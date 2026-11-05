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McDonald’s меняет правила работы во время воздушных тревог: в каких городах рестораны не будут закрываться

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read2 мин
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McDonald’s меняет правила работы во время воздушных тревог. Иллюстративное фото.
McDonald’s меняет правила работы во время воздушных тревог. Иллюстративное фото. Источник: Общественное

McDonald’s тестирует работу во время воздушных тревог желтого уровня в двух городах – Полтаве и Чернигове, рестораны будут оставаться открытыми, если мониторинг не выявит непосредственной угрозы. В случае опасности или объявления тревоги красного уровня заведения будут приостанавливать работу, а сотрудников и посетителей направлять в укрытия, для остальных ресторанов сети правила пока не меняются.

О начале тестирования сообщили в украинском представительстве McDonald’s. В компании объяснили, что изменения стали возможны благодаря обновлению законодательства, которое с сентября разрешает предприятиям продолжать работу во время воздушных тревог желтого уровня.

Как будут работать заведения во время тревог

Как будут работать заведения во время тревог. Источник: McDonald’s

В то же время для этого бизнес должен выполнять установленные требования безопасности и учитывать актуальную ситуацию с воздушными угрозами. В McDonald’s отметили, что адаптировали внутренние операционные процессы к новым правилам. Кроме того, компания внедрила систему мониторинга воздушных угроз в режиме реального времени. Именно ее данные будут определять, может ли конкретный ресторан продолжать обслуживание во время тревоги.

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Таким образом, сам факт объявления воздушной тревоги желтого уровня больше не будет означать автоматического прекращения работы двух пилотных заведений. Если мониторинг подтвердит отсутствие непосредственной опасности для Полтавы или Чернигова, рестораны смогут оставаться открытыми и принимать заказы.

Однако это не означает, что McDonald’s будет работать при любых обстоятельствах. В компании подчеркивают: если система зафиксирует угрозу для соответствующей локации, обслуживание немедленно приостановят. Такой же порядок будет действовать в случае объявления воздушной тревоги красного уровня.

В этих ситуациях сотрудники и посетители должны покинуть помещение ресторана и перейти в укрытие. То есть возможность продолжать работу касается исключительно тех периодов, когда уровень угрозы позволяет это делать в соответствии с установленными требованиями.

Важно, что нововведение пока не распространяется на всю сеть. В McDonald’s подчеркнули, что порядок работы остальных ресторанов в Украине остается неизменным. Они и далее будут приостанавливать обслуживание во время воздушных тревог в соответствии с действующими процедурами безопасности.

Напомним, ранее во время воздушных тревог рестораны McDonald’s в Украине прекращали работу, а посетителей и сотрудников просили пройти в ближайшие укрытия. Компания также сообщала, что оплачивает сотрудникам время, проведенное в укрытии. Кроме того, на работу заведений могут влиять логистические трудности: из-за перебоев с поставками отдельные рестораны иногда переходят на сокращенное меню.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве наблюдается очередная волна закрытия заведений общественного питания, культурных пространств и сетевых книжных магазинов. Часть заведений закрывается, тогда как остальные уходят на сезонные каникулы, меняют концепцию или формат работы.

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