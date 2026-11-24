С 1 декабря 2026 года "Киевстар" меняет условия входящих звонков для абонентов LOVE UA Світло и LOVE UA Світло 2024, у которых не списалась абонплата; для LOVE UA Світло 2024 предусмотрен лимит 500 минут, а для LOVE UA Світло в роуминге входящие звонки останутся безлимитными. Новые правила связаны с европейскими требованиями к роумингу, а абоненты, которых они не устраивают, смогут выбрать другой тариф или досрочно расторгнуть договор.

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Об этом говорится на официальном сайте мобильного оператора. В то же время условия для пользователей этих пакетов будут отличаться, в частности, в зависимости от того, находятся ли они в Украине, или пользуются мобильной связью за границей в странах, где действует принцип "Роуминг как дома".

Обновление связано с европейскими требованиями к мобильной связи и должно приблизить правила пользования услугами в роуминге к условиям, действующим для абонентов на территории Украины.

Какие ограничения вводят для абонентов "Киевстар"

Новые правила начнут действовать с 1 декабря 2026 года для пользователей тарифов LOVE UA Світло и LOVE UA Світло 2024, в том числе тех, кто пользуется опцией "Экономия" в Украине и в странах, входящих в перечень "Роуминг как дома".

Ключевое изменение касается ситуаций, когда оператору не удалось списать абонентскую плату за тариф. В таком случае возможности пользоваться входящими звонками будут зависеть от тарифа, подключенного к номеру.

LOVE UA Світло 2024: установят лимит 500 минут

Для абонентов тарифа LOVE UA Світло 2024, оплативших пакет услуг, предусмотрено 500 минут на входящие звонки. Объем будет общим для использования в Украине и странах, где действует услуга "Роуминг как дома". То есть минуты не будут распределяться отдельно для звонков в Украине и за границей.

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Абонент будет использовать один общий пакет, а после его исчерпания возможность принимать входящие вызовы ограничат до момента следующего списания абонплаты. После того как плата за тариф снова будет списана, входящие звонки снова станут доступны без ограничений.

Таким образом, фактически возможность принимать вызовы будет зависеть от оплаты тарифного пакета и использования предусмотренного объема минут. При этом даже после исчерпания 500 минут за границей абоненты смогут пользоваться услугой "Київстар Довідка" в роуминге.

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LOVE UA Світло: входящие звонки останутся безлимитными

Для пользователей тарифа LOVE UA Світло предусмотрены другие условия. Абоненты, находящиеся в странах "Роуминга как дома", смогут принимать входящие звонки без ограничения количества минут, как и в Украине.

Правило будет действовать даже в случаях, когда абонентская плата за тариф не списалась. То есть для пользователей LOVE UA Світло не будут вводить аналогичный лимит в 500 минут на входящие вызовы в роуминге, о котором сообщили для LOVE UA Світло 2024.

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Таким образом, абонентам этих двух тарифов стоит обратить внимание на название своего пакета услуг. Несмотря на схожие названия, после вступления в силу обновленных условий возможности пользоваться входящими звонками при неоплаченной абонплате будут разными.

Обновление правил связано с европейскими требованиями к мобильной связи и принципом "Роуминг как дома". Оператор объясняет, что изменения должны приблизить условия пользования входящими звонками за границей к правилам, действующим в Украине.

Отмечается, что это предусматривает адаптацию услуг роуминга к европейскому подходу, при котором абоненты могут пользоваться мобильной связью на условиях, максимально приближенных к домашним. В то же время конкретные правила зависят от тарифного плана, а также от выполнения условий его оплаты.

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Если после введения обновлений абоненту не подойдут новые условия, "Київстар" предусматривает возможность перейти на другой тариф из актуальной линейки. Пользователи также могут досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, мобильный оператор "Київстар" выставил на аукцион один из своих самых редких и дорогих номеров – он включает семь одинаковых цифр (включая код оператора). Аукцион за номер +380777777777 начнется с отметки в 3,5 млн грн.