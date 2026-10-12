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Мир ждет массовое сокращение рабочих мест: кого накроет "ИИ-цунами"

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Иллюстрация — робот
Кто может потерять работу из-за искусственного интеллекта. Источник: Pixabay

Технологии искусственного интеллекта надвигаются на мировой рынок труда, как медленное цунами. Первыми под его удар попадут молодые выпускники, которые только начинают свой трудовой путь и не имеют достаточного опыта, а потому могут оказаться менее эффективными, чем алгоритмы.

Об этом, как сообщает CNBC, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Такие заявления свидетельствуют об изменении фокуса внимания мировых экономистов: от споров об угрозах ИИ они переходят к поиску механизмов защиты рынка труда

"Люди, о которых стоит беспокоиться в первую очередь, — это молодежь, которая только выходит на рынок труда. Обычно они начинают с рутинных, повторяющихся задач и постепенно продвигаются по карьерной лестнице. Но если эти должности исчезнут, я не думаю, что кто-то из молодых людей захочет видеть свою профессиональную перспективу в работе бариста в кофейне", — отметила Георгиева во время панельной дискуссии.

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По оценкам МВФ, около 40% рабочих мест в мире в конечном итоге могут быть "модифицированы, понижены в статусе или вообще ликвидированы" из-за ИИ. В развитых странах этот показатель достигает 60%, тогда как в странах с низким уровнем доходов – 23%. Впрочем, более бедные страны находятся не в лучшем положении: низкий процент объясняется лишь тем, что "ИИ до них просто ещё не дошёл".

Наиболее заметно это сокращение уже происходит в сфере технологий. Как отметил сопредседатель Совета по вопросам занятости Всемирного банка и президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам, в США"впервые за столетие падает спрос на специалистов с высшим образованием", а надбавка к зарплате за наличие диплома уменьшается. Если не принять меры, целое поколение выпускников утратит дополнительные навыки и "веру в будущее".

По словам Шанмугаратнама, решения, которые правительства принимали во время пандемии Covid-19 или глобального финансового кризиса, "теперь следует рассматривать не как временную реакцию на чрезвычайную ситуацию, а как элемент базовой структурной политики". Это предполагает тесное сотрудничество с частным сектором и стимулирование компаний к найму выпускников, ведь "спрос на первую ступень карьеры — первую работу после университета — стремительно падает".

Как уже сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект в США уже создал около 1 млн новых рабочих мест. В частности, резко вырос спрос на инженеров по ИИ, специалистов по данным, электриков, техников и работников для строительства и обслуживания дата-центров. В то же время с внедрением ИИ связывают около 200 тыс. сокращений, прежде всего среди сотрудников служб поддержки, секретарей и административного персонала.

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