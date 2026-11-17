Нацбанк выпустил сразу 3 новые монеты в 10 грн. Они входят в серию "Мы сыльны. Мы вместе" и посвящены Львовской, Тернопольской и Черновицкой областям.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: саму серию запустили как напоминание о том, что Украина – "не просто территория на карте". Это, объясняется, "люди, их истории, их жизнь и общая ответственность за страну".

"Три области – Львовская, Тернопольская и Черновицкая – разные по характеру, истории и традициям. Но все они – часть единой и неделимой Украины. Сегодня каждая из этих областей, каждая община, каждый житель вносит свой вклад в нашу общую устойчивость и борьбу за независимость. В этом единстве – наша сила", – говорится в описании монет.

Как выглядят новые 10 грн

Аверсы (лицевые стороны) монет идентичны аверсам обычных 10 грн образца 2018 года. На них в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

Главным элементом реверсов (обратных сторон) монет является стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены. В частности:

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На монете "Мы сильны. Мы вместе. Львовская область" выделена Львовская область.

На монете "Мы сильны. Мы вместе. Тернопольская область" – Тернопольская область.

На монете "Мы сильны. Мы вместе. Черновицкая область" – Черновицкая область.

Что известно о монетах

Все 3 монеты отчеканены из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Постепенно в наличное обращение будет введено по два миллиона штук каждой из оборотных памятных монет.

Часть тиража этих монет сформирована в специально оформленных роликах. Ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого – 15 тыс. штук.

Купить же монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также в банках-дистриб’юторах (о чем они сообщат отдельно):

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Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"Более подробная информация о начале реализации роликов будет опубликована на официальных сайтах интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов", – сообщили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.