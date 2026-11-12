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Нацбанк выпусил новые 5 грн: как они выглядят

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
1,7 т.
Нацбанк выпустил новые 5 грн
Нацбанк выпустил новые 5 грн. Источник: Фотобанк НБУ

Нацбанк выпустил новую монету в 5 грн. Она посвящена символу 2027 года по Восточному календарю – Козе.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

  • монета получила название "Год Козы";
  • она вогла в серию "Восточный календарь";
  • тираж монеты составил 80 000 штук в сувенирном паковании.

"В восточной культуре коза олицетворяет гармонию, доброту, творческую энергию и благополучие. Ее образ связывают со спокойствием, взаимопониманием и стремлением к лучшей жизни. В то же время в украинской народной традиции коза воплощает плодородие, достаток, жизненную силу и возрождение. Именно то, что так нужно нам в новом году", – говорится в описании монеты.

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Нацбанк выпустил новую монету в 5 грн

Нацбанк выпустил новую монету в 5 грн. Источник: НБУ

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря. В центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на козу – символ года, над стрелкой – 2027. На матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вытинанку символы каждого времени года:

  • снежинка;
  • цветок;
  • ягода;
  • лист.

На реверсе (обратной стороне) изображена стилизованная коза на фоне листа клевера. Внизу под композицией размещены стилизованные копыта. По кругу животное окружено элементами, характерными для каждого времени года:

  • снежинки;
  • цветы;
  • плоды;
  • ветки.

Купить же монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также в банках-дистриб’юторах:

  • Укргазбанк;
  • ПриватБанк;
  • Таскомбанк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ.

"Информацию о старте продаж узнайте на их сайтах", – сообщили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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