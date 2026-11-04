НАБУ и САП завершили расследование операции "Мидас": кто фигурирует в деле и что это означает

В Украине завершили досудебное расследование по делу "Мидас", в рамках которого, по версии следствия, участники коррупционной организации получили более 111 млн долларов и почти 12 млн евро неправомерной выгоды в энергетическом секторе. Теперь сторона защиты ознакомится с материалами производства, после чего обвинительный акт могут передать в суд, который должен установить виновность или невиновность фигурантов.

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Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Завершение досудебного расследования означает, что правоохранители закончили собирать доказательства в соответствующей части дела и переходят к следующему процессуальному этапу.

Теперь сторона защиты должна получить доступ к материалам производства для ознакомления, после чего прокуроры смогут направить обвинительный акт в суд. При этом это еще не означает, что фигурантов признали виновными, окончательное решение об их ответственности должен принять суд.

Что такое операция "Мидас" и как ее раскрыли

Операция "Мидас" – это совместное расследование НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) по делу о предполагаемой масштабной коррупции в украинской энергетике. Дело также известно как "пленки Миндича", поскольку значительную часть материалов составляют аудиозаписи разговоров предполагаемых участников схемы.

По информации НАБУ, документирование деятельности преступной организации продолжалось более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время детективы собрали значительный массив доказательств, в том числе около 1000 часов аудиозаписей.

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На финальном этапе операции к работе привлекли практически весь личный состав детективов Национального антикоррупционного бюро. По судебным решениям правоохранители провели более 70 обысков в Киеве и других регионах Украины. Во время следственных действий изъяли документы и наличные средства.

Официально о разоблачении высокоуровневой преступной организации в сфере энергетики НАБУ и САП сообщили 10 ноября 2025 года. На следующий день стало известно о задержании пяти человек и сообщении о подозрении семи участникам организации.

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Отдельное внимание в ходе расследования уделили возможным схемам с денежными средствами, выделенными на защитные сооружения для украинской энергосистемы. Речь идет об инфраструктуре, которая должна была защищать энергетические объекты от российских ракетных и дроновых атак.

Как работала схема "шлагбаум" в энергетике

По версии следствия, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" и предприятий Министерства энергетики Украины. Схема предусматривала получение от 10% до 15% от стоимости уплаченных средств по заключенным договорам.

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Незаконные платежи могли требовать за возможность заключения новых контрактов, продления действующих соглашений или сохранения статуса поставщика. Механизм, который правоохранители называют "шлагбаумом", предусматривал фактическое давление на компании, сотрудничавшие с государственными предприятиями.

В случае отказа платить неправомерное вознаграждение контрагентам могли блокировать платежи за уже оказанные услуги или поставленную продукцию. Компании также рисковали потерять статус поставщика. При таких обстоятельствах предприятия могли оказаться в ситуации, когда отказ от незаконных платежей угрожал их дальнейшей работе с государственными заказчиками.

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По данным следствия, участники организации могли влиять на финансовые и кадровые решения стратегических предприятий. Отмечается, что это позволяло систематически получать неправомерное вознаграждение в течение длительного времени.

Кто фигурирует в деле "Мидас": имена и фамилии

В материалах расследования фигурируют бизнесмены, бывшие чиновники энергетического сектора и лица, которых правоохранители связывают с так называемым бэк-офисом по легализации средств. Среди основных фигурантов, которым в рамках производства сообщали о подозрении, называют:

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Тимур Миндич – бизнесмен, которого НАБУ и САП называют руководителем преступной организации. В материалах расследования он фигурирует под кодовым именем "Карлсон";

Александр Цукерман – бизнесмен, которого правоохранители называют соорганизатором схемы. Его кодовые имена – "Шугармен" и "Шеф";

Игорь Миронюк – бывший советник министра энергетики. В материалах следствия фигурирует как "Рокет";

Дмитрий Басов – бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома", его кодовое имя – "Тенор";

Игорь Фурсенко – бизнесмен, которого правоохранители связывают с бэк-офисом по легализации средств. Фигурирует под именем "Решик";

Леся Устименко – лицо, которое следствие связывает с работой бэк-офиса;

Людмила Зорина – также фигурантка дела, связанная с бэк-офисом;

Герман Галущенко – бывший министр энергетики и юстиции. В материалах дела фигурирует под кодовыми именами "Профессор" и "Сигизмунд";

Алексей Чернышов – бывший вице-премьер-министр Украины и экс-министр национального единства. Его кодовое имя – "Че Гевара".

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НАБУ и САП сообщали о подозрениях по отдельным эпизодам, связанным с незаконным обогащением, злоупотреблением служебным положением, получением неправомерной выгоды и легализацией средств. В мае 2026 года в материалах связанного производства появилось имя Андрея Ермака, бывшего руководителя Офиса президента Украины.

По сообщениям правоохранителей, ему объявили подозрение в отмывании средств, полученных фигурантами дела "Мидас". Соответствующие обстоятельства расследуются отдельно. Также в связанных производствах о возможном отмывании средств и недвижимости фигурируют Сергей Сиранчук, Лилия Лысенко, Геннадий Опальчук и Марина Медведева.

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Что известно о "черной бухгалтерии" и отмывании денег

По данным САП, легализация незаконно полученных средств осуществлялась через отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. В этом офисе, как утверждают правоохранители, вели учет средств, полученных в сфере энергетики Украины, и так называемую "черную бухгалтерию". Она могла использоваться для фиксации поступлений, распределения денег и контроля за финансовыми операциями.

Для легализации средств, по версии следствия, использовали сеть компаний-нерезидентов. Деньги также могли передавать в собственность физическим лицам. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины. Схема могла иметь не только внутреннюю структуру получения незаконных платежей, но и отдельную систему их дальнейшего сокрытия и использования.

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Сколько денег могли получить участники "Мидаса"

По информации САП, общая сумма неправомерной выгоды за период с декабря 2020 года по ноябрь 2025 года составляет:

более 111 млн долларов США;

почти 12 млн евро.

Суммы, по версии следствия, были получены в результате систематических незаконных платежей от контрагентов государственных энергетических предприятий. Размер требуемой неправомерной выгоды мог составлять от 10% до 15% от суммы оплаченных договоров.

После завершения досудебного расследования сторона защиты должна получить доступ к материалам уголовного производства. Отмечается, что это необходимая процессуальная процедура, которая позволяет подозреваемым и их адвокатам ознакомиться с доказательствами обвинения.

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После завершения ознакомления прокуроры могут направить обвинительный акт в суд. Именно судебное разбирательство должно определить, достаточно ли доказательств для установления виновности конкретных лиц.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Офисе генерального прокурора завершили служебное расследование в отношении бывшего руководителя ведомства Руслана Кравченко. Его признали виновным в служебном проступке – использовании служебного положения в собственных интересах во время поездки за границу.