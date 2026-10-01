Для магазинов в Украине ввели новые правила: что изменилось с 1 октября

В Украине в переходный период на прилавках могут продаваться импортные продукты питания без текста на украинском языке непосредственно на упаковке, но покупатель в любом случае должен бесплатно получить обязательную информацию на государственном языке до совершения покупки – в частности, на ценнике, через QR-код, сайт, приложение или иным доступным способом. По завершении переходного периода товары, уже законно введенные в оборот, не придется сразу убирать из магазинов, их можно будет продавать до истечения установленного срока годности.

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Речь идет об изменениях в правилах маркировки импортируемых фасованных пищевых продуктов. Кабинет министров постановлением № 1167 определил переходный порядок после отмены части послаблений, действовавших во время военного положения.

Продукт без украинской этикетки не обязательно будет считаться незаконным

Одно из важнейших для потребителей изменений касается импортных фасованных продуктов, на упаковке которых информация нанесена на иностранном языке. До 1 апреля 2027 года для такой продукции предусмотрен переходный механизм.

Импортируемые пищевые продукты на условиях, установленных правительством, могут ввозиться на таможенную территорию Украины, вводиться в оборот и реализовываться даже в том случае, если обязательная информация непосредственно на упаковке или этикетке изложена не на украинском языке. Однако это не означает, что продукт может продаваться вообще без понятной покупателю информации.

Ключевое требование остается неизменным: потребитель должен получить доступ к необходимым сведениям на государственном языке еще до того, как оплатит товар. Кроме того, партия такого импортированного фасованного продукта на всех этапах пищевой цепочки должна сопровождаться полной информацией о нем на украинском языке.

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Она может существовать как в бумажном, так и в электронном виде. Поэтому само отсутствие перевода на пачке печенья, шоколадке, упаковке макарон или другом импортном продукте еще не будет свидетельствовать о незаконности его продажи.

Где покупателю искать информацию на украинском языке

Для магазинов предусмотрено несколько способов выполнения этого требования. Главное – информация должна быть бесплатной, доступной и наглядной, а ознакомиться с ней человек должен иметь возможность до покупки продукта.

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В частности, продавец может разместить информацию на украинском языке непосредственно рядом с товаром, на электронном ценнике или информационном терминале. Также ее разрешается предоставлять в печатном виде, размещать на сайте или в мобильном приложении магазина.

Еще один вариант – QR-код. Например, на упаковке может оставаться оригинальная иностранная маркировка, а рядом с товаром на полке или ценнике продавец может разместить код. После его сканирования покупатель должен получить необходимые сведения на украинском языке.

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Поэтому украинцам, которые увидят товар без переведенной этикетки, стоит проверить ценник, полку, QR-код или электронные ресурсы магазина. Если же обязательную информацию на украинском языке до покупки получить невозможно, сам факт наличия иностранного текста на упаковке не освобождает оператора рынка от установленных для него требований.

Для интернет-магазинов будет действовать отдельное требование

Отдельно урегулирована дистанционная торговля продуктами. Здесь принцип тот же: необходимые сведения должны быть доступны до того, как покупатель приобретет товар, а не после получения посылки. Для продуктов, продаваемых дистанционно, обязательная информация на украинском языке, кроме информации о минимальном сроке годности или дате "употребить до", должна быть доступна потребителю до момента продажи.

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Человек, заказывающий импортный продукт через интернет, должен иметь возможность заранее ознакомиться с предусмотренными законодательством сведениями. Ситуация, при которой покупатель сначала оплачивает заказ, а после доставки впервые видит всю информацию о продукте только на иностранном языке, не соответствует заложенному в правилах принципу доступности информации до продажи.

Что произойдет с такими продуктами после 1 апреля 2027 года

Отдельный вопрос – судьба запасов импортных товаров после завершения переходного периода. Правительство не требует автоматически убирать из магазинов все товары, которые ранее попали на рынок по переходным правилам. Если продукт был ввезен и введен в оборот в соответствии с установленными требованиями, он сможет оставаться в продаже и после 1 апреля 2027 года.

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Такие продукты будет разрешено реализовывать до истечения минимального срока годности или предельного срока потребления. Переход предусмотрен постепенным, чтобы уже ввезенную продукцию не пришлось массово изымать из оборота только из-за изменения требований.

Особое исключение касается продукции, бесперебойные поставки которой могут иметь особое значение. На период военного положения детское питание и пищевые продукты для специальных медицинских целей, имеющие маркировку на иностранном языке, разрешено ввозить в Украину в качестве гуманитарной помощи.

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Их признание в качестве гуманитарной помощи, пропуск через границу, таможенное оформление, получение, распределение и контроль за целевым использованием будут осуществляться в соответствии с отдельным порядком, установленным правительством для гуманитарных грузов.

Изменения коснулись и торговых марок

Постановление № 1167 содержит еще одну норму, касающуюся упаковки продуктов. Во время военного положения на первичной упаковке может быть указана торговая марка, отличающаяся от торговой марки на другой упаковке, таре или контейнере этого же продукта.

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Однако для этого установлено условие: соответствующие пищевые продукты должны производиться одним и тем же оператором рынка. Норма учитывает ситуации, когда один производитель выпускает продукцию под разными торговыми марками или использует разные варианты упаковки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в сентябре в Украине яйца подорожали на 16–38% в зависимости от бренда и региона, мясо – на 5–10%, молочные продукты – на 4–8%, а крупы – в среднем на 6%, однако в Минагрополитики заявляют, что аномальных или спекулятивных наценок не фиксируют. Среди причин роста цен называют логистику, которая сама по себе может добавлять в среднем около 2,5% к стоимости продуктов.

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