Миллионы гривен, незадекларированная недвижимость и скрытые кредиты: НАПК выявило нарушения в декларациях двух глав общин Одесской области

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверки деклараций за 2025 год двух глав общин Одесской области – Андрея Серебрия, возглавляющего Фонтанскую общину, и Тимура Хасаева, руководителя Таировской общины. В обоих случаях антикоррупционное агентство установило недостоверные сведения на миллионы гривен и выявило признаки уголовных правонарушений.

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Об этом говорится в официальных справках НАПК №738/26 от 16 октября и №777/26 от 30 октября 2026 года, которые проанализировал OBOZ.UA. Всего в декларациях двух чиновников выявлены недостоверные сведения на сумму более 12,6 млн грн.

Глава Фонтанской общины не задекларировал кредит на 2,8 млн грн

НАЗК проводило проверку декларации Андрея Серебрия с 27 апреля по 16 октября 2026 года. По ее результатам агентство установило недостоверные сведения на общую сумму 4 126 239,45 грн.

В частности, чиновник не указал в декларации квартиру в Фонтанке, которой имел право пользоваться. Речь идет о жилье площадью 38,3 кв. м, право собственности на которое принадлежит другому лицу. Стоимость квартиры составляет 1 293 730,71 грн.

В объяснениях Серебрий утверждал, что квартира принадлежит его знакомому, а право пользования было получено по договору найма. Однако проверка установила, что сведения об этом жилье подлежали декларированию.

Еще одно нарушение касается дома площадью 287,2 кв. м в селе Усатово Одесской области. По данным НАЗК, эта недвижимость принадлежит другому лицу, однако ею пользуются жена и сын чиновника. Сам Серебрий объяснял, что не указал недвижимость, поскольку лично там не проживает. Однако НАЗК подчеркнуло: декларированию подлежат и объекты, которыми пользуются члены семьи чиновника.

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Антикоррупционное агентство также установило неточности в информации о квартире стоимостью 6 388 100 грн. Должностное лицо указало ее как совместную собственность с супругой, хотя, по данным реестра, владельцем является он сам.

Выявили расхождения и в сведениях об автомобилях Porsche Macan 2017 года выпуска и Tesla Model Y 2022 года. В декларации Серебрий указал их как совместную собственность супругов, хотя регистрационные данные свидетельствуют о единоличной собственности.

Отдельное внимание НАЗК уделило финансовым операциям должностного лица. В частности, он не отразил кредитное обязательство перед "Кредобанком" на 2 784 699,23 грн.

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Речь идет о кредите, полученном в мае 2021 года для приобретения недвижимости. При этом проверка подтвердила, что на конец 2025 года соответствующее обязательство оставалось непогашенным.

Кроме того, Серебрий не указал почти 46,8 тыс. грн остатков на банковских счетах жены и доходы, полученные членами семьи. Среди неотраженных поступлений НАЗК выявило даже 1000 грн государственной помощи по программе "Зимняя поддержка". Также в декларации не были должным образом отражены отдельные выплаты жене и доход от отчуждения движимого имущества в размере 600 тыс. грн.

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Еще один эпизод касается корпоративных прав. В декларации должностное лицо указало задолженность по договорам продажи долей в нескольких компаниях на общую сумму более 1,5 млн грн. Проверка выявила расхождения в учете этих обязательств.

По итогам проверки НАЗК установило в действиях Серебрия признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации.

Глава Таировской громады не задекларировал дом площадью 304 квадратных метра

Еще большую сумму недостоверных сведений НАЗК установило в декларации главы Таировской громады Тимура Хасаева – 8 529 199 грн. Самое существенное нарушение касается дома площадью 304,07 кв. м с гаражом и земельного участка площадью 882 кв. м.

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По данным НАЗК, должностное лицо не указало дом в декларации, хотя длительное время фактически проживало там с женой и пятью детьми. Проверка установила, что семья Хасаева пользовалась этой недвижимостью. При этом сведения о доме в декларации отсутствовали.

Для установления фактического места проживания семьи антикоррупционное агентство использовало, в частности, информацию операторов мобильной связи, документы об оплате коммунальных услуг и материалы уголовного производства.

Выяснилось, что коммунальные услуги за дом в течение длительного периода оплачивала жена должностного лица. Сам Хасаев объяснял, что после начала полномасштабного вторжения семья была вынуждена менять место жительства, а эта недвижимость использовалась временно.

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Однако в НАПК пришли к выводу, что продолжительность и обстоятельства пользования домом требовали обязательного отражения в декларации.

Для установления стоимости недвижимости агентство обратилось в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Согласно заключению экспертов, по состоянию на 1 января 2025 года дом мог стоить 8,5 млн грн.

Именно эта недвижимость составляет основную часть установленной суммы недостоверных сведений в декларации Хасаева.

Кроме того, НАПК выявило нарушения, связанные с транспортными средствами. В частности, должностное лицо не задекларировало мотоцикл VIPER V250R-1 2014 года выпуска, который приобрело за 3420 грн. Хасаев объяснил, что транспортное средство было повреждено и фактически не использовалось. Однако НАПК отметило, что обязанность декларирования не зависит от технического состояния имущества.

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Также выявлены несоответствия в сведениях о других транспортных средствах, в частности мотоцикле KOVI 250-ST и автомобиле Ford Focus.

Отдельно агентство установило, что чиновник не указал часть доходов членов семьи. В частности, речь идет о социальных выплатах на сумму 21 тыс. грн и других незначительных поступлениях.

По результатам проверки НАЗК установило признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Что грозит чиновникам

В обоих случаях Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пришло к выводу о наличии признаков декларирования недостоверной информации.

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Согласно Уголовному кодексу Украины, за такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность. В частности, санкции соответствующих частей статьи 366-2 предусматривают штрафы, общественные работы или ограничение свободы, а также возможное лишение права занимать определенные должности.

В то же время выводы НАЗК сами по себе не означают доказанность вины чиновников. Окончательную правовую оценку их действиям могут дать правоохранительные органы и суд.

Однако обе истории показывают, что даже при наличии электронных деклараций, государственных реестров и автоматизированных проверок чиновники могут не указывать сведения об имуществе, кредитах и доходах на миллионы гривен. И только полная проверка деклараций позволяет выявить такие расхождения.

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