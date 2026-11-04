Наркотики, кол-центры и "крышевание" силовиками: НАБУ раскрыло новые преступления в операции "Карфаген"

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В деле фигурируют топ-чиновники СБУ и Осипов. Иллюстративное фото.НАБУ устроило масштабные обыски из-за крышевания колл-центров: в деле фигурируют высокопоставленные чиновники СБУ и Осиповудар по КиевуРоссия расширила список средств террора для ударов по Украине и готовится к следующему "рывку": анализ за месяц"Кадры, от которых сжимается сердце": в сети показали последние минуты перед ударом РФ по школе в Комышувахе. Видео"Кадры, от которых сжимается сердце": в сети показали последние минуты перед ударом РФ по школе в Комышувахе. ВидеоДемократ Оссофф, обвинивший окружение Трампа в обогащении на российских энергоносителях, победил в Джорджии: что он говорил об УкраинеДемократ Оссофф, обвинивший окружение Трампа в обогащении на российских энергоносителях, победил в Джорджии: что он говорил об УкраинеДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса"Холостяк" Кравцов назвал два "красных флага" в женщинах, которые отталкивают его"Холостяк" Кравцов назвал два "красных флага" в женщинах, которые отталкивают егоТрамп заявил, что Украина и Россия "готовы договариваться"Трамп заявил, что Украина и Россия "готовы договариваться"В НАБУ заявили, что чиновник СБУ угрожал применением оружия: в ведомстве отреагировали. Все подробностиВ НАБУ заявили, что чиновник СБУ угрожал применением оружия: в ведомстве отреагировали. Все подробностиПрежний курс доллара больше неактуальныйПрежний курс больше неактуальный: покупать доллары в украинских обменниках стало значительно дешевлеОт бизнес-идеи до гранта: во Львове состоялась практическая встреча для предпринимателейОт бизнес-идеи до гранта: во Львове состоялась практическая встреча для предпринимателей
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Наркотики, кол-центры и "крышевание" силовиками: НАБУ раскрыло новые преступления в операции "Карфаген"

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 мин
1,6 т.
В Украине раскрыт мошеннический колл-центр
В Украине опубликована новая часть пленок по делу "Карфаген". Иллюстративное фото. Источник: Офис Генерального прокурора

НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, ежемесячно передавала по $7 тысяч за прикрытие каждого из как минимум 52 мошеннических колл-центров, где работали около 2700 человек, а к ее деятельности были привлечены высокопоставленные сотрудники СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора. Помимо мошенничества, участники организации занимались наркобизнесом, контрафактными сигаретами и поддельной валютой, пытались подкупить высокопоставленных чиновников и, по версии правоохранителей, планировали нападения на журналистов, которые могли разоблачить их деятельность.

Об этом говорится в новом этапе опубликованного расследования НАБУ и САП об операции "Карфаген". Согласно материалам расследования, в состав преступной организации входили как минимум 12 человек, а ее деятельность охватывала десятки мошеннических колл-центров, в которых работали тысячи людей.

Система предусматривала регулярную передачу неправомерной выгоды представителям правоохранительных органов, чтобы те не реагировали на незаконную деятельность или помогали решать проблемы, возникавшие во время обысков и других следственных действий. По версии НАБУ и САП, организатором был ранее неоднократно судимый мужчина, имевший тесные контакты с представителями правоохранительных органов. Он привлек к преступной деятельности других лиц, в частности высокопоставленных представителей силовых структур, и сформировал систему, в которой каждый отвечал за отдельное направление.

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
11,5 т.
НБУ "выдает" украинцам золотые 100 грн с особенным дизайном: как выглядят
11,5 т.
НБУ "выдает" украинцам золотые 100 грн с особенным дизайном: как выглядят
Дарина ГерцеваДарина Герцева
5,7 т.
НАБУ и САП завершили расследование операции "Мидас": кто фигурирует в деле и что это означает
5,7 т.
НАБУ и САП завершили расследование операции "Мидас": кто фигурирует в деле и что это означает
Дарина ГерцеваДарина Герцева
1,9 т.
Новые вагоны "Укрзалізниці" уже на путях: чем отличаются от старых и что в них особенного. Фото.
1,9 т.
Новые вагоны "Укрзалізниці" уже на путях: чем отличаются от старых и что в них особенного. Фото.

Кто стоял за преступной организацией

По данным следствия, одним из ключевых участников был так называемый "Мексиканец" – гражданин Российской Федерации, основатель и руководитель транснационального наркосиндиката "Химпром". Его объявили в розыск в 2016 году, после чего он, согласно материалам расследования, находился в Украине, продолжая преступную деятельность. По данным открытых источников, речь идет об Егоре Буркине (известен как Егор Левченко).

Национальная полиция Украины и СНБО считают главным организатором и лидером группировки наркосиндиката. После начала полномасштабного вторжения России наркосиндикат, как установили детективы, не прекратил деятельность, а, наоборот, усилил свое влияние в Украине и за ее пределами.

Для расширения незаконного бизнеса "Мексиканцу" требовалась поддержка правоохранителей, которые могли бы обеспечить защиту от разоблачения. Именно для этого он, по версии следствия, объединил усилия с мужчиной по прозвищу "Криминал".

Последний, как отмечают правоохранители, имел значительное криминальное прошлое. Он был осужден к лишению свободы за грабеж, незаконное завладение транспортным средством и хулиганство. В то же время это не помешало ему, по данным следствия, поддерживать тесные связи с представителями правоохранительных органов.

В частности, в 2022 году "Криминал" попал в поле зрения правоохранителей из-за вымогательства от имени СБУ 1 млн долларов за недопущение экстрадиции определенного лица. Как установили НАБУ и САП, впоследствии он использовал свои контакты для создания системы передачи взяток высокопоставленным чиновникам, которые должны были обеспечивать защиту незаконного бизнеса.

В материалах расследования также фигурируют лица с условными прозвищами "Прайс", "Консультант" и "Аким". По версии следствия:

  • "Прайс" – действующий полицейский, один из руководителей Департамента стратегических расследований Национальной полиции, отвечавший за прикрытие деятельности колл-центров;
  • "Консультант" – другой представитель полиции, который, как утверждают детективы, обеспечивал безопасность преступной организации и координировал отдельные направления ее деятельности;
  • "Аким" – высокопоставленный сотрудник СБУ в звании генерал-майора, который, по данным следствия, обеспечивал защиту организации от внимания других сотрудников спецслужбы. Согласно данным СМИ, вероятно, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В то же время настоящие имена всех фигурантов, их конкретные роли и обстоятельства участия в преступной организации должны быть установлены и подтверждены в рамках расследования и судебного разбирательства.

Новость дополняется...

Похожие темы
МошенничествоСхемыОперация "Карфаген"Украинасхема обманакрадут деньгикоррупцияполицияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!