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Мобильный оператор запустил спецтариф для украинцев старшего возраста и с инвалидностью: цена и условия

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
942
Иллюстрация – пожилая пара
Vodafone запустил новый тариф для украинцев старшего возраста. Иллюстративное изображение. Источник: Unsplash

Мобильный оператор "Київстар" ввел новый контрактный тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" с фиксированной абонплатой 370 гривен в месяц. Его могут подключить украинцы от 55 лет, в частности пенсионеры (в зависимости от стажа пенсионный возраст в Украине начинается с 60 лет), и люди с инвалидностью. 

Как сообщили на сайте компании, новый тариф действует с 4 ноября и уже доступен для подключения. Он объединяет основные услуги оператора – мобильную связь, домашний интернет и телевидение.

Для кого доступна услуга

Тариф могут подключить действующие или новые абоненты "Київстар" – как контрактные абоненты, так и абоненты предоплаты. При этом важно соответствовать одному из требований:

  • возраст – от 55 лет;
  • наличие инвалидности I-III группы.

Перейти на этот тариф можно в ближайшем магазине "Київстар".

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Какие услуги включает тариф

  • Безлимитные звонки в сети "Київстар".
  • 300 мин на другие мобильные номера, городские номера Украины и за границу.
  • 20 ГБ интернета (12 ГБ из них доступны для использования за границей в рамках "Роуминга как дома").
  • 300 SMS в Украине.
  • Услуга "Отсрочка платежа".

Кроме того, абоненты смогут выбрать одну из "Суперсил", которая дополнит основной пакет услуг:

  • 300 минут на другие сети и за границу;
  • 5 ГБ в роуминге;
  • "Київстар ТВ";
  • WOG;
  • HELSI"
  • Uklon;
  • "Є зв'язок".

При этом с абонентов не списываются тарифные мегабайты за общение в Instagram, Telegram, Viber и других соцсетях и мессенджерах. Также интернет не расходуется при просмотре видео на платформах YouTube, YouTube Kids, "Київстар ТБ", Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video, 1+1 video.

Что предлагают другие мобильные операторы

lifecell. Тариф "Турбота".

  • Стоимость: 190 грн/мес (цена зафиксирована до конца 2027 года).
  • Для кого: абоненты в возрасте от 55 лет.
  • Наполнение: 20 ГБ интернета, безлимит в сети оператора, 1000 минут по Украине и безлимитный трафик на самые популярные сервисы и соцсети (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook и т. д.).

Vodafone. Акционный тариф POVAGA (подключиться можно до 30 ноября)

  • Стоимость: 200 грн/мес. (цену можно зафиксировать на целый год).
  • Для кого: абоненты в возрасте от 55 лет.
  • Наполнение: 25 ГБ интернета, 500 минут по Украине, 50 SMS в Украине и ЕС, безлимит в сети оператора и трафик на самые популярные мессенджеры и соцсети.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Vodafone советуют не считать высокой стоимость мобильного тарифа в 400 грн, ведь украинцы могут тратить больше денег, например, на кофе. В то же время там признают: тарифы приносят компании реальную прибыль, однако без этого, утверждают, оператор не смог бы обеспечивать связь во время блэкаутов.

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