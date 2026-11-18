Кипрская компания Shatro Engineering под руководством киевского девелопера Максима Онуфриева выполняла строительный заказ для ARETI International Group. Ее основал Игорь Макаров – бывший владелец международной газовой группы ITERA, российские активы которой в 2013 году приобрела государственная компания "Роснефть". На сайте украинского подрядчика кипрский объект до сих пор называется "Офис ITERA"".

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Об этом говорится в расследовании "РБК-Украина". Журналисты изучили открытые реестры, судебные решения и портфолио строительной компании.

Какой бизнес связывает украинского девелопера с "Роснефтью"

По данным расследования, компания Онуфриева спроектировала офисный центр площадью 320 кв. м в Лимасоле на Кипре и сопровождала его строительство. Заказчиком была ARETI International Group, основанная Макаровым.

В русскоязычной версии портфолио Shatro объект назван "Офис ITERA". На официальном сайте компании Онуфриев указан как генеральный директор Shatro Engineering.

Связь этой истории с российским бизнесом ведет к предыдущей деятельности Макарова. В 1992 году он основал ту же группу ITERA, которая стала одним из крупных игроков российского газового рынка.

В 2012 году"Роснефть" и структуры ITERA договорились о стратегическом партнерстве. В его рамках российская государственная компания получила контрольный пакет газового бизнеса. В июле 2013-го "Роснефть" выкупила оставшиеся 49% ITERA Oil and Gas Company за $2,9 млрд и стала владельцем 100% этой структуры.

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В 2015 году Макаров основал на Кипре ARETI International Group. На официальном сайте компании говорится, что после продажи российских нефтегазовых активов он сосредоточился на других направлениях бизнеса. ARETI также заявляет, что не имеет бизнес-интересов или аффилированных компаний в России. Вероятно, это делается для избежания санкций.

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Какие еще зарубежные проекты связывают с "Шатро"

В портфолио компании Онуфриева журналисты обнаружили еще один кипрский проект – компьютерный клуб HLC Esports Club площадью 436 кв. м, созданный для турнирного оператора RelogMedia. За данными расследования, RelogMedia зарегистрирована в сербском Белграде, но продолжает работать с российской аудиторией и допускать российские команды к своим соревнованиям. Издание также обратило внимание на связи оператора с российским букмекерским бизнесом.

Shatro Engineering также упоминается среди участников или резидентов кипрского делового объединения Cyprus Business Club. В том же перечне есть финансовая группа Wise Wolves Group, которую возглавляет бывший директор казначейства российской компании RUSAL Сергей Стопневич.

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Онуфриев переоформлял доли в украинских компаниях

В расследовании также говорится об изменениях в собственности украинских предприятий, связанных с девелопером. В январе 2025 года Онуфриев передал дочери 100% уставного капитала ООО "ШАТРО ИНТЕРИОР КОНСТРАКШН".

В июне 2026 года он вышел из состава учредителей ООО "УНИВЕРСАЛ ТРЕЙДИНГ". Новым владельцем и руководителем компании стал Александр Лавков. По данным издания, подобные изменения произошли и в других связанных структурах, в частности "Шатро Груп" и "Ю Си Ти Груп".

По состоянию на ноябрь 2026 года Максим Онуфриев не находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Связанные с ним украинские предприятия продолжают работать.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в известных финансовых компаниях в Украине обнаружили российский след. Поводом для проверки Нацбанком стала публикация соответствующих журналистских расследований.