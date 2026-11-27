Нацбанк выпустил новую монету в 10 грн. Она изготовлена из серебра и посвящена Папе Римскому Иоанну Павлу II – одному из самых влиятельных польских деятелей ХХ века.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: введение монеьы в обращение приурочено к 25-летию исторического визита Иоанна Павла II в Украину.

"Его приезд в июне 2001 стал знаковым событием в духовной жизни Украины, способствовал развитию межконфессионального диалога, утверждению ценностей взаимного уважения и укреплению связей между украинским и польским народами. В условиях борьбы Украины за свободу и независимость его призывы к миру, солидарности и уважения к человеческому достоинству приобретают новое звучание, напоминая, что настоящий мир основывается на справедливости, уважении человеческой жизни и праве каждого народа на свободное будущее", – говорится в описании монеты.

Что известно о монете

Монета получила название "С миром в сердце. Иоанн Павел II".

Тираж монеты составил 3 000 штук в сувенирном футляре.

Проба серебра – 925.

Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г.

Как выглядят новые 10 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображены стилизованные силуэты двух фигур, обнимающихся в знак примирения и взаимного прощения. Одна из фигур держит в руке оливковую ветвь – символ мира.

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По кругу размещены надписи на украинском и польском языках: "Прощаємо і просимо прощення" (слева), "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie" (справа). Это – историческая фраза, которую понтифик использовал как формулу примирения.

На реверсе (обратной стороне) в центре композиции изображен портрет Папы Римского Иоанна Павла II с поднятой в жесте благословения рукой. На фоне расположен стилизованный силуэт взлетающего голубя – символ Святого Духа, мира и свободы. В верхней части по кругу размещены надписи с его именем на польском и украинском языках.

Главные истории дня

Купить же монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также в банках-дистриб’юторах (о чем они сообщат отдельно):

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.