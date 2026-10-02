На "20-летних" украинцев массово офорляли десятки фирм, после чего переписывали их на узбеков: все детали

Сразу трое молодых украинцев в возрасте от 18 до 21 года оказались фиктивными владельцами десятков компаний. Все фирмы имели схожие виды деятельности, примерно одинаковый уставный капитал, осуществляли импорт на сотни миллионов гривен, а впоследствии меняли названия и владельцев. При этом часть компаний после этого переоформлялась на граждан Узбекистана. По данным следователей, эта сеть компаний может иметь признаки схемы, связанной с "Блэк Аудитом" – сетью компаний, которые предоставляют услуги конверт-центра и помогают перемещать средства в другие страны.

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Об этом говорится в материале Telegraf. Его авторы отмечают:

Общий заявленный объем импорта только по части таких компаний превышает 1 млрд грн.

Фирмы декларировали оптовую торговлю, имели небольшой штат, уставный капитал преимущественно на уровне 200 тыс. грн.

Кроме того, компании осуществляли значительные импортные операции, а затем переходили к другим владельцам.

"Все фирмы имеют примитивные одностраничные сайты со скрытыми из соображений конфиденциальности доменными данными, где полностью отсутствуют каталоги, перечень товаров, цены, контактные номера и информация о поставщиках... Этот массив фирм может быть связан с масштабной схемой вывода денег за границу через "Блэк Аудит", к вероятному организационному ядру которой СМИ относят бывших налоговиков и таможенников Василия Сандула и Евгения Кулибабу", – отмечают авторы материала.

В частности, подчеркивается, что одна из таких компаний – "Хвиляопт" – под видом обычных бытовых товаров, таких как пароочистители, пыталась ввезти в Украину брендовую одежду и дорогие наушники. Общая же стоимость такого товара превышала сотни миллионов гривен.

Кого "делки" использовали для реализации возможной схемы

В целом же, как отмечается, фигуранты использовали для "прокрутки" схемы трех молодых мужчин, на которых в 2024 году и "оформили несколько десятков компаний". Ими стали:

Илья Гриценко – 18 лет, 10 компаний.

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"Компании занимались оптовой торговлей, имели небольшой штат... и осуществляли импортные операции. Эта схема похожа на то, как работает "Блэк Аудит". Более того, некоторые компании, оформленные на ребят, также фигурировали в заявлениях в правоохранительные органы о деятельности "Блэк Аудита", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: по данным системы YouControl, совокупный объем заявленного импорта по этим компаниям исчисляется более чем миллиардом гривен. Однако на сайтах этих фирм нет:

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каталогов;

конкретных товаров;

цен;

фотографий продукции;

информации о поставщиках;

иногда – даже рабочего номера телефона.

Впрочем, подчеркивается, что на данный момент компаний, которые бы "висели" на 18-летнем Гриценко, уже нет. Ведь "их переписали на других людей".

"Среди новых владельцев – гражданин Узбекистана Усаров Мухаммаджон Эгамберди Оглы, на которого, по данным открытых реестров, оформлено более 40 компаний. Этот сценарий повторяется и в другой группе предприятий", – констатируют аналитики.

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Юрий Ярош – 21 год, 16 компаний.

Здесь история, как отмечается, такая же, как и с компаниями Гриценко. А именно: фирмы якобы занимались оптовой торговлей, имели небольшой штат, уставный капитал части компаний оценивался примерно в 200 тыс. грн, а затем они сменили названия и владельцев.

"Часть компаний впоследствии переписали на гражданина Узбекистана Турсунходжиева Абдурауфхона Боходирхон-оглу. По данным реестров, на него оформлено более 70 компаний", – говорится в материале.

Дмитрий Гнатюк – 20 лет, около 10 компаний.

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В 2024 году на его имя оформили около десятка компаний. Сами фирмы создавались в течение нескольких месяцев, декларировали оптовую торговлю, проводили значительные импортные операции. А затем они переходили к другим владельцам.

Единая сеть, которая штампует фирмы?

Вместе с тем, отмечают авторы материала, утверждать, что каждая из этих компаний является частью "Блэк Аудита", нельзя. Однако их количество и схожий "жизненный цикл", как признается, вызывают вопросы.

"а таможне оформляют одно, а внутри вдруг оказываются брендовая одежда или дорогие AirPods. Когда такое случается с одной фирмой – это странно. Но когда это целая система, ею должны заняться правоохранительные органы", – говорится в расследовании.

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Что известно о схеме "Блэк Аудит"

Ранее в Украине раскрыли деятельность новой неформальной структуры – теневого офиса "Блэк Аудит", специализирующегося на налоговой минимизации, "обналичивании" и выводе капитала за границу. По данным следователей, вероятно, ключевым элементом схемы стал коммерческий банк "Украинский капитал". В частности, отмечалось:

Банк "Украинский капитал" получил санкции на сумму 42,5 млн грн за несоблюдение требований по предотвращению отмывания средств – сумма, которая почти вдвое превышает годовую прибыль учреждения (23 млн грн). Часть штрафа (2 млн грн) связана с игнорированием проверки документов при проведении валютных операций.

за несоблюдение требований по предотвращению отмывания средств – сумма, которая почти вдвое превышает годовую прибыль учреждения (23 млн грн). Часть штрафа (2 млн грн) связана с игнорированием проверки документов при проведении валютных операций. Через подставные компании осуществлялся перевод средств за границу якобы по контрактам на закупку одежды, текстиля, стройматериалов или запчастей.

перевод средств за границу якобы по контрактам на закупку одежды, текстиля, стройматериалов или запчастей. Фирмы, задействованные в схемах (в частности, бывшие "Радугатойс" / "Планета Речей" / "Кингстаропт" и "Триокомпани" / "Мегапобут"), создали примитивные сайты-пустышки. Регистрация этих ресурсов состоялась одновременно (22 октября 2025 года), на них отсутствуют цены, контакты или реальные каталоги товаров, а в качестве адресов указаны кабинеты массовой регистрации в офисных центрах.

создали примитивные сайты-пустышки. Регистрация этих ресурсов состоялась одновременно (22 октября 2025 года), на них отсутствуют цены, контакты или реальные каталоги товаров, а в качестве адресов указаны кабинеты массовой регистрации в офисных центрах. Компании оформлялись на номинальных владельцев. Среди них – молодые украинцы, на которых зарегистрированы десятки предприятий, а также иностранцы, на которых зарегистрировано около 70 юридических лиц в Украине.

Среди них – молодые украинцы, на которых зарегистрированы десятки предприятий, а также иностранцы, на которых зарегистрировано около 70 юридических лиц в Украине. СМИ связывают появление "Блэк Аудита" с бывшими сотрудниками налоговой и таможни Василием Сандулом и Евгением Кулибабой. Банк "Украинский капитал" контролируется семьей Сергея Белашова (депутата Полтавского облсовета от ВО "Батькивщина") и инвесторами.

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Ранее OBOZ.UA писал о том, что департамент патрульной полиции Киева подал апелляцию и требует от киевлянки уплатить штраф в размере 850 грн за якобы ложный вызов полиции. Женщина, находясь за рулем автомобиля, заметила посторонний предмет на дороге, который, по ее словам, вылетел на ее машину с грузовика, ехавшего впереди. Водительница с помощью сигнала остановила грузовик и вызвала полицию. Прибывший на место сотрудник правоохранительных органов решил, что ДТП не было, и наложил на киевлянку штраф за ложный вызов.