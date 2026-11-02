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На этой культуре жители сел в Украине могут заработать 20 тыс. грн: что нужно выращивать и сколько платят

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Иллюстрация – тыквенные семечки
Сколько платят украинским фермерам за тыквенные семечки. Иллюстративное изображение. Источник: Magnific

Украинские компании готовы платить фермерам деньги за продукцию, которая часто идет на корм скоту или даже выбрасывается. Так, в частности за килограмм тыквенных семечек им готовы платить по 55 гривентаким образом можно заработать за сезон около 20 тыс. грн.

Об этом "Вестнику Ч" сообщила жительница села Раздольное на Черниговщине Любовь Гончар. В этом году она и ее муж высадили 25 "соток" тыкв, хотя в 2026-м цены на это сырье несколько снизились.

"В этом году дешево принимают, по 55 гривен. Было по 70-80 гривен за кило. А есть такие, что по 50 дают. Принимать начали с 9 сентября", – говорит Любовь Гончар, отмечая, что они сдают продукцию заготовителям из Нежина.

За сезон на семенах удается выручить около 20 тысяч гривен. Однако за этой прибылью стоит тяжелый ежедневный труд, ведь тыквы нужно вспахать, посадить, прополоть и убрать. Лучше всего сделать это до наступления морозов.

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Как заготавливают тыквенные семечки

В хозяйстве ничего не пропадает зря: мякоть и остатки тыкв идут на корм скоту и служат натуральным удобрением. А обработка семян требует четкой последовательности:

  • сначала их нужно выбрать;
  • затем семена промывают, чтобы они не слиплись в комок;
  • далее следует сушка – на солнце и в печи;
  • высушенные семена собирают и сдают заготовителям, которые, как правило, сами ездят по селам по определенному графику (1-3 раза в неделю).

Такие семена часто экспортируют – за границей их используют для изготовления лекарств или тыквенного масла.

Какую тыкву выбрать и сколько посадить

Украинцы выращивают тыквы в разных масштабах. Например, в семье Гончаров из Нежинщины старшее поколение работает вручную и с помощью лошадей, а младшее использует современную технику.

"Два внука засеяли тыквами по два гектара. Обрабатывают трактором, молотят комбайном. Перемалывает тыкву, семена летят в мешок. Их тоже надо промыть. Сын специально сделал сушилку для семян", – говорит Любовь Гончар.

Что касается выбора сортов, хозяйка не привередлива, хотя для посадки оставляет только лучший материал.

"Какие попало сажаем. Осенью, когда выбираю, хорошие, крупные семена откладываю на посадку. Мелочь не беру. У нас кормовые тыквы. А бывают сладкие, для каши. Добавляют пшено, масло. Вкусно получается. Моя мать со свекровью ставили в печь", – говорит женщина.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине впервые с середины лета возобновился рост цен на репчатый лук. Производители связывают это с погодными условиями и ухудшением качества овощей. Между тем 30 октября килограмм лука в супермаркетах можно купить за 14,9–21,4 гривны.

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