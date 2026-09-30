С 8 октября 2026 года "Киевстар" повысит стоимость части тарифов в связи с ростом расходов на топливо, оборудование, восстановление сети и обеспечение ее резервным питанием, а абонентов, которых коснутся эти изменения, заранее предупредят посредством SMS. Если новая цена не устроит клиента, он сможет перейти на другой тариф из действующей линейки или досрочно расторгнуть договор в соответствии с законодательством.

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Об этом говорится на официальном сайте оператора. Новые условия будут действовать не для всех клиентов; абонентов, которых коснется пересмотр цен, компания обещает заранее уведомить с помощью SMS.

Что изменится с 8 октября

О пересмотре тарифов сообщили 29 сентября, а новые цены вступят в силу уже с 8 октября 2026 года. Оператор не заявляет об одновременном повышении стоимости услуг для абсолютно всех абонентов. Речь идет именно о части клиентов, для которых будут обновлены условия тарифных планов.

Компания должна информировать таких пользователей отдельно. До вступления в силу новых условий абонент должен получить SMS с соответствующей информацией. Поэтому клиентам оператора стоит обратить внимание на сообщения, которые будут поступать в ближайшие дни.

Именно из них можно будет узнать, изменится ли стоимость конкретного тарифа. Проверить актуальные условия для своего номера и доступные предложения также можно в приложении "Мой Киевстар".

Почему "Киевстар" повышает тарифы

Главной причиной пересмотра цен в компании называют увеличение расходов, необходимых для поддержания работы сети. "Мы обновляем стоимость тарифов из-за того, что расходы на обслуживание и восстановление сети растут. Дорожает топливо, оборудование и другие ресурсы, необходимые для обеспечения качественной связи для наших абонентов", – пояснили в компании.

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Дополнительные расходы оператор связывает и с условиями полномасштабной войны. Для поддержания стабильной связи требуется больше ресурсов, а доставка оборудования и других необходимых компонентов становится сложнее.

Особое значение имеет подготовка телекоммуникационной инфраструктуры к возможным проблемам с электроснабжением. Компания заявляет, что продолжает вкладывать средства в энергостойкость сети и усиление резервного питания.

Сколько придется платить

Единой новой цены для всех абонентов нет. В сообщении от 29 сентября компания не назвала универсального размера повышения, поскольку изменения касаются лишь части тарифных планов. Соответственно, новая абонплата будет зависеть от конкретного тарифа, которым пользуется клиент.

Главные истории дня

Пересмотр стоимости тарифов компания сочетает с дополнительными предложениями для клиентов. "Вместе с обновленными условиями наши абоненты смогут воспользоваться дополнительными предложениями", – отметили в сообщении. При этом набор таких возможностей может отличаться для разных номеров.

Ознакомиться с доступными персональными предложениями оператор рекомендует в "Мой Киевстар". Абонентам, таким образом, следует сравнивать не только старую и новую стоимость пакета, но и наполнение тарифа после изменения условий.

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Что делать, если новая цена не устраивает

Абонент не обязан оставаться на тарифе, стоимость которого после пересмотра стала для него слишком высокой. В компании прямо указывают на возможность выбрать другой тариф из действующей линейки. Поэтому после получения уведомления об изменении стоимости целесообразно проверить, какие другие пакеты доступны именно для конкретного номера.

"Если обновленные условия тарифа не будут соответствовать вашим потребностям, вы можете выбрать другой тариф из актуальной линейки или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством", – пояснили в компании. Перед переходом стоит сравнить абонентскую плату, объем мобильного интернета, количество минут и другие включенные услуги.

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Особенно внимательными следует быть абонентам, которые используют автоматическое пополнение счета на фиксированную сумму. Если тариф подорожает, привычной суммы может оказаться недостаточно для полной оплаты нового пакета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине готовятся к возможным серьезным перебоям с интернетом из-за российских атак на дата-центры и другую критическую инфраструктуру, поэтому часть систем защищают физически, переносят в "облако" и за границу. В правительстве подчеркивают, что это подготовка к худшему сценарию, а не прогноз полного исчезновения интернета в стране.

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