефти

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 мин
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Танкер, перевозящий нефть. Иллюстративное фото
Танкер, перевозящий нефть. Иллюстративное фото

Индийские нефтеперерабатывающие компании сокращают закупки российской нефти и переключаются на поставщиков из Персидского залива, поскольку скидки на ближневосточное сырье и расходы на доставку делают его выгоднее. На фоне подорожания морских перевозок российские поставки теряют конкурентоспособность, тогда как поставки с Ближнего Востока почти вернулись к довоенному уровню.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров и представителей индийских нефтеперерабатывающих компаний. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Индия стала одним из главных покупателей российской нефти.

Когда часть европейских клиентов отказалась от российского сырья, индийские нефтепереработчики увеличили закупки, воспользовавшись возможностью приобретать нефть на выгодных условиях. Однако ситуация на рынке меняется. Рост стоимости морских перевозок и изменение ценовых предложений конкурентов заставляют индийские компании пересматривать структуру импорта.

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По информации Bloomberg, отдельные индийские нефтепереработчики уже сократили закупки российского сырья. В частности, об ухудшении коммерческой привлекательности таких поставок заявил финансовый директор государственной компании Bharat Petroleum Corp. Ветса Рамакришна Гупта.

По его словам, объемы закупок российской нефти в ноябре существенно сократились из-за невыгодных коммерческих условий и удорожания фрахта. Компания начала резко сокращать закупки российского сырья еще в октябре. К сокращению закупок также присоединились Indian Oil Corp. и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. 

Нефть из Персидского залива оказалась дешевле

Одним из главных преимуществ ближневосточных поставщиков стали ценовые скидки. По данным трейдеров, отдельные партии иракской нефти предлагают со скидкой более 25 долларов за баррель относительно эталонной цены Dubai.

С учетом доставки такое сырье может обходиться покупателям на несколько долларов за баррель дешевле эталонного сорта Dated Brent. В то же время российскую нефть предлагают примерно на 2 доллара за баррель дороже соответствующего ценового ориентира, указанного в материале Bloomberg.

Такая разница влияет на решения нефтепереработчиков, закупающих большие объемы сырья. Даже несколько долларов экономии на одном барреле могут иметь существенное значение для общих расходов предприятия.

В то же время цены на нефть нельзя оценивать отдельно от условий контрактов, качества сырья и логистики. Однако в нынешней ситуации именно сочетание скидок и расходов на транспортировку делает часть ближневосточных предложений более привлекательными для индийских покупателей.

Поставщики из Персидского залива пытаются воспользоваться этой возможностью. В частности, торговое подразделение Saudi Aramco недавно продало нефть сорта Khafji с оперативной погрузкой со скидкой до 10 долларов за баррель относительно эталона Dubai.

Более дорогая транспортировка ослабляет позиции России

Важную роль в изменении направлений импорта играет стоимость морских перевозок. Российская нефть часто преодолевает значительные расстояния, прежде чем попасть в индийские порты, поэтому рост ставок фрахта может заметно влиять на конечную стоимость сырья.

Если расходы на доставку растут, ценовое преимущество, ради которого покупатели раньше выбирали российскую нефть, может сокращаться или исчезать. В таком случае индийским компаниям выгоднее искать альтернативных поставщиков, даже если они не предлагают таких же условий по начальной стоимости сырья.

Представители индийской нефтеперерабатывающей отрасли также обращают внимание на возможность самостоятельно организовывать перевозки. В частности, компании могут фрахтовать танкеры для доставки иракской нефти из Персидского залива, получая больше контроля над логистическими расходами.

Российское сырье нередко поставляют в индийские порты уже с учетом стоимости доставки. В таких условиях у покупателей меньше возможностей самостоятельно влиять на организацию перевозки и оптимизировать ее стоимость.

Председатель совета директоров Hindustan Petroleum Викас Каушал отметил, что производители из стран Персидского залива, испытывающие трудности с реализацией нефти, предлагают значительные скидки. По его словам, эти уступки помогают компенсировать чрезвычайно высокие расходы на фрахт.

Изменение закупочной политики индийских компаний уже влияет на структуру импорта. По данным Bloomberg, поставки нефти с Ближнего Востока почти вернулись к уровню, который наблюдался до полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время объемы российских отгрузок в Индию сокращаются.

После потери части европейских покупателей Россия в значительной степени переориентировала экспорт на азиатские страны, в частности Индию. Поэтому сокращение закупок со стороны индийских нефтепереработчиков создает дополнительные трудности для российских поставщиков.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия выбыла из тройки крупнейших мировых экспортеров энергетического угля, опустившись с третьего на четвертое место. За этот период ее экспорт сократился на 18,6% – до 42,5 млн тонн, тогда как Южно-Африканская Республика увеличила поставки до 52,1 млн тонн и опередила РФ в рейтинге. 

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