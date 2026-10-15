"Мы действительно наблюдаем сокращение на рынке труда": кто рискует потерять работу в Украине

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствийРоссия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствий"Жаль, что мы теряем сильного партнера": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным. Видео"Жаль, что мы теряем сильного партнера": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным. Видеоатака шахедовУкраина под массированной воздушной атакой: в небе более сотни российских "Шахедов""Враг присутствует в северных районах города": в ВСУ раскрыли планы армии РФ в Купянске"Враг присутствует в северных районах города": в ВСУ раскрыли планы армии РФ в КупянскеСколько стратегических бомбардировщиков держит Россия на авиабазах "Энгельс" и "Оленья": новые спутниковые снимкиСколько стратегических бомбардировщиков держит Россия на авиабазах "Энгельс" и "Оленья": новые спутниковые снимкиРосмедиа сообщили о визите в РФ директора ФБР, в американском бюро опровергли информацию: что известноРосмедиа сообщили о визите в РФ директора ФБР, в американском бюро опровергли информацию: что известноВ Харьковской области задержали убийцу пяти украинских военных и одного гражданского: им оказался военнослужащий армии РФ. ФотоВ Харьковской области задержали убийцу пяти украинских военных и одного гражданского: им оказался военнослужащий армии РФ. ФотоПарламент немецкой Саксонии-Анхальт призвал прекратить помощь Украине: однако есть исключениеПарламент немецкой Саксонии-Анхальт призвал прекратить помощь Украине: однако есть исключениеПодписав соглашение с Путиным по дизельному топливу, Трамп сорвал переговоры о послевоенных гарантиях безопасности для Украины – TelegraphПодписав соглашение с Путиным по дизельному топливу, Трамп сорвал переговоры о послевоенных гарантиях безопасности для Украины – TelegraphВ РФ объявили в розыск "правнука Брежнева", который попал в плен к ВСУ под ХерсономВ РФ объявили в розыск "правнука Брежнева", который попал в плен к ВСУ под Херсоном

"Мы действительно наблюдаем сокращение на рынке труда": кто рискует потерять работу в Украине

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read1 мин
icon 81
Иллюстрация — замена шин на СТО
Какую работу предлагают украинцам. Источник: Freepik

В Украине на фоне масштабных атак РФ на бизнес, уничтожения складских помещений и целых предприятий наблюдается сокращение на рынке труда. Частьспециалистов потеряла работу, однако вакансии на рынке труда для них есть, поэтому долго без работы они не останутся.

"Сокращения коснулись как рядовых работников, так и офисных специалистов. В частности, из-за разрушения производств, складских помещений и других мощностей компании были вынуждены расставаться с частью сотрудников. Среди них — специалисты по подбору персонала, управлению брендом работодателя, маркетингу и другим офисным направлениям, которые обеспечивали работу пострадавших предприятий", — рассказывает OBOZ.UA Марина Маковий, директор по развитию GRC.UA.

Эксперт отмечает, что сложнее найти сотрудников, которые будут работать непосредственно на месте (офлайн). "Мы действительно наблюдаем сокращение на рынке труда. В то же время ситуация различается в зависимости от категории вакансий. Наибольшим спросом сейчас пользуются удаленные вакансии и должности с возможностью бронирования", — объясняет Маковий.

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 31,7 т.
В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий
icon 31,7 т.
В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий
Мария ШевчукМария Шевчук
icon 4,4 т.
Операция "Перехват": "Киевстар" и "Сообщество Стерненко" начали сбор средств на защиту украинского неба
icon 4,4 т.
Операция "Перехват": "Киевстар" и "Сообщество Стерненко" начали сбор средств на защиту украинского неба
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 2,6 т.
Украинские АЗС переписали цены: сколько теперь стоит литр бензина
icon 2,6 т.
Украинские АЗС переписали цены: сколько теперь стоит литр бензина

В то же время бизнес-сообщество активно подключилось к поддержке таких сотрудников. Компании рекомендуют друг другу специалистов, предлагают кандидатов другим работодателям и сами обращаются к предприятиям, понесшим убытки, чтобы найти работу для их сотрудников. Такая взаимопомощь наблюдается, в частности, в сферах рекрутинга и управления брендом работодателя.

"На рынке достаточно вакансий, а специалисты, потерявшие работу, зачастую обладают высокой квалификацией и значительным опытом работы в компаниях. Раньше такие специалисты могли быть недоступны для других работодателей, поэтому сейчас на них есть спрос. Ожидаем, что многие из них смогут трудоустроиться довольно быстро. По нашим наблюдениям, этот процесс уже происходит", — пояснила представительница GRC.UA.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине разворачивается едва ли не самый масштабный с 2022 года бюджетный кризис. Премьер Сергей Корецкий заявил о приостановке всех капитальных расходов, а также анонсировал сокращение чиновников. Пока речь идет о части заместителей министров и руководителей органов власти. Идея сокращения расходов на зарплаты в государственном секторе – не новая.

Похожие темы
Работа в Украинезарплатаработаэксперт
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться