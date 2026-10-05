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Лукашенко "нашел" товар для Трампа: Беларусь впервые за 4 года отправила удобрения в США

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
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Дональд Трамп и Александр Лукашенко. Иллюстративное фото.
Дональд Трамп и Александр Лукашенко. Иллюстративное фото. Источник: Getty

После ослабления санкций против Беларуси Соединенные Штаты Америки получат от режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко первую за последние четыре года партию калийных удобрений. Судно с 30 тысячами тонн груза должно прибыть в порт Нового Орлеана 14 октября.

Об этом сообщает издание Financial Times. Возобновление поставок стало возможным после начала отмены ограничений в отношении калийного сектора Беларуси, введенных Вашингтоном в 2021 году.

Детали транспортировки

  • 15 сентября "Белорусская калийная компания" погрузила 30 тысяч тонн гранулированного хлористого калия на балкер под флагом Маршалловых островов.
  • Отгрузка состоялась в российском порту "Бронка" (Санкт-Петербург).
  • Груз должен прибыть в порт Нового Орлеана (США) ориентировочно 14 октября 2026 года.
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Что предшествовало

Это первая поставка белорусского калия в США после того, как США ввели санкции против белорусной калийной промышленности в 2021 году. Это стало ответом на жесткое подавление властями Александра Лукашенко протестов против фальсификации президентских выборов 2020 года.

Из-за действующих санкций Европейского Союза Беларусь по-прежнему лишена доступа к литовскому порту Клайпеда, через который ранее осуществлялся основной экспорт. В связи с этим Минск вынужден использовать значительно более дорогую логистическую инфраструктуру и транзитные мощности Российской Федерации.

На смягчение санкционного давления на Минск США пошли после освобождения режимом части белорусских политзаключенных. А в сентябре были освобождены еще 25 политических заключенных, за что Белый дом снял санкции с компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром".

В сентябре президент США Дональд Трамп объявил о закупке белорусского калия со скидкой на фоне торговых споров с Канадой, которая ранее обеспечивала около 80% американского импорта удобрений. В то же время Александр Лукашенко сначала заявлял об отсутствии свободных объемов, а позже выдвигал идеи совместного проекта по производству удобрений.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп будет принимать решение о возможных тарифах для крупнейших покупателей российской нефти после оценки последствий для экономики и цен на энергоносители. В частности, речь идет о возможном введении пошлин в отношении Китая и Индии за закупку российского топлива.

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