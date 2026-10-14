На рынке труда Украины возникла парадоксальная ситуация: кадровый кризис усугубляется, а людей увольняют

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 30 тыс. грн ($666)Иллюстрация — деньги, выплатаУкраинцам показали новые размеры пенсий: сколько теперь платят и почему ситуация критическаяПод ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видеоПод ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видеоВ Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в РоссииВ Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в России"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦК"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦКОтключение света в Украине. ИллюстрацияНачались аварийные отключения, есть проблемы с водой: где в Украине самая тяжелая ситуация со светом 14 октябряСилы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные ГенштабаНа концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоцийНа концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоцийВ Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедииВ Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедииИллюстративное фото мужчина с военным билетомВ Одессе учителю отказали в отсрочке от мобилизации, он пошел в суд: чем все кончилось

На рынке труда Украины возникла парадоксальная ситуация: кадровый кризис усугубляется, а людей увольняют

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read3 мин
icon 1,7 т.
Иллюстрация к работе бизнеса
Бизнес. Иллюстрация. Источник: Фрипик

Украинский   оказался перед угрозой масштабного структурного срыва. Так, несмотря на длительную и острую нехватку специалистов в ключевых отраслях, бизнес, находясь под давлением системных убытков от атак противника, вынужден сокращать персонал.

Об этом сообщает "Минфин". Аналитики предупреждают, что рынок вступил в фазу, когда рабочие места физически "сгорают", а запас прочности предприятий исчерпывается, что создает риск массового роста безработицы и остановки динамичного роста заработных плат.

Почему компании увольняют сотрудников

Главной причиной сокращений и закрытия вакансий стали массированные вражеские удары по логистическим хабам, складам, торговым сетям и производствам. Только за последние месяцы бизнес понес колоссальные потери, что напрямую отразилось на штатном расписании.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 8,9 т.
Огонь уничтожил около 85 % товаров: Россия 10 раз за день обстреляла "Эпицентр" в Хмельницком. Фото
icon 8,9 т.
Огонь уничтожил около 85 % товаров: Россия 10 раз за день обстреляла "Эпицентр" в Хмельницком. Фото
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 1,4 т.
Бизнесу дали время до 4 декабря: что обязательно должно появиться в учреждениях Украины
icon 1,4 т.
Бизнесу дали время до 4 декабря: что обязательно должно появиться в учреждениях Украины
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 888
Даже теплая погода не спасает от отключений: почему в Украине выключают свет
icon 888
Даже теплая погода не спасает от отключений: почему в Украине выключают свет

Ключевые факты о спаде рынка

  • Об оптимизации персонала заявили "Укрзализныця", Fozzy (в частности, в офисном и IT-секторах) и "Эпицентр" – сокращено около 7 тысяч рабочих мест.
  • Металлургический гигант "АрселорМиттал Кривой Рог" полностью остановил производство – рабочих отправили в простой с уменьшением выплат.
  • В сентябре на кадровых порталах было опубликовано на 15% меньше вакансий, чем в прошлом году (82,5 тыс. против 96,8 тыс.). В частности, в Киеве и Чернигове количество вакансий сократилось на 10–12%, в Кропивницком – на 13%, в Виннице и Одессе – на 7–8%.
  • Первыми под сокращение попадают "белые воротнички" (маркетологи, HR, PR, менеджеры среднего звена), а также работники торговли и производственных цехов.

"Металлургические предприятия останавливают производство и отправляют работников в простой. В сентябре крупных сокращений еще не было, но запас прочности у бизнеса не безграничен. Не исключено, что массовые увольнения начнутся уже в ближайшее время", – предупреждает советник Конфедерации работодателей Украины Родион Колишко.

Где дефицит кадров остается критическим

В то же время во многих секторах экономики кадровый голод достиг критической отметки из-за мобилизационных процессов, отъезда молодежи за границу и отказа соискателей работать на "опасных" объектах или в восточных регионах.

Отрасли с наиболее острым дефицитом

  • Производство и агросектор

На производственных площадках не хватает пекарей, водителей, слесарей, электромонтеров и руководителей среднего звена. По данным Всеукраинской ассоциации пекарей, повышение окладов на 12% в этом году не помогло закрыть вакансии.

  • Сельское хозяйство

В сезон полевых работ аграрии готовы привлекать любые кадры, включая студентов ПТУ, за которыми выстраиваются очереди.

В целом, по данным Госслужбы занятости, на 10 соискателей в среднем приходится 14 вакансий. Однако если в Киеве это 17 вакансий на 10 человек, то во Львовской и Киевской областях – 2 вакансии (конкурс 5 человек на одно место), а в Донецкой области количество соискателей в шесть раз превышает количество предложений.

"С персоналом ситуация очень сложная, особенно в восточных регионах. Дефицит наблюдается на всех звеньях производства – не хватает пекарей, технических работников, водителей, руководителей среднего звена и даже директоров", – комментирует вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

На этом фоне эксперты отмечают, что даже динамичный рост заработных плат, наблюдавшийся в начале года, уже в августе начал замедляться (-1,1% за месяц). А в случае длительной остановки крупных промышленных объектов и сокращений в ритейле тенденция к снижению среднего дохода на рынке труда может усилиться уже в ближайшие месяцы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины готовит изменения в правила бронирования военнообязанных. Они предусматривают сокращение лимитов для оборонных и энергетических предприятий со 100% до 85%, для отдельных коммунальных предприятий – с 75% до 60%, а также уменьшение базы расчета призывных квот для остальных критически важных компаний.

Похожие темы
Работа в УкраинеУкраинаработатрудоустройство
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться