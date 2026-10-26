Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне

Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн, отчеканенную из серебра. Ожидается, что она, появится в ноябре и будет посвящена Архистратигу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

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О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Она получит название "Архистратиг Михаил".

Проба серебра, из которого отчеканят монету, составит 999.

Вместе с тем, о новых 10 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 15 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

В целом же, памятные монеты представляют собой особую категорию денежных знаков, для которой непосредственное использование в качестве платежного средства не является главным предназначением. Их значимость определяется прежде всего исторической, культурной и нумизматической ценностью. Подобные монеты выступают своеобразным отражением коллективной памяти общества, сохраняя в материальной форме сведения о важных исторических событиях, знаменательных датах, выдающихся личностях и символах, обладающих особым общественным значением. В связи с этим памятная монета приобретает более широкое значение, чем обычный денежный знак, поскольку воспринимается как символический объект, сохраняющий память о значимых явлениях и событиях прошлого.

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Для производства памятных монет применяются различные материалы, включая распространенные металлы и их сплавы, например медно-никелевые, а также драгоценные металлы, такие как серебро и золото. Процесс их изготовления характеризуется повышенными требованиями к качеству исполнения. Особое внимание уделяется не только точности чеканки, но и художественным особенностям монеты: продуманности композиции, степени проработки деталей, соблюдению пропорций, четкости изображений и их эстетической выразительности. Совокупность этих характеристик придает монетам индивидуальность и способствует формированию их ценности как предметов коллекционирования.

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Существенное влияние на востребованность и стоимость памятных монет оказывает объем их выпуска. Ограниченное количество экземпляров придает таким изделиям определенную редкость, что способствует повышению интереса со стороны нумизматов и коллекционеров, а также лиц, рассматривающих подобные приобретения в качестве потенциального объекта инвестирования. В зависимости от конкретных обстоятельств ограниченность тиража может создавать предпосылки для увеличения рыночной стоимости монеты с течением времени. Таким образом, памятные монеты объединяют в себе несколько взаимосвязанных аспектов ценности: денежный, историко-культурный и коллекционный. Кроме того, при наличии соответствующих условий они могут представлять интерес и с инвестиционной точки зрения.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе этого купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска.