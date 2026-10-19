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Нацбанк выпустит новые 5 грн: будут в оригинальном дизайне

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
icon 1,9 т.
Нацбанк выпустил новые 5 грн
Нацбанк выпустил новые 5 грн. Источник: Фотобанк НБУ

Нацбанк готовиться выпустить новую оборотную памятную монету. Ожидается, что она появится в ноябре и будет иметь номинал 5 грн. Посвящена же монета будет Козе – одному из символов Восточного календаря.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

  • Монета получит название "Год Козы".
  • Монета войдет в серию "Восточный календарь".
Нацбанк готовиться выпустить новые 5 грн

Нацбанк готовиться выпустить новые 5 грн. Источник: НБУ

В то же время, о новых 5 грн известно немного – лишь то, что:

  • Она будет выпущена тиражом до 80 000 экземпляров.
  • Ее диаметр составит 38 мм.
  • Материалом чеканки станет нейзильбер (сплав меди с никелем и цинком).
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Новые 5 грн появятся в ноябре

Новые 5 грн появятся в ноябре. Источник: НБУ

В целом же, отметим, оборотные памятные монеты – это разновидность монет, которые сочетают функции обычного платежного средства и памятного выпуска. Они имеют официальный номинал и используются в денежном обращении наравне с другими монетами, но одновременно посвящается определенному историческому событию, выдающейся личности, культурному явлению или важной дате.

Особенностью таких монет является их специальный дизайн. В отличие от стандартных, они содержат уникальные изображения, символику и надписи, связанные с темой выпуска, в связи с чем выполняют не только экономическую, но и культурно-просветительскую функцию. Они популяризируют историю, национальное наследие, государственные ценности и памятные события среди населения.

Помимо использования в обращении, такие монеты часто становятся предметом коллекционирования. Поскольку выпускаются ограниченными тиражами и обладают художественной и исторической ценностью.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк объявил готовиться выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота.

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