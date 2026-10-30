"Метинвест" признали одним из лидеров среди работодателей металлургической отрасли

Группу "Метинвест" признали одним из лучших работодателей Украины в категории "Металлургия". Соответствующий рейтинг представили NV и Odgers Ukraine.

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Компании оценивали по четырем критериям: поддержка ветеранов и их семей, удержание и развитие талантов, разнообразие и инклюзивность, а также помощь сотрудникам в кризисных условиях.

Всего эксперты составили список из 50 компаний крупного бизнеса и пяти представителей среднего бизнеса, вошедших в перечень лучших работодателей страны.

В категории "Металлургия" в число лидеров наряду с "Метинвестом" вошли "Интерпайп" и Centravis.

В рейтинге отмечается, что украинский рынок труда остается под значительным давлением из-за мобилизации, отъезда работников за границу, а также регулярных российских атак на производственные площадки, склады и энергетическую инфраструктуру.

Несмотря на это, компании продолжают адаптировать кадровую политику, удерживать команды и поддерживать сотрудников.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков подчеркнул, что украинская металлургия сейчас находится "в тисках войны и торговых ограничений со стороны ЕС".

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По его словам, несмотря на потери и сложные условия работы, "Метинвест" продолжает сохранять команду, поддерживать Силы обороны и готовиться к участию в восстановлении страны.

"Несмотря на все потери и вызовы, "Метинвест" продолжает быть опорой Украины и делает все, чтобы сохранить команду, иметь возможность поддерживать Силы обороны и восстанавливать страну после победы", – отметил Рыженков.

Как известно, за 2022–2025 годы "Метинвест" инвестировал в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатил более 82,2 млрд грн налогов. Кроме того, с начала войны компания направила более 10 млрд грн на помощь Украине и ее гражданам, из которых 7,3 млрд грн – на нужды Сил обороны в рамках инициативы "Стальной Фронт". Предприятия компании также наладили производство продукции для фронта, в частности средств защиты для военных и техники.

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