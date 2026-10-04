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Имущество ПриватБанка выставили на продажу: полный список и фото объектов

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 мин
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Имущество ПриватБанка выставили на продажу
Имущество ПриватБанка выставили на продажу. Источник: ПриватБанк

Государственный ПриватБанк выставил на продажу одни из своих крупнейших объектов взысканного имущества. Речь идет о футбольном стадионе "Днепр-Арена" на более 31 тыс. зрителей, а также учебно-тренировочную базу в Днепре. Торги запланированы на 6 октября.

Об этом говорится в сообщении на "Прозорро.Продажи". Отмечается:

  • Стартовая цена лота составляет 140,7 млн грн.
  • Прием заявок заканчивается 5 октября.
ПриватБанк продает стадион ''Днепр-Арена''

ПриватБанк продает стадион "Днепр-Арена". Источник: prozorro.sale

"Продажа активов производится в рамках системной работы ПриватБанка по сокращению портфеля непрофильных и неработающих активов... Объекты были приобретены банком в счет погашения задолженности по кредитам, выданным в национализацию ПриватБанка, и не используются в его основной банковской деятельности", – говорится в сообщении.

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Торги по имуществу ПриватБанка запланированы на 6 октября

Торги по имуществу ПриватБанка запланированы на 6 октября. Источник: prozorro.sale

При этом подчеркивается: к участию не будет допущен целый ряд покупателей. В частности, приобрести имущество ПриватБанка не смогут те, кто:

  • находятся под санкциями;
  • связанные с "юрисдикциями неприемлемо высокого риска";
  • имеющие коррупционные правонарушения;
  • причастные к финансированию терроризма и отмыванию средств;
  • зарегистрированные в оффшорных зонах с непрозрачной структурой собственности;
  • причастные к олигархам и прошлым руководителям или владельцам банка.

Что известно об имуществе, которое продает ПриватБанк

  • Стадион "Днепр-Арена".

Это футбольный стадион более чем на 31 тыс. зрителей. Он был реконструирован и открыт в 2008 году. 

Что известно об имуществе, которое продает ПриватБанк

Что известно об имуществе, которое продает ПриватБанк. Источник: prozorro.sale

  • Учебно-тренировочная база.

Была построена в 1971 году и реконструирована в 2010 году. В ее состав входят три поля с искусственным и четыре поля с натуральным покрытием, крытое футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 506 мест, коттеджный городок для проживания футболистов и два офисно-жилищных корпуса. Также комплекс включает медико-восстановительный центр, конференц-зал, помещение для тренерского состава, бассейн, тренажерный зал, сауну и душевые.

Стартовая цена выставленного на продажу имущества ПриватБанка составляет 140,7 млн грн

Стартовая цена выставленного на продажу имущества ПриватБанка составляет 140,7 млн грн. Источник: prozorro.sale

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные, настоятельно рекомендуется карту поменять.

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