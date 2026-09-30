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Министерство спорта после заявления премьера о тотальной экономии заказало "айпады" по тысяче долларов за штуку

Александр Литвин
Александр Литвин
Time to read2 мин
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Иллюстрация: люди подписывают документы
Тендер не проводился
Источник: Freepik

Министерство молодежи и спорта Украины по специальной процедуре без электронных торгов заказало iPad Air M4 11'' Wi-Fi 128GB. Каждый планшет стоит 48,8 тыс. грн (с НДС). Это втрое дороже, чем планшеты с аналогичными характеристиками от более бюджетных производителей.

Как указано на странице закупки в Prozorro, на четыре планшета потратили почти 200 тыс. грн (195,2 тыс. грн). Такие расходы произошли уже после заявлений премьер-министра Сергея Корецкого о введении тотальной экономии государственного бюджета.

Стоит отметить, что расходы предусмотрены грантовым соглашением DP5YOU (платформа по подготовке молодежных работников, которые будут работать с детьми-мигрантами и беженцами). Проект финансирует ЕС. Договор подписан с ООО "Системные решения плюс". Компания принадлежит киевлянам Олегу Гончаруку и Ярославу Стаецкому. Каждый планшет будет стоить 48,8 тыс. грн. Интересно, что в онлайн-магазинах такая же модель планшета (iPad Air M4 11'' Wi-Fi 128GB) стоит примерно на 3 тыс. грн дешевле.

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Министерство выбрало едва ли не самые дорогие планшеты

Планшеты для базовых задач (просмотр документов, видео, обучение) с диагональю 11" и памятью 128 ГБ стоят от 7 000 грн до 13 000 грн (например, Xiaomi Redmi Pad, Lenovo Xiaoxin Pad, Samsung Galaxy Tab A9+ / A11+). Это примерно в 3,5–4 раза дешевле, чем закупленная модель (48,8 тыс. грн).

Устройства с более мощными процессорами, лучшими экранами и поддержкой стилуса (например, Xiaomi Pad 6, Lenovo Tab P11 Pro или Samsung Galaxy Tab S9 FE) стоят в пределах 14 000 – 20 000 грн. Это примерно в 2,5–3 раза дешевле.

Корецкий уже заявлял, что дефицит оборонного бюджета составляет $27 млрд, а около $7 млрд правительство планирует обеспечить за счет более жесткого режима экономии государственных финансов. Министерство финансов также отмечало, что из-за нерегулярности внешнего финансирования часть капитальных расходов перенесли на конец года. По состоянию на сентябрь речь шла примерно о 39 млрд грн таких расходов. В то же время Минфин отдельно подчеркивал, что приоритетом остаются оборона, зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты.

Как сообщал OBOZ.UA, во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов 10 сентября министр финансов Сергей Марченко не исключил, что в Украине могут возникнуть задержки зарплат и соцвыплат. По его словам, дальнейшая ситуация будет зависеть от того, сколько средств будет поступать на Единый казначейский счет.

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