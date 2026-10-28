"Киевстар" купил украинского облачного провайдера за $50 млн: раскрыты детали сделки

Группа компаний Kyivstar Group Ltd., которой принадлежит мобильный оператор "Київстар", приобрела украинского поставщика облачной инфраструктуры GigaCloud. Общая стоимость сделки составляет до 2,28 млрд грн (около $50 миллионов).

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Об этом сообщили в мобильном операторе. Это стало возможным после того, как Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдвинул специфические требования, в частности по обеспечению доступности облачных услуг GigaCloud отдельно от телеком-пакетов оператора.

Что известно о GigaCloud

GigaCloud работает на рынке с 2016 года и обслуживает более 1800 корпоративных клиентов. Согласно внутренней отчетности компании, по итогам 2025 года ее доход составил примерно $14 млн, а EBITDA (операционная прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов, а также износа и амортизации активов) – $4,7 млн (рентабельность по этому показателю – около 34%).

Но в "Київстарі" ожидают, что транзакция сразу положительно скажется на прибыли и свободных денежных потоках группы.

Параметры сделки

Базовая стоимость приобретения компании – $41 млн .

. Отложенные долговые обязательства – до $4 млн.

Выплаты, привязанные к достижению операционных результатов – около $3 млн.

Компенсация осуществляемых капитальных затрат – до $2 млн.

Мотивационная часть, которая будет зависеть от реализации планов капитальных инвестиций и будущих финансовых показателей, – более $5 млн.

Зачем это "Київстару"

Стратегическая цель сделки – создать интегрированную экосистему для корпоративных клиентов, объединив мобильную связь, фиксированную телеком-инфраструктуру, облачные сервисы и решения в сфере кибербезопасности. Также сделка создаст платформу для развития отечественных суверенных облачных решений и разработки сервисов на основе искусственного интеллекта.

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"GigaCloud приносит в "Київстар" хорошо развитый облачный бизнес, инженерную экспертизу, возможности для исследований и разработок и опытную команду", – отметил президент Kyivstar Group Александр Комаров.

Как дальше будет работать GigaCloud

Компания будет функционировать как отдельное бизнес-подразделение в составе Kyivstar Group .

. Бренд, руководящий состав и действующие учредители остаются на своих должностях .

. Все действующие договоры с клиентами, коммерческие условия и стандарты обслуживания (SLA) остаются без изменений.

Окончательное закрытие сделки состоится после выполнения стандартных юридических и регуляторных процедур.

Главные истории дня

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее "Киевстару" разрешили поглотить сервис онлайн-бронирования лекарств Tabletki.uа. Антимонопольный комитет (АМКУ) одобрил третью заявку на покупку платформы, которую телеком-гигант подал 7 июля прошлого года.