Масштабная коррупция в энергетике: кто получил сотни миллионов на защиту энергообъектов, но так ничего и не построил

На защиту энергетики Киевщины было выделено почти 2 млрд грн. Из них 824 млн грн подрядчики получили в виде авансов – однако выполненные работы подтверждены лишь на 23 млн грн. При этом 765 миллионов из "авансовой" суммы были уплачены 2-м компаниям: "Консалтинг-Буд" и "Ю.Би.Си", владельцы которых живут одной семьей.

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Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил:

"Консалтинг-Буд" имеет 40 работников и технику в аренде.

У "Ю.Би.Си." на 9 договоров 5 работников и 0 грн аренды техники.

"Еще одна компания – "Сталь Плюс". Она как раз и снабжала группу арматурой и металлом. Там вообще 1 работник, почти 400 млн грн оборота, никакой аренды техники, ни одного литра топлива, 1 000 т металла без грузовиков и без людей... Выглядит так, что это не металлотрейдер, а фирма, подобные которым называют "прокладками", – отмектил нардеп.

Он объяснил: речь идет о компаниях, которые используються для завышения цен на раобты. Т.е., когда "между реальной ценой и ценой в смете оседает разница".

"Металл дорожает на каждом шагу на 12-26%. Рынок арматуры – около 27 000 грн за тонну. В смете – 31 000 грн, а закупали по 38 500 грн за тонну", – привел пример Железняк.

Кто получил деньги

В то же время, отметил нардеп, львовская "Консалтинг-Буд"принадлежит Любомире Кожушко. А киевская "Ю.Би.Си." – Игорю Нестеруку, который приходится Кожушко сожителем.

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"То, что они живут одной семьей, записано в определении Высшего антикоррупционного суда по меньшей мере в августе 2024 года", – заметил Железняк.

При этом, отметил он, Кожушко ранее уже проходила по делам, связанным с завышением стоимости строительных работ. В частности, в 2025 году она получила подозрение:

О завышении объемов работ на строительстве укрытия для лицея в Дунаевке.

Способствованию тому, чтобы Госпецсвязи покупала дроны по завышенной цене.

"Напомню, что подозрение – это не приговор. Но факты достаточно понятны", – рассказал Железняк.

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Деньги уплачены – работ нет

Вместе с тем, отметил он, несмотря на то, что компании получили огромные авансы, сами работы не выполняются. Так:

Актами выполненных работ закрыто 23 млн, то есть 2,8%.

Заказчик "говорит о строительной готовности до 80%, но это слова, а не акты".

Более того, подчеркивает он, представитель компании "Сталь Плюс" пожаловался нардепам, что недополучил денег за предоставленный металлопрокат от генподрядчиков.

"Результат: есть просто договоры без тендера с двумя компаниями одной семьи. Цены разных объектов однаковые, сметы скопированы, а в одной из них арматуры в 5 раз больше, чем физически можно было туда вообще задвинуть. Строит компания одна из 5-ти работников без техники, металл идет через фирму с 1-м работником – и все равно государству не мешало дать аванс на 824 млн", – резюмировал Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, подрядчик, которому доверили строить защиту энергообъектов в Киевской области, мог присвоить выделенные на это 1,89 млрд грн. Часть денег владельцы компании, вероятно, потратили на элитные автомобили и роскошный многоуровневый пентхаус в одном из элитных районов Киева.