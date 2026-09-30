Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоНацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам серебряные 1 грн с особенным дизайном: сколько можно получить за разНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осень"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назадПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор Кунс"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисе"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисеВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьИллюстрация. ГороскопСтрельцы, смело начинайте новое, а Рыбам нужно отдохнуть: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

"Киевстар" повысит тарифы для украинцев из-за атак РФ: что изменится с 8 октября

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read4 мин
icon 357
Иллюстрация - мужчина держит мобильный телефон и закрывает лицо
Иллюстративное изображение онлайн-мошенничества через мессенджеры
Источник: Freepik

С 8 октября 2026 года "Киевстар" повысит стоимость части тарифов в связи с ростом расходов на топливо, оборудование, восстановление сети и обеспечение ее резервным питанием, а абонентов, которых коснутся эти изменения, заранее предупредят посредством SMS. Если новая цена не устроит клиента, он сможет перейти на другой тариф из действующей линейки или досрочно расторгнуть договор в соответствии с законодательством.

Об этом говорится на официальном сайте оператора. Новые условия будут действовать не для всех клиентов; абонентов, которых коснется пересмотр цен, компания обещает заранее уведомить с помощью SMS.

Что изменится с 8 октября

О пересмотре тарифов сообщили 29 сентября, а новые цены вступят в силу уже с 8 октября 2026 года. Оператор не заявляет об одновременном повышении стоимости услуг для абсолютно всех абонентов. Речь идет именно о части клиентов, для которых будут обновлены условия тарифных планов.

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 2,3 т.
Аренда "съедает" почти всю зарплату: сколько теперь просят за квартиру во Львове
icon 2,3 т.
Аренда "съедает" почти всю зарплату: сколько теперь просят за квартиру во Львове
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 829
Украина готовится открыть небо еще до окончания войны: когда могут возобновиться гражданские рейсы
icon 829
Украина готовится открыть небо еще до окончания войны: когда могут возобновиться гражданские рейсы
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 4,9 т.
Лимиты на снятие наличных с 1 октября: сколько денег будут выдавать банкоматы
icon 4,9 т.
Лимиты на снятие наличных с 1 октября: сколько денег будут выдавать банкоматы

Компания должна информировать таких пользователей отдельно. До вступления в силу новых условий абонент должен получить SMS с соответствующей информацией. Поэтому клиентам оператора стоит обратить внимание на сообщения, которые будут поступать в ближайшие дни.

Именно из них можно будет узнать, изменится ли стоимость конкретного тарифа. Проверить актуальные условия для своего номера и доступные предложения также можно в приложении "Мой Киевстар".

Почему "Киевстар" повышает тарифы

Главной причиной пересмотра цен в компании называют увеличение расходов, необходимых для поддержания работы сети. "Мы обновляем стоимость тарифов из-за того, что расходы на обслуживание и восстановление сети растут. Дорожает топливо, оборудование и другие ресурсы, необходимые для обеспечения качественной связи для наших абонентов", – пояснили в компании.

Дополнительные расходы оператор связывает и с условиями полномасштабной войны. Для поддержания стабильной связи требуется больше ресурсов, а доставка оборудования и других необходимых компонентов становится сложнее.

Особое значение имеет подготовка телекоммуникационной инфраструктуры к возможным проблемам с электроснабжением. Компания заявляет, что продолжает вкладывать средства в энергостойкость сети и усиление резервного питания.

Сколько придется платить

Единой новой цены для всех абонентов нет. В сообщении от 29 сентября компания не назвала универсального размера повышения, поскольку изменения касаются лишь части тарифных планов. Соответственно, новая абонплата будет зависеть от конкретного тарифа, которым пользуется клиент.

Пересмотр стоимости тарифов компания сочетает с дополнительными предложениями для клиентов. "Вместе с обновленными условиями наши абоненты смогут воспользоваться дополнительными предложениями", – отметили в сообщении. При этом набор таких возможностей может отличаться для разных номеров.

Ознакомиться с доступными персональными предложениями оператор рекомендует в "Мой Киевстар". Абонентам, таким образом, следует сравнивать не только старую и новую стоимость пакета, но и наполнение тарифа после изменения условий.

Что делать, если новая цена не устраивает

Абонент не обязан оставаться на тарифе, стоимость которого после пересмотра стала для него слишком высокой. В компании прямо указывают на возможность выбрать другой тариф из действующей линейки. Поэтому после получения уведомления об изменении стоимости целесообразно проверить, какие другие пакеты доступны именно для конкретного номера.

"Если обновленные условия тарифа не будут соответствовать вашим потребностям, вы можете выбрать другой тариф из актуальной линейки или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством", – пояснили в компании. Перед переходом стоит сравнить абонентскую плату, объем мобильного интернета, количество минут и другие включенные услуги.

Особенно внимательными следует быть абонентам, которые используют автоматическое пополнение счета на фиксированную сумму. Если тариф подорожает, привычной суммы может оказаться недостаточно для полной оплаты нового пакета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине готовятся к возможным серьезным перебоям с интернетом из-за российских атак на дата-центры и другую критическую инфраструктуру, поэтому часть систем защищают физически, переносят в "облако" и за границу. В правительстве подчеркивают, что это подготовка к худшему сценарию, а не прогноз полного исчезновения интернета в стране.

Похожие темы
УкраинаКиевстарценымобильный оператормобильный телефон
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться