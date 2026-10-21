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НАБУ проводит обыски у главы НБУ: у Пышного сделали заявление

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
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Андрей Пышный
Андрей Пишный. Источник: НБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски у главы Нацбанка Андрея Пышного. Следственные действия проводятся по месту работы чиновника. Также обыски проводятся по месту жительства одного из представителей НБУ. В Нацбанке официально подтвердили проведение обысков.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA, близкие к НАБУ. Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и НБУ. При этом, по данным источников, Пишному не сообщили о подозрении. В то же время официально в НАБУ отметили, что обыски проводятся "в помещении НБУ". Никто не был задержан, о подозрении не сообщалось.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски в помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников. Никто не был задержан, о подозрении не сообщалось. Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством", – отметили в НАБУ.

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Обыски подтвердили

Обыски подтвердили. Источник: НАБУ

Народный депутат Ярослав Железняк напомнил, что в случае, если Пышный уйдет в отставку, его обязанности будет исполнять первый заместитель Сергей Николайчук.

"Нацбанк – это очень важная институция. Процедура увольнения в ней сейчас прописана таким образом, чтобы свести к минимуму любое политическое влияние и давление. Поэтому сейчас было бы правильно увидеть заявление об отставке от председателя НБУ Андрея Пишного. В таком случае Рада сможет рассмотреть его уже в следующий понедельник, 26 октября. Обязанности будет исполнять первый заместитель НБУ Сергей Николайчук. Он же является наиболее вероятным кандидатом на постоянную должность", – отметил Железняк.

В НБУ отметили, что продолжают работать в штатном режиме. При этом пообещали предоставить дополнительные разъяснения, как только завершатся процессуальные действия.

Заявление НБУ

Заявление НБУ. Источник: НБУ

"НБУ подтверждает информацию о проведении следственных действий НАБУ в помещении Национального банка. Дополнительные разъяснения будут предоставлены по завершении процессуальных действий", – отметили в НБУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в отношении бывшей заместительницы главы Офиса президента Украины Ирины Мудрой. Фигурантка спецоперации "Форест Гамп" отправилась в СИЗО на 60 суток.

Национальный банк принял решение о несоответствии председателя правления "Сенс Банка" Алексея Ступака квалификационным требованиям в отношении профессиональной пригодности. Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ принял 1 сентября 2026 года.

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