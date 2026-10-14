На рынке труда Украины возникла парадоксальная ситуация: кадровый кризис усугубляется, а людей увольняют

Украинский оказался перед угрозой масштабного структурного срыва. Так, несмотря на длительную и острую нехватку специалистов в ключевых отраслях, бизнес, находясь под давлением системных убытков от атак противника, вынужден сокращать персонал.

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Об этом сообщает "Минфин". Аналитики предупреждают, что рынок вступил в фазу, когда рабочие места физически "сгорают", а запас прочности предприятий исчерпывается, что создает риск массового роста безработицы и остановки динамичного роста заработных плат.

Почему компании увольняют сотрудников

Главной причиной сокращений и закрытия вакансий стали массированные вражеские удары по логистическим хабам, складам, торговым сетям и производствам. Только за последние месяцы бизнес понес колоссальные потери, что напрямую отразилось на штатном расписании.

Ключевые факты о спаде рынка

Об оптимизации персонала заявили "Укрзализныця", Fozzy (в частности, в офисном и IT-секторах) и "Эпицентр" – сокращено около 7 тысяч рабочих мест.

Металлургический гигант "АрселорМиттал Кривой Рог" полностью остановил производство – рабочих отправили в простой с уменьшением выплат .

. В сентябре на кадровых порталах было опубликовано на 15% меньше вакансий , чем в прошлом году (82,5 тыс. против 96,8 тыс.). В частности, в Киеве и Чернигове количество вакансий сократилось на 10–12% , в Кропивницком – на 13%, в Виннице и Одессе – на 7–8%.

, чем в прошлом году (82,5 тыс. против 96,8 тыс.). В частности, , в Кропивницком – на 13%, в Виннице и Одессе – на 7–8%. Первыми под сокращение попадают "белые воротнички" (маркетологи, HR, PR, менеджеры среднего звена), а также работники торговли и производственных цехов.

"Металлургические предприятия останавливают производство и отправляют работников в простой. В сентябре крупных сокращений еще не было, но запас прочности у бизнеса не безграничен. Не исключено, что массовые увольнения начнутся уже в ближайшее время", – предупреждает советник Конфедерации работодателей Украины Родион Колишко.

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Где дефицит кадров остается критическим

В то же время во многих секторах экономики кадровый голод достиг критической отметки из-за мобилизационных процессов, отъезда молодежи за границу и отказа соискателей работать на "опасных" объектах или в восточных регионах.

Отрасли с наиболее острым дефицитом

Производство и агросектор

На производственных площадках не хватает пекарей, водителей, слесарей, электромонтеров и руководителей среднего звена. По данным Всеукраинской ассоциации пекарей, повышение окладов на 12% в этом году не помогло закрыть вакансии.

Главные истории дня

Сельское хозяйство

В сезон полевых работ аграрии готовы привлекать любые кадры, включая студентов ПТУ, за которыми выстраиваются очереди.

В целом, по данным Госслужбы занятости, на 10 соискателей в среднем приходится 14 вакансий. Однако если в Киеве это 17 вакансий на 10 человек, то во Львовской и Киевской областях – 2 вакансии (конкурс 5 человек на одно место), а в Донецкой области количество соискателей в шесть раз превышает количество предложений.

"С персоналом ситуация очень сложная, особенно в восточных регионах. Дефицит наблюдается на всех звеньях производства – не хватает пекарей, технических работников, водителей, руководителей среднего звена и даже директоров", – комментирует вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

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На этом фоне эксперты отмечают, что даже динамичный рост заработных плат, наблюдавшийся в начале года, уже в августе начал замедляться (-1,1% за месяц). А в случае длительной остановки крупных промышленных объектов и сокращений в ритейле тенденция к снижению среднего дохода на рынке труда может усилиться уже в ближайшие месяцы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины готовит изменения в правила бронирования военнообязанных. Они предусматривают сокращение лимитов для оборонных и энергетических предприятий со 100% до 85%, для отдельных коммунальных предприятий – с 75% до 60%, а также уменьшение базы расчета призывных квот для остальных критически важных компаний.