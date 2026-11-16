Нацбанк выпустит новые 2 грн: будут в оригинальном дизайне

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Принц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. ВидеоПринц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. ВидеоУкраинцам назвали тариф на газ с 1 января 2027 годаУкраинцам назвали тариф на газ с 1 января 2027 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометрСколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в ноябре 2026 годаСтарые цены больше неактуальны: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в ноябре 2026 годаВсплыли старые фотографии с Лавровым: в Германии проверяют связи финансового советника АдН с РоссиейВсплыли старые фотографии с Лавровым: в Германии проверяют связи финансового советника АдН с РоссиейСтепан Гига мог бы праздновать 67-летие: какие скандалы вспыхнули вокруг его детей и за что стыдили друзей певца после похоронСтепан Гига мог бы праздновать 67-летие: какие скандалы вспыхнули вокруг его детей и за что стыдили друзей певца после похоронВ Украине "подскочили" цены на землюВ Украине "подскочили" цены на землю: сколько теперь стоит гектарУкраинцы могут оформить помощь на 300 тыс. грн в ДіїУкраинцы могут оформить помощь на 300 тыс. грн в Дії: озвучены правилаМахинации во время теоретического экзамена: в столичном сервисном центре МВД разоблачили двух мужчин со скрытыми средствами связи. ФотоМахинации во время теоретического экзамена: в столичном сервисном центре МВД разоблачили двух мужчин со скрытыми средствами связи. Фото"Как это пропустили в учебную программу?" Украинцев возмутила сказка о зайчике, который хотел утопиться в реке"Как это пропустили в учебную программу?" Украинцев возмутила сказка о зайчике, который хотел утопиться в рекеСвитолина проиграла в финале Итогового турнира. ВидеоСвитолина проиграла в финале Итогового турнира. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Нацбанк выпустит новые 2 грн: будут в оригинальном дизайне

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
801
Нацбанк выпустит новые 2 грн
Нацбанк выпустит новые 2 грн. Источник: Фотобанк НБУ

Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 2 грн. Ожидается, что она появится в декабре. Посвящена же монета будет Борису Возницкому – украинскому искусствоведу, академику Украинской академии искусств.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получит название "100 лет со дня рождения Бориса Возницкого" и войдет в серию "Выдающиеся личности Украины".

Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 2 грн

Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 2 грн. Источник: НБУ

Вместе с тем, о новых 2 грн известно немного – лишь то, что:

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
41,6 т.
Украинцам отключают мобильные номера: в операторе рассказали, кто останется без связи
41,6 т.
Украинцам отключают мобильные номера: в операторе рассказали, кто останется без связи
Роман КостюченкоРоман Костюченко
35,1 т.
В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм
35,1 т.
В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм
Роман КостюченкоРоман Костюченко
31,1 т.
Клиентам Приватбанка советуют заменить карты: кому следует прийти в отделение
31,1 т.
Клиентам Приватбанка советуют заменить карты: кому следует прийти в отделение
  • Монета будет выпущена тиражом 50 000 экземпляров.
  • Ее диаметр составит 31 мм.
  • Материал чеканки – нейзильбер (специальный сплав из меди, никеля и цинка).
Новые 2 грн появятся в декабре 2026 года

Новые 2 грн появятся в декабре 2026 года. Источник: НБУ

В целом же, отметим, памятными считаются монеты, которые выпускают в честь важных исторических событий, выдающихся людей, культурных или государственных праздников. Они могут иметь необычный дизайн, посвященный определенной дате или событию, и часто являются не только средством платежа, но и предметом коллекционирования.

Такие монеты изготавливают из разных металлов, в том числе из недрагоценных или драгоценных – серебра и золота. Их ценность может быть связана не только с номиналом, но и с редкостью, материалом, состоянием и популярностью среди коллекционеров.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

Похожие темы
НумизматикаУкраинамонетыНациональный банк Украины (НБУ)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!