Нацбанк выпустит новые 5 грн: будут в оригинальном дизайне

Нацбанк готовиться выпустить новую оборотную памятную монету. Ожидается, что она появится в ноябре и будет иметь номинал 5 грн. Посвящена же монета будет Козе – одному из символов Восточного календаря.

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О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета получит название "Год Козы".

Монета войдет в серию "Восточный календарь".

В то же время, о новых 5 грн известно немного – лишь то, что:

Она будет выпущена тиражом до 80 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38 мм.

Материалом чеканки станет нейзильбер (сплав меди с никелем и цинком).

В целом же, отметим, оборотные памятные монеты – это разновидность монет, которые сочетают функции обычного платежного средства и памятного выпуска. Они имеют официальный номинал и используются в денежном обращении наравне с другими монетами, но одновременно посвящается определенному историческому событию, выдающейся личности, культурному явлению или важной дате.

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Особенностью таких монет является их специальный дизайн. В отличие от стандартных, они содержат уникальные изображения, символику и надписи, связанные с темой выпуска, в связи с чем выполняют не только экономическую, но и культурно-просветительскую функцию. Они популяризируют историю, национальное наследие, государственные ценности и памятные события среди населения.

Помимо использования в обращении, такие монеты часто становятся предметом коллекционирования. Поскольку выпускаются ограниченными тиражами и обладают художественной и исторической ценностью.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк объявил готовиться выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота.