Государственное предприятие "Леса Украины", которое за последние годы неоднократно оказывалось в центре коррупционных скандалов, продолжает тратить миллионы гривен на оплату труда своего руководства. Бывший гендиректор Юрий Болоховец, которому ранее объявили подозрение в незаконном обогащении, перед увольнением получил премию в 7,68 млн грн. Его преемнику Игорю Зубовичу уже успели начислить более 3,6 млн грн зарплаты. В то же время вокруг предприятия разгорелся новый конфликт – на этот раз из-за будущего аудита и возможного влияния на кадровые решения.

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Медиа уже сообщают о попытках якобы противодействовать независимой проверке предприятия. Среди участников такой борьбы называли бывшего гендиректора Юрия Болоховца, главу Гослесагентства Виктора Смаля и других влиятельных представителей лесной отрасли. При этом сведения о запланированном независимом аудите финансовой отчетности за 2026 год пока не опубликованы.

OBOZ.UA направил запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о возможном препятствовании аудиту и кадровом конфликте. На момент подготовки материала редакция еще не получила ответа на этот запрос. О том, что известно о ситуации в компании и почему необходимо провести тщательный аудит, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто может быть заинтересован во влиянии на аудит

В мае 2026 года Министерство экономики сообщило, что наблюдательный совет ГП "Леса Украины" обязал предприятие провести независимый аудит финансовой отчетности за 2026 год и утвердил порядок отбора аудиторов. "Наблюдательный совет обязал предприятие провести независимый аудит финансовой отчетности за 2026 год и утвердил Порядок проведения конкурса по отбору субъектов аудиторской деятельности. Наблюдательный совет признал необходимым внедрение на предприятии единой ERP-системы (Enterprise Resource Planning) – программного обеспечения для комплексной автоматизации и управления всеми ресурсами компании", – говорится в сообщении.

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Однако именно вокруг аудита, по информации портала "Антикор", могла развернуться борьба за влияние на предприятие. Издание утверждает, что часть влиятельных представителей отрасли может быть не заинтересована в независимой проверке деятельности предприятия.

Среди лиц, которые, по версии "Антикора", могли объединить усилия, называют бывшего гендиректора Юрия Болоховца и главу Государственного агентства лесных ресурсов Виктора Смаля. Авторы материала предполагают, что к противостоянию также присоединился влиятельный представитель лесной отрасли Львовщины Анатолий Дайнека.

Главные истории дня

В частности, "Антикор" утверждает, что Дайнека якобы проводил переговоры с депутатами Львовского областного совета, пытаясь добиться принятия обращения против допуска советника нового руководителя "Лесов Украины" к работе на предприятии. Отдельно издание высказывает версию, что группа лиц, заинтересованных в кадровых изменениях, может поддерживать назначение Виктора Смаля постоянным генеральным директором предприятия.

OBOZ.UA обратился с запросами к "Лесам Украины" и Виктору Смалю, однако на момент публикации ответа мы не получили.

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В своей публикации расследователи "Антикора" упомянули ГО "Стоп коррупции", которую связывают с Романом Бочкалой и Богданом Хмельницким. Авторы утверждают, что организация могла быть привлечена к информационной кампании вокруг государственного предприятия.

Что известно об аудите и кто возглавит предприятие

В июне 2026 года ГП "Леса Украины" сообщило, что независимые аудиты финансовой отчетности за 2022–2025 годы подтвердили достоверность основных финансовых показателей предприятия.

Таким образом, утверждать, что предприятие вообще не проходило независимых проверок, было бы неправильно.

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Однако по поводу нового аудита за 2026 год остаются вопросы. В частности, завершена ли процедура отбора аудитора, заключен ли соответствующий договор, когда именно будет проводиться проверка и будет ли она предусматривать анализ конкретных рискованных операций.

По состоянию на 13 ноября редакция не обнаружила публичных результатов этого аудита. В то же время финансовый 2026 год еще не завершился, поэтому отсутствие окончательного аудиторского заключения само по себе не может свидетельствовать о саботаже.

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Параллельно предприятие проводит конкурс на должность постоянного генерального директора. Согласно официальной информации, 6 ноября 2026 года наблюдательный совет утвердил короткий список кандидатов после предварительного отбора с участием независимого консультанта Odgers.

Таким образом, в ближайшее время предприятие должно получить постоянного руководителя. А от того, насколько прозрачно будут приниматься кадровые решения и проводиться независимая проверка, будет зависеть и доверие к реформе государственного лесного хозяйства.

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Миллионы руководству на фоне коррупционных скандалов

ГП "Леса Украины" создали в рамках масштабной реформы лесной отрасли, которая предусматривала объединение государственных лесохозяйственных предприятий. Однако с момента создания нового государственного гиганта его деятельность неоднократно становилась предметом журналистских расследований и проверок правоохранителей.

В частности, в июле 2025 года Государственное бюро расследований задержало тогдашнего генерального директора Юрия Болоховца. Ему сообщили о подозрении в незаконном обогащении по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

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По версии следствия, еще во время работы на должности главы Гослесагентства Болоховец приобрел активы на сумму более 10,4 млн грн. При этом разницу между стоимостью активов и законными доходами правоохранители оценили примерно в 7,9 млн грн.

Позже дело передали по подследственности в НАБУ и САП. Сам Болоховец обвинения отвергал. Позже подозрение отменили.

Не менее серьезные вопросы возникали и относительно деятельности самого государственного предприятия. В сентябре 2026 года OBOZ.UA сообщал о результатах проверок Государственной аудиторской службы. Аудиторы выявили системные нарушения и проблемы с контролем за подрядчиками.

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В частности, только в 2025 году "Леса Украины" заключили договоры на лесохозяйственные работы примерно на 10 млрд грн. При этом часть подрядчиков аудиторы не смогли найти по адресам регистрации. Отдельные предприятия, не имея достаточного количества официальных работников, отчитывались о масштабных работах по заготовке древесины и высадке миллионов деревьев.

На этом фоне особое внимание привлекают выплаты руководству предприятия. Как ранее установил OBOZ.UA, в 2025 году Юрию Болоховцу начислили 8,01 млн грн зарплаты. А в 2026 году он получил годовую премию по результатам финансово-хозяйственной деятельности в размере 7,7 млн грн.

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Выплату осуществили при увольнении руководителя. Предприятие подчеркнуло, что это была единственная премия Болоховца за соответствующий период, а квартальные премии ему не начисляли.

Новому руководителю Игорю Зубовичу по состоянию на 30 сентября 2026 года начислили 3,6 млн, в частности почти 99 тыс. грн отпускных.

Сначала OBOZ.UA подсчитал, что за три месяца исполнения обязанностей генерального директора Зубович получал в среднем 1,21 млн грн в месяц – почти вдвое больше средних начислений Болоховцу в 2025 году.

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Однако после публикации предприятие выступило с опровержением. В ГП пояснили, что Зубович работает там с 8 мая, а не с 1 июля, когда начал исполнять обязанности гендиректора. Следовательно, указанная сумма охватывает почти пять месяцев. По информации предприятия, ежемесячные начисления составляли от 655 до 801 тыс. грн, а должностной оклад Зубовича с 28 июля – 740 тыс. грн.

Главный вопрос сейчас даже не в том, сколько сотен тысяч гривен ежемесячно получает руководитель "Лесов Украины". Гораздо важнее – обеспечит ли новое руководство проверку рискованных операций, получат ли выявленные аудиторами нарушения надлежащую правовую оценку и завершатся ли уголовные производства конкретными процессуальными решениями.

Ведь миллионные выплаты руководству уже подтверждены документами. А вот окончательного ответа относительно ответственности за возможные злоупотребления и результативности управленческих изменений общество до сих пор не получило.