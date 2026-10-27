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Миллионы беженцев из Украины могут остаться за границей: почему даже окончание войны не заставит их вернуться

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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1,7 т.
Иллюстрация – беженцы из Украины
Украинцы в центре приема беженцев во Франции. Источник: Getty Images

За рубежом сейчас находятся около 5 миллионов украинских граждан, но реалистично ожидать возвращения 30% из них. Остальные же могут навсегда остаться в других странах, поскольку уже обосновались за рубежом.

Как сообщает "Укринформ", об этом во время Киевского международного экономического форума (КМЭФ) заявила директор Института демографии и исследования качества жизни НАН Украины Элла Либанова. Она подчеркнула, что с каждым месяцем войны в Украину будет возвращаться все меньше и меньше людей.

"Если посмотреть на долю наших женщин в возрасте от 20 до 64 лет – 70% этих женщин работают за рубежом. Это абсолютно невероятный показатель для первой волны мигрантов. Поэтому, если женщина уже работает там, ребенок ходит в школу, детский сад, колледж, университет, освоил язык, то возникают проблемы", – подчеркнула Либанова.

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Так, если в 2022 году аналитики прогнозировали возвращение около 50% вынужденных мигрантов, то по текущим оценкам реалистичным является показатель более 30% (около трети).

Ключевые факторы риска

  • После демобилизации с фронта, где выплаты военнослужащим были на высоком уровне, гражданский сектор рынка труда Украины не сможет сразу предложить аналогичный уровень заработных плат.
  • Наличие за границей работающей жены и детей, адаптировавшихся к иностранной системе образования, будет мотивировать часть мужчин выезжать к семьям, а не наоборот.

Кроме того, ученая также обозначила существенный риск возникновения второй волны выезда граждан из Украины после завершения войны и отмены ограничений на пересечение границы для мужчин.

География и демографическая структура миграции

По данным Евростата и международных профильных организаций, распределение украинских мигрантов в мире выглядит следующим образом:

  • 4,4 млн человек находятся в странах Европейского Союза под действием Директивы о временной защите;
  • около 600 тыс. человек – в странах за пределами ЕС (прежде всего в Великобритании, Канаде и Молдове).

Возрастной и социальный состав

  • Дети и молодежь (до 18 лет) – около 33%;
  • Люди пожилого возраста (старше 65 лет) – 6%;
  • Трудоспособное население (в частности, женщины в возрасте от 20 до 64 лет) – подавляющее большинство.

Как уже сообщал OBOZ.UA, менее чем за месяц около 2500 беженцев из Украины обратились к властям Ирландии с просьбой предоставить им разрешение на долгосрочное пребывание в стране. Заявки были поданы в рамках специальной программы перехода от европейской временной защиты к стандартным иммиграционным статусам.

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