Мобильный оператор изменит тарифы с 14 октября: сколько придется платить украинцам

С 14 октября 2026 года lifecell обновит тарифы для новых абонентов: пакет "Макси" будет стоить 500 грн за четыре недели по стандартным условиям, 450 грн после персонификации номера или 270 грн в случае перехода от другого оператора с сохранением номера. При этом тариф "Мега" будет закрыт для новых подключений, однако пользователи, подключившиеся до 14 октября, по сообщению оператора, продолжат обслуживаться на действующих условиях.

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Об этом говорится на официальном сайте оператора. Изменения коснутся в первую очередь украинцев, которые планируют приобрести новую SIM-карту lifecell или перейти к оператору со своим номером.

Обновление вступит в силу уже в среду, 14 октября. Помимо пересмотра цен и закрытия одного из тарифов для новых пользователей, сообщается об изменении условий использования мобильного интернета за рубежом.

Сколько будет стоить тариф lifecell "Макси" с 14 октября

Одним из главных изменений станет обновление стоимости тарифного плана "Макси" для новых подключений. В зависимости от условий оформления абоненты будут платить разные суммы за одинаковый четырехнедельный период обслуживания. В частности, с 14 октября предусмотрены три варианта оплаты:

500 грн за четыре недели – стандартная стоимость тарифного плана.

450 грн за четыре недели – для абонентов, которые персонифицируют свой номер.

270 грн за четыре недели – для пользователей, которые перенесут свой номер в lifecell от другого мобильного оператора по процедуре MNP.

Таким образом, наибольшую разницу в стоимости получат украинцы, которые решат сменить мобильного оператора, но сохранить свой номер телефона. Для них тариф будет стоить на 230 грн меньше, чем стандартное предложение, в течение каждого четырехнедельного периода при условии сохранения соответствующих тарифных условий.

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В процентном соотношении разница составляет 46%. То есть пользователь, который перейдет в lifecell со своим номером, будет платить почти вдвое меньше, чем новый абонент, подключившийся по стандартной цене.

Персонификация номера также позволит сэкономить, хотя разница будет меньше – 50 грн за каждые четыре недели по сравнению со стандартной стоимостью. Стоит учитывать, что тарификация осуществляется именно за четыре недели, а не за календарный месяц. Поэтому в течение года абонент обычно оплачивает 13 полных четырехнедельных пакетов услуг.

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Если указанные цены останутся неизменными в течение всего года, расходы составят 6500 грн по стандартному тарифу, 5850 грн при персонификации номера и 3510 грн при переносе номера. Таким образом, разница между стандартной ценой и предложением для пользователей MNP в пересчете на 13 пакетов составит 2990 грн.

Как платить за мобильную связь 270 грн вместо 500 грн

Самая низкая заявленная стоимость тарифа "Макси" предусмотрена для абонентов, которые воспользуются услугой переноса мобильного номера – MNP. Эта процедура позволяет сменить мобильного оператора, не меняя привычного номера телефона.

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Например, абонент другой мобильной сети может перейти в lifecell и продолжить пользоваться тем же номером, который уже знают его родственники, друзья, коллеги и другие контакты. Соответственно, не нужно сообщать всем об изменении номера или обновлять контактные данные только из-за перехода к другой компании.

Для пользователей, которые выберут тариф "Макси" на условиях переноса номера, заявленная стоимость составит 270 грн за четыре недели. При этом перед переходом стоит ознакомиться с полными условиями тарифа, проверить доступность предложения и уточнить порядок оформления MNP.

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Важно также учесть, что перенос номера не означает автоматического сохранения тарифного плана предыдущего оператора. После перехода пользователь будет обслуживаться в соответствии с условиями выбранного пакета lifecell.

Что такое персонификация номера и как она влияет на цену

Еще один способ снизить стоимость тарифа "Макси" – персонифицировать мобильный номер. В таком случае заявленная цена составит 450 грн за четыре недели вместо стандартных 500 грн. Персонификация предусматривает привязку мобильного номера к данным конкретного абонента.

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Для пользователя такая привязка может быть полезна, в частности, в случае потери SIM-карты или необходимости восстановить доступ к номеру. Однако конкретные способы персонификации, перечень необходимых документов и условия применения скидки необходимо уточнять непосредственно у оператора. Разница между стандартной стоимостью тарифа и ценой для персонифицированного номера составит 10%.

lifecell закрывает тариф "Мега": что будет с абонентами

Второе важное изменение касается тарифного плана "Мега". С 14 октября 2026 года оператор прекратит возможность новых подключений к этому пакету услуг. Пользователи, которые только планируют стать абонентами lifecell, больше не смогут выбрать "Мега" среди доступных для нового подключения тарифов.

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В то же время закрытие тарифного плана для новых подключений не означает его полную отмену для всех пользователей. Согласно обнародованной информации, абоненты, подключившиеся до 14 октября, продолжат пользоваться услугами на действующих условиях без изменений.

Помимо пересмотра цен для новых подключений, сообщается об обновлении условий использования мобильного интернета в отдельных странах. В частности, с 14 октября в рамках тарифа "Макси" предусмотрен объем 15 ГБ мобильного интернета для использования в восьми странах.

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Речь идет о Молдове, Турции, Великобритании, Черногории, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейне. Эти государства не входят в единый перечень стран Европейского Союза, поэтому условия мобильной связи и интернета во время поездок в них могут отличаться от других направлений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мобильный оператор "Киевстар" объявил о повышении сразу целого ряда своих тарифов. Впрочем, на этот раз речь идет не о мобильной связи, а о домашнем интернете. Изменения вступят в силу с 15 октября.