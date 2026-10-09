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Киевляне бегут от блекаутов в этот украинский город: цены на жилье уже взлетели на 40%

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Иллюстрация — ключи от нового жилья
Как изменились запросы украинцев на новостройки. Иллюстрационное изображение. Источник: Freepik

Трускавец – популярный и один из самых известных украинских курортов. Но даже это не объясняет резкого роста цен на рынке долгосрочной аренды жилья – вплоть до 40 %. Причиной ажиотажа стал массовый переезд киевлян на зимний период.

Об этом сообщает "Главком". Отмечается, что на этом фоне спрос на аренду жилья резко вырос – количество потенциальных арендаторов в 5-10 раз превышает количество свободных квартир.

По словам местного риелтора Дмитрия Щудло, именно жители столицы сейчас формируют наибольший спрос. Если квартира находится в надлежащем состоянии, имеет качественный ремонт, мебель и бытовую технику, арендаторов для нее находят за один-два дня.

"Наибольший спрос сейчас со стороны людей, которые переезжают в Трускавец из Киева на зимний период, на полгода", – рассказал Дмитрий Щудло.

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Поэтому на этом фоне ситуация на рынке жилья существенно изменилась. Так, по состоянию на начало октября:

  • стоимость аренды выросла на 20-40 % в зависимости от расположения и состояния жилья;
  • однокомнатные квартиры предлагаются в среднем за 10-18 тыс. грн/мес.;
  • а квартиры с качественным современным ремонтом стоят от 20 тыс. грн/мес. и достигают 25 тыс. грн/мес. и более (при наличии индивидуального отопления, парковки и т. д.).

По данным платформы ЛУН, на рынке долгосрочной аренды Трускавца представлено всего 20 квартир. Самые дешевые варианты с базовыми удобствами стоят от 10-11 тыс. грн/мес., тогда как цена самых дорогих предложений превышает 36 тыс. грн/мес.

Следует отметить, что Трускавец известен своими целебными минеральными источниками, но как место для "зимовки" он привлекает не только своими курортными объектами. Город расположен в относительно спокойном регионе, а также обладает современной инфраструктурой и окружен зеленой зоной с мягким климатом.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на западе Украины резко сократилось предложение жилья, в Ужгороде свободных квартир практически нет, в Ивано-Франковске на один вариант претендуют до 25-30 человек, а во Львове самое дешевое жилье раскупают быстрее всего. Если зимой из-за ситуации с безопасностью и энергетического кризиса начнется новая волна переездов, дефицит может усугубиться, а цены – снова пойти вверх.

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