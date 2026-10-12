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Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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icon 1,6 т.
Нацбанк выпустит новые 10 грн
Нацбанк выпустит новые 10 грн. Источник: НБУ

Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из серебра и появится в ноябре. Посвящена же монета будет 25-летию визита Папы Римскомго Ивана Павла II в Украину.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получит название "С миром в сердце. Иван Павел II".

Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн

Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Источник: НБУ

Вместе с тем, о новых 10 грнизвестно немного – лишь то, что:

  • Монета будет выпущена тиражом 3 000 экземпляров.
  • Ее диаметр составит 38,6 мм.
  • Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.
Новые 10 грн будут отчеканены из серебра

Новые 10 грн будут отчеканены из серебра. Источник: НБУ

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В целом же, памятные монеты представляют собой особую категорию денежных знаков, для которой непосредственное использование в качестве платежного средства не является главным предназначением. Их значимость определяется прежде всего исторической, культурной и нумизматической ценностью. Подобные монеты выступают своеобразным отражением коллективной памяти общества, сохраняя в материальной форме сведения о важных исторических событиях, знаменательных датах, выдающихся личностях и символах, обладающих особым общественным значением. В связи с этим памятная монета приобретает более широкое значение, чем обычный денежный знак, поскольку воспринимается как символический объект, сохраняющий память о значимых явлениях и событиях прошлого.

Для производства памятных монет применяются различные материалы, включая распространенные металлы и их сплавы, например медно-никелевые, а также драгоценные металлы, такие как серебро и золото. Процесс их изготовления характеризуется повышенными требованиями к качеству исполнения. Особое внимание уделяется не только точности чеканки, но и художественным особенностям монеты: продуманности композиции, степени проработки деталей, соблюдению пропорций, четкости изображений и их эстетической выразительности. Совокупность этих характеристик придает монетам индивидуальность и способствует формированию их ценности как предметов коллекционирования.

Существенное влияние на востребованность и стоимость памятных монет оказывает объем их выпуска. Ограниченное количество экземпляров придает таким изделиям определенную редкость, что способствует повышению интереса со стороны нумизматов и коллекционеров, а также лиц, рассматривающих подобные приобретения в качестве потенциального объекта инвестирования. В зависимости от конкретных обстоятельств ограниченность тиража может создавать предпосылки для увеличения рыночной стоимости монеты с течением времени. Таким образом, памятные монеты объединяют в себе несколько взаимосвязанных аспектов ценности: денежный, историко-культурный и коллекционный. Кроме того, при наличии соответствующих условий они могут представлять интерес и с инвестиционной точки зрения.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. При чем, даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако в будущем такая возможность не исключается – по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

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