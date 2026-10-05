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Нацбанк выпустит новые 50 грн: будут в оригинальном дизайне

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 мин
icon 5,1 т.
Нацбанк выпустит новые 50 грн
Нацбанк выпустит новые 50 грн. Источник: НБУ

Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

  • Монета получит название "Архистратиг Михаил".
  • Выпущена же она буде к 35-летию НБУ.
Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн

Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Источник: НБУ

Вместе с тем, о новых 50 грн известно немного – лишь то, что:

  • Монета будет выпущена тиражом 1 000 экземпляров.
  • Ее диаметр составит 85 мм.
  • Масса драгоценного металла в чистоте составит 500 г.
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Новые 50 грн будут отчеканены из золота

Новые 50 грн будут отчеканены из золота. Источник: НБУ

В целом же, отметим, оборотные памятные монеты – это разновидность монет, которые сочетают функции обычного платежного средства и памятного выпуска. Они имеют официальный номинал и используются в денежном обращении наравне с другими монетами, но одновременно посвящается определенному историческому событию, выдающейся личности, культурному явлению или важной дате.

Особенностью таких монет является их специальный дизайн. В отличие от стандартных, они содержат уникальные изображения, символику и надписи, связанные с темой выпуска, в связи с чем выполняют не только экономическую, но и культурно-просветительскую функцию. Они популяризируют историю, национальное наследие, государственные ценности и памятные события среди населения.

Помимо использования в обращении, такие монеты часто становятся предметом коллекционирования. Поскольку выпускаются ограниченными тиражами и обладают художественной и исторической ценностью.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. При чем, даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако в будущем такая возможность не исключается – по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

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