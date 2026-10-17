На границе с Польшей – километровые очереди: таможенное оформление занимает до 40 часов

Очередные российские атаки на территорию Украины привели к значительному замедлению движения на пункте пропуска на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве. Из-за угроз безопасности и воздушных тревог оформление транспорта временно приостанавливается, что приводит к образованию километровых очередей. А ждать таможенного оформления приходится до 40 часов.

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По словам пресс-секретаря Палаты налоговой администрации в Люблине Михала Деруся, наиболее сложная ситуация наблюдается на ключевых пунктах пропуска. Об этом говорится в сообщении "Polskie Radio".

"В Дорогуске на таможенное оформление приходится ждать около 40 часов, в Гребенном — более 24 часов, а в Зосине — ориентировочно 8 часов", — сообщил Михал Дерусь.

Он подчеркнул, что задержки напрямую связаны с российскими ударами по объектам инфраструктуры Украины. Из-за регулярных сигналов воздушной тревоги оформление грузовых перевозок, а также частного транспорта и автобусов вынуждены временно приостанавливать.

По данным таможенно-налоговой службы Польши:

В Гребенном на въезд и выезд ожидают около 880 грузовиков.

В Зосине в очереди находятся около 250 грузовых автомобилей.

Несмотря на сложные условия и вынужденные перерывы, работа на границе продолжается. За прошедшие сутки сотрудники таможенной и налоговой служб на пограничных переходах Люблинской области оформили и пропустили более 3000 грузовиков и более 3700 легковых автомобилей.

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Ранее стало известно, что Польша эвакуировала два пункта пропуска на границе с Украиной из-за российских ударов по украинской территории вблизи границы. Речь идет о пунктах в Зосине и Дорогуске, которые не работали около получаса, после чего движение там возобновили.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск уже предупреждал, что "ожидаются серьезные события". Онпризвал поляков "ментально готовиться" к "случайным" ударам России по странам НАТО.

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