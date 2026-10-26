Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
сбит российский самолетСтратегические бомбардировщики серийно не производят: в ГУР узнали, сколько Су-34 и Су-35С Россия может поставлять в войскаУкраинцам рассказали, сколько можно заработать на депозитахДенег станет больше: украинцам рассказали, сколько можно заработать на депозитахСколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 годаСтарые цены больше не действуют: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 года"Превратилась в страну-свалку": Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии мира"Превратилась в страну-свалку": Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии мира"Говорить о результате нужно не до, а после": Зеленский предположил, почему Путин захотел переговоров с Украиной"Говорить о результате нужно не до, а после": Зеленский предположил, почему Путин захотел переговоров с Украиной"Его задница похожа на большой кусок мышц": Трамп уже в третий раз выразил недвусмысленное восхищение сенатором Гастедом. Видео"Его задница похожа на большой кусок мышц": Трамп уже в третий раз выразил недвусмысленное восхищение сенатором Гастедом. Видео"Потому что это наша земля": роспропагандистка Симоньян сделала циничное заявление о "сентиментальных чувствах" России против Украины. Видео"Потому что это наша земля": роспропагандистка Симоньян сделала циничное заявление о "сентиментальных чувствах" России против Украины. ВидеоВ Бразилии суд неожиданно продлил день выборов президента на несколько часов: что происходитВ Бразилии суд неожиданно продлил день выборов президента на несколько часов: что происходитУкраинцы в Дії в могут оформить помощь на 300 тыс. грнУкраинцы в Дії в могут оформить помощь на 300 тыс. грн: какие правилаДруг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец: она мешала спать по ночамДруг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец: она мешала спать по ночам

Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
333
Нацбанк планирует выпустить новые 10 грн в оригинальном дизайне
Нацбанк планирует выпустить новые 10 грн в оригинальном дизайне. Источник: НБУ

Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн, отчеканенную из серебра. Ожидается, что она, появится в ноябре и будет посвящена Архистратигу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

  • Она получит название "Архистратиг Михаил".
  • Проба серебра, из которого отчеканят монету, составит 999.
Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн

Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Источник: НБУ

Вместе с тем, о новых 10 грн известно немного – лишь то, что:

  • Монета будет выпущена тиражом до 15 000 экземпляров.
  • Ее диаметр составит 38,6 мм.
  • Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.
Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
25,4 т.
Украинцы не должны жаловаться на цены: в мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не много
25,4 т.
Украинцы не должны жаловаться на цены: в мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не много
Роман КостюченкоРоман Костюченко
21,5 т.
Снятие наличных в октябре: какие лимиты действуют в ПриватБанке
21,5 т.
Снятие наличных в октябре: какие лимиты действуют в ПриватБанке
Дарина ГерцеваДарина Герцева
17,4 т.
Цены на АЗС могут переписать вновь: какую стоимость бензина ожидать украинцам
17,4 т.
Цены на АЗС могут переписать вновь: какую стоимость бензина ожидать украинцам
Новые 10 грн будут отчеканены из серебра

Новые 10 грн будут отчеканены из серебра. Источник: НБУ

В целом же, памятные монеты представляют собой особую категорию денежных знаков, для которой непосредственное использование в качестве платежного средства не является главным предназначением. Их значимость определяется прежде всего исторической, культурной и нумизматической ценностью. Подобные монеты выступают своеобразным отражением коллективной памяти общества, сохраняя в материальной форме сведения о важных исторических событиях, знаменательных датах, выдающихся личностях и символах, обладающих особым общественным значением. В связи с этим памятная монета приобретает более широкое значение, чем обычный денежный знак, поскольку воспринимается как символический объект, сохраняющий память о значимых явлениях и событиях прошлого.

Для производства памятных монет применяются различные материалы, включая распространенные металлы и их сплавы, например медно-никелевые, а также драгоценные металлы, такие как серебро и золото. Процесс их изготовления характеризуется повышенными требованиями к качеству исполнения. Особое внимание уделяется не только точности чеканки, но и художественным особенностям монеты: продуманности композиции, степени проработки деталей, соблюдению пропорций, четкости изображений и их эстетической выразительности. Совокупность этих характеристик придает монетам индивидуальность и способствует формированию их ценности как предметов коллекционирования.

Существенное влияние на востребованность и стоимость памятных монет оказывает объем их выпуска. Ограниченное количество экземпляров придает таким изделиям определенную редкость, что способствует повышению интереса со стороны нумизматов и коллекционеров, а также лиц, рассматривающих подобные приобретения в качестве потенциального объекта инвестирования. В зависимости от конкретных обстоятельств ограниченность тиража может создавать предпосылки для увеличения рыночной стоимости монеты с течением времени. Таким образом, памятные монеты объединяют в себе несколько взаимосвязанных аспектов ценности: денежный, историко-культурный и коллекционный. Кроме того, при наличии соответствующих условий они могут представлять интерес и с инвестиционной точки зрения.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе этого купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска.

Похожие темы
НумизматикаУкраинаНациональный банк Украины (НБУ)монеты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!