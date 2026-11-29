За четыре года полномасштабной войны медианная стоимость квартир в Украине выросла на 47% – до 53 тыс. евро, аренда подорожала на 111%, а объемы строительства в 2026 году остаются примерно на четверть ниже довоенных. Покупатели все чаще выбирают готовое к заселению жилье с укрытием и автономным отоплением, а Львов и Ужгород по ценам на однокомнатные квартиры уже опережают Киев, который утратил безусловное лидерство на рынке.

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О том, как трансформировался рынок недвижимости Украины за четыре года полномасштабной войны, рассказали во время конференции Otodom InspiRE 2026, которая состоялась 9 ноября в Варшаве. Организованное Otodom мероприятие объединило представителей рынков недвижимости Польши, Украины, Румынии, Португалии и Южной Африки.

Квартиры в Украине подорожали почти наполовину

По данным OLX Нерухомість, после резкого спада в начале полномасштабного вторжения рынок покупки жилья постепенно начал восстанавливаться. В последующие годы уровень предложения и активность потенциальных покупателей стабилизировались, хотя в 2026 году зафиксировали некоторое снижение этих показателей.

В то же время цены продолжали расти. За четыре года медианная стоимость квартиры в Украине повысилась на 47% и в 2026 году достигла 53 тыс. евро. В Киеве жилье традиционно стоит дороже, а медианная цена покупки квартиры сейчас составляет около 100 тыс. евро.

Изменения коснулись и частных домов. За период с 2022 до 2026 года медианная стоимость их покупки в Украине выросла на 39% – до 75 тыс. евро. В столице этот показатель намного выше, 232 тыс. евро, что на 27% больше, чем четыре года назад.

Таким образом, несмотря на войну, рынок недвижимости не только восстановил часть активности, но и продемонстрировал значительный рост стоимости объектов. Однако покупатели теперь гораздо внимательнее оценивают, за что именно платят, и не всегда готовы ждать завершения строительства.

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Покупатели больше не хотят ждать: вторичное жилье стало привлекательнее

Одним из наиболее заметных изменений стало предпочтение жилья, в которое можно заселиться сразу после покупки. Согласно результатам исследования, 77% опрошенных хотят приобрести объект, готовый к скорому заселению, это влияет и на популярность разных сегментов рынка. Вторичное жилье рассматривают 36% респондентов, тогда как новостройки интересуют 17% опрошенных, которые ищут квартиру исключительно в новом жилом фонде.

Для покупателей готовая квартира стала не просто способом избежать длительного ожидания. В условиях войны это также возможность быстрее обустроить быт, не зависеть от сроков завершения строительства, подключения коммуникаций или возможных задержек с вводом объекта в эксплуатацию.

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В то же время новостройки не исчезают с рынка, но требования к ним стали жестче. Потенциальные владельцы оценивают не только планировку, репутацию застройщика и стоимость квадратного метра, но и то, насколько дом приспособлен к жизни в условиях регулярных угроз и перебоев с коммунальными услугами.

Аренда квартир подорожала более чем вдвое

На рынке долгосрочной аренды изменения оказались еще ощутимее. После самого большого всплеска количества объявлений в середине 2022 года предложение постепенно сокращалось, хотя и демонстрировало периодические колебания. Активность арендаторов традиционно растет в конце лета и начале осени, когда многие люди меняют место жительства из-за учебы, работы или переезда.

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За четыре года медианная аренда квартиры в Украине увеличилась на 111% – с 181 до 382 евро. В Киеве по состоянию на октябрь 2026 года медианная цена аренды составляла 451 евро.

Дома также существенно подорожали в аренде. В Украине медианная стоимость выросла на 57% – с 181 до 284 евро. В Киеве рост составил 58%: если в 2022 году медианная цена аренды дома была 1 657 евро, то в 2026 году она достигла 2 615 евро.

На цены влияют расположение, площадь и характеристики объекта. Но дополнительным фактором стало изменение потребностей арендаторов: все больше людей ищут жилье, которое позволяет меньше зависеть от централизованных систем и внешних обстоятельств.

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Строительство замедлилось: на рынке меньше новых квартир

Война повлияла не только на цены и спрос, но и на возможности застройщиков. До полномасштабного вторжения украинский рынок находился на этапе активного развития, однако после 2022 года строительная отрасль столкнулась с новыми проблемами, которые повлияли на объемы реализации проектов и сроки их завершения. Объем строительства жилья в Украине:

Год Объем 2021 12,5 млн м² 2022 7,1 млн м² 2023–2025 постепенное восстановление 2025 9,6 млн м² 2026 9,4 млн м²

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Если в 2021 году объем строительства составлял 12,5 млн квадратных метров, то в 2022-м он сократился до 7,1 млн. В дальнейшем показатель постепенно рос, однако в 2026 году снова несколько снизился – до 9,4 млн квадратных метров.

В результате объем строительства сейчас примерно на четверть ниже, чем до полномасштабной войны. Причины – не только риски безопасности. Застройщики вынуждены учитывать требования к обустройству укрытий, более сложную логистику, инфляцию, подорожание материалов и нехватку работников. Все это увеличивает расходы на реализацию проектов и влияет на конечную стоимость жилья.

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По оценкам, цикл строительства увеличился примерно в 1,5-2 раза. То есть покупателям, которые раньше могли рассчитывать на относительно прогнозируемые сроки получения жилья, теперь приходится учитывать значительно большие задержки.

Укрытие и автономное отопление стали важнее красивого ремонта

Война кардинально изменила критерии, по которым украинцы выбирают жилье. Если до 2022 года основными параметрами были цена, площадь, район, транспортная доступность и инфраструктура, то теперь к этому перечню добавились вопросы безопасности и автономности.

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По данным OLX Нерухомість, 67% опрошенных обращают внимание на наличие укрытия поблизости или в доме. Еще 64% учитывают наличие автономного отопления. Потенциальные покупатели и арендаторы все чаще готовы отказаться от некоторых преимуществ жилья, если оно не отвечает их базовым потребностям в безопасности и возможности нормально жить во время отключений. Важными становятся:

наличие укрытия и доступ к нему;

автономное отопление;

возможность обеспечить жилье электроэнергией во время отключений;

готовность квартиры к заселению;

доступность необходимой инфраструктуры;

стабильность коммунальных услуг.

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Киев теряет лидерство: Львов и Ужгород дороже столицы

Еще одним важным изменением стала география спроса. Внутренняя миграция существенно повлияла на рынок недвижимости, поскольку миллионы людей были вынуждены оставить свои дома и переехать в другие регионы страны.

По оценкам, по состоянию на 2026 год в Украине насчитывается около 3,9 млн внутренне перемещенных лиц. Значительная часть спроса на жилье переместилась в относительно более безопасные области, прежде всего на западе страны.

Отмечается, что это повлияло на цены и активность тех, кто ищет жилье. Львов и Ужгород по стоимости покупки и аренды однокомнатных квартир опережают Киев. Столица остается одним из крупнейших и важнейших рынков недвижимости, но уже не является безусловным лидером по цене во всех сегментах.

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Рост спроса в западных областях объясняется не только факторами безопасности. На эти города влияют внутренняя миграция, перемещение бизнеса, смена места работы, развитие инфраструктуры и конкуренция за доступное жилье.

В то же время увеличение числа людей, которые ищут квартиру или дом в относительно безопасных регионах, создает дополнительное давление на рынок. В частности, это может приводить к росту цен, сокращению доступных предложений и усилению конкуренции между арендаторами и покупателями.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют объединить все государственные, региональные и местные жилищные программы на одной цифровой платформе. Такая система будет включать оцифрованные квартирные очереди, что позволит вести учет граждан, нуждающихся в жилье, и контролировать распределение социальных и служебных квартир.