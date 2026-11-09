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"Київстар" переписал цены на популярные тарифы: сколько теперь придется платить абонентам

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read2 мин
369
Мужчина разговаривает по телефону ночью. Иллюстрация
Мобильная связь в Украине подорожала в 2-3 раза за годы войны. Иллюстрация. Источник: freepik

Мобильный оператор "Київстар" повысил стоимость тарифов Київстар "Все Разом" и "Детский" в среднем на 100 грн, переведя предыдущую линейку в архив. При этом наполнение пакетов почти не изменилось, поэтому абонентам придется платить больше за те же минуты, мобильный интернет и домашнюю связь.

Об этом говорится на официальном сайте оператора. На прошлой неделе "Київстар" пересмотрел условия конвергентной линейки "Все Разом", которая объединяет мобильную связь и домашний интернет в одном пакете.

Как изменилась стоимость тарифов

Как изменилась стоимость тарифов. Источник: "Київстар"

Одновременно оператор обновил тариф "Детский", а предыдущую серию предложений перевел в архив. Главным изменением стало повышение стоимости пакетов.

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В среднем абонентам придется платить примерно на 100 грн больше. Причем это не отдельная корректировка для определенной категории клиентов, новые ценовые условия распространились сразу на несколько направлений подключения. В частности, изменения касаются:

  • новых абонентов, которые планируют подключиться к "Киевстару" и выбрать один из тарифов обновленной линейки;
  • контрактных пользователей, которые обслуживаются на условиях соответствующих пакетов;
  • клиентов других мобильных операторов, которые переносят свой номер в "Киевстар" через услугу MNP и рассчитывают на специальные условия подключения.

Таким образом, подорожание не ограничилось только новыми клиентами или отдельным способом оформления услуг. Оператор пересмотрел стоимость предложений в разных форматах обслуживания.

Изменилось ли наполнение тарифов "Все Разом"

Одной из особенностей обновления стало то, что повышение цен не сопровождалось пропорциональным расширением пакетов услуг. То есть абоненты получили новую стоимость обслуживания, но не увидели такого же масштабного увеличения возможностей тарифов.

В частности, практически без изменений остались количество минут для звонков, объем мобильного интернета и скоростные характеристики фиксированного домашнего интернета. Именно эти составляющие лежат в основе конвергентных предложений "Все Разом", поскольку они позволяют пользоваться несколькими услугами в рамках одного пакета.

Для абонентов это означает, что фактическая стоимость пользования связью растет без заметного увеличения основных лимитов. Особенно ощутимым такое решение может быть для семей, которые подключили несколько номеров или используют домашний интернет вместе с мобильными услугами оператора.

В то же время перевод предыдущей серии тарифов в архив означает, что новые клиенты уже будут ориентироваться на обновленную линейку предложений. Архивные тарифы и новые условия подключения не стоит путать: для сравнения расходов абонентам нужно учитывать именно актуальные условия своего пакета.

Почему мобильная связь в Украине продолжает дорожать

Пересмотр тарифов "Київстару" происходит на фоне общего роста расходов телекоммуникационного бизнеса в Украине. Мобильные операторы вынуждены тратить все больше средств на поддержку инфраструктуры, ремонт поврежденного оборудования, обеспечение бесперебойной работы сетей и закупку необходимых ресурсов.

Ранее "Київстар" уже объяснял пересмотр цен ростом операционных расходов, в частности последствиями атак на дата-центры и необходимостью восстановления инфраструктуры. Дополнительную финансовую нагрузку создают удорожание топлива, оборудования, электроэнергии и логистики. В условиях полномасштабной войны операторы также должны поддерживать работоспособность сети во время отключений электроэнергии и обеспечивать связь там, где это возможно.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в октябре 2026 года украинцы совершили 32 084 переноса мобильных номеров от одного оператора к другому (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Чаще всего к другим операторам переходили абоненты "Київстару".

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