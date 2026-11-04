Наркотики, кол-центры и "крышевание" силовиками: НАБУ раскрыло новые преступления в операции "Карфаген"

НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, ежемесячно передавала по $7 тысяч за прикрытие каждого из как минимум 52 мошеннических колл-центров, где работали около 2700 человек, а к ее деятельности были привлечены высокопоставленные сотрудники СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора. Помимо мошенничества, участники организации занимались наркобизнесом, контрафактными сигаретами и поддельной валютой, пытались подкупить высокопоставленных чиновников и, по версии правоохранителей, планировали нападения на журналистов, которые могли разоблачить их деятельность.

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Об этом говорится в новом этапе опубликованного расследования НАБУ и САП об операции "Карфаген". Согласно материалам расследования, в состав преступной организации входили как минимум 12 человек, а ее деятельность охватывала десятки мошеннических колл-центров, в которых работали тысячи людей.

Система предусматривала регулярную передачу неправомерной выгоды представителям правоохранительных органов, чтобы те не реагировали на незаконную деятельность или помогали решать проблемы, возникавшие во время обысков и других следственных действий. По версии НАБУ и САП, организатором был ранее неоднократно судимый мужчина, имевший тесные контакты с представителями правоохранительных органов. Он привлек к преступной деятельности других лиц, в частности высокопоставленных представителей силовых структур, и сформировал систему, в которой каждый отвечал за отдельное направление.

Кто стоял за преступной организацией

По данным следствия, одним из ключевых участников был так называемый "Мексиканец" – гражданин Российской Федерации, основатель и руководитель транснационального наркосиндиката "Химпром". Его объявили в розыск в 2016 году, после чего он, согласно материалам расследования, находился в Украине, продолжая преступную деятельность. По данным открытых источников, речь идет об Егоре Буркине (известен как Егор Левченко).

Национальная полиция Украины и СНБО считают главным организатором и лидером группировки наркосиндиката. После начала полномасштабного вторжения России наркосиндикат, как установили детективы, не прекратил деятельность, а, наоборот, усилил свое влияние в Украине и за ее пределами.

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Для расширения незаконного бизнеса "Мексиканцу" требовалась поддержка правоохранителей, которые могли бы обеспечить защиту от разоблачения. Именно для этого он, по версии следствия, объединил усилия с мужчиной по прозвищу "Криминал".

Последний, как отмечают правоохранители, имел значительное криминальное прошлое. Он был осужден к лишению свободы за грабеж, незаконное завладение транспортным средством и хулиганство. В то же время это не помешало ему, по данным следствия, поддерживать тесные связи с представителями правоохранительных органов.

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В частности, в 2022 году "Криминал" попал в поле зрения правоохранителей из-за вымогательства от имени СБУ 1 млн долларов за недопущение экстрадиции определенного лица. Как установили НАБУ и САП, впоследствии он использовал свои контакты для создания системы передачи взяток высокопоставленным чиновникам, которые должны были обеспечивать защиту незаконного бизнеса.

В материалах расследования также фигурируют лица с условными прозвищами "Прайс", "Консультант" и "Аким". По версии следствия:

"Прайс" – действующий полицейский, один из руководителей Департамента стратегических расследований Национальной полиции, отвечавший за прикрытие деятельности колл-центров;

"Консультант" – другой представитель полиции, который, как утверждают детективы, обеспечивал безопасность преступной организации и координировал отдельные направления ее деятельности;

"Аким" – высокопоставленный сотрудник СБУ в звании генерал-майора, который, по данным следствия, обеспечивал защиту организации от внимания других сотрудников спецслужбы. Согласно данным СМИ, вероятно, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В то же время настоящие имена всех фигурантов, их конкретные роли и обстоятельства участия в преступной организации должны быть установлены и подтверждены в рамках расследования и судебного разбирательства.

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