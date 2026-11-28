Накопленная задолженность НЭК "Укрэнерго" и риски возникновения новых долгов угрожают финансовой стабильности энергетического рынка Украины. Для предотвращения дальнейшего ухудшения расчетов необходимо учитывать не только текущие расходы компании, но и финансовые обязательства предыдущих лет. Об этом говорится в обращении ICC Ukraine к НКРЭКУ.

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В ICC Ukraine подчеркнули, что недостаточное финансирование подтвержденных расходов системного оператора не решает финансовых проблем, а приводит к накоплению просроченной задолженности и дополнительным расходам.

"Недостаточное тарифное покрытие подтвержденных расходов не обеспечивает реального сокращения стоимости услуг. Вместо этого соответствующие суммы трансформируются в просроченные обязательства, потребность в дополнительном финансировании и потенциальные судебные расходы", – отмечается в обращении.

По оценке ICC Ukraine, для участников энергорынка такая ситуация означает ухудшение расчетной дисциплины, рост финансовых рисков и снижение предсказуемости хозяйственной деятельности.

Отдельное внимание организация обратила на обязательства по поддержке производства электроэнергии из возобновляемых источников. Надлежащее финансирование таких обязательств напрямую влияет на доверие инвесторов к украинскому энергетическому рынку.

В ICC Ukraine подчеркнули, что регуляторные решения не должны допускать образования новых долгов по уже взятым финансовым обязательствам. Это особенно важно для привлечения частных инвестиций в энергетику.

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"Для привлечения долгосрочного частного капитала важно, чтобы регуляторные решения не создавали новых предпосылок для накопления задолженности по уже взятым обязательствам", – отмечается в обращении.

Кроме того, организация призвала своевременно завершить определение финансовых результатов "Укренерго" за 2024–2025 годы и полностью учесть подтвержденные обязательства компании. Отсрочка компенсации дефицита, по мнению ICC Ukraine, может создавать дополнительные риски финансовой нестабильности.

Ранее эксперт по энергетике Владимир Омельченко заявил, что долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников приближаются к 15 млрд грн. По его словам, невыполнение государством финансовых обязательств перед компаниями, которые уже построили электростанции, подрывает доверие инвесторов и ставит под угрозу планы развития новой генерации.

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