Нацбанк выпусил новые 5 грн: как они выглядят

Нацбанк выпустил новую монету в 5 грн. Она посвящена символу 2027 года по Восточному календарю – Козе.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

монета получила название "Год Козы" ;

; она вогла в серию "Восточный календарь";

тираж монеты составил 80 000 штук в сувенирном паковании.

"В восточной культуре коза олицетворяет гармонию, доброту, творческую энергию и благополучие. Ее образ связывают со спокойствием, взаимопониманием и стремлением к лучшей жизни. В то же время в украинской народной традиции коза воплощает плодородие, достаток, жизненную силу и возрождение. Именно то, что так нужно нам в новом году", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря. В центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на козу – символ года, над стрелкой – 2027. На матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вытинанку символы каждого времени года:

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снежинка;

цветок;

ягода;

лист.

На реверсе (обратной стороне) изображена стилизованная коза на фоне листа клевера. Внизу под композицией размещены стилизованные копыта. По кругу животное окружено элементами, характерными для каждого времени года:

снежинки;

цветы;

плоды;

ветки.

Купить же монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также в банках-дистриб’юторах:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"Информацию о старте продаж узнайте на их сайтах", – сообщили в НБУ.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.