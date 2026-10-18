Квартиры за миллионы, Mercedes и дом за $550: НАБУ завершило расследование в отношении Стефанишиной

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование в отношении Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении на сумму свыше 13,9 млн грн. По версии следствия, она приобрела две квартиры в Киеве, оформленные на подругу, и 7 млн грн наличными, хотя ее официальные доходы не соответствовали стоимости этих активов. Также правоохранители установили, что бывшая чиновница вела переговоры о покупке дома под Киевом за 550 тыс. долларов, а в ее декларациях, по мнению следствия, не было должным образом отражено пользование квартирой матери и автомобилем Mercedes-Benz, оформленным на подчиненного.

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Об этом говорится в соответствующих заключениях правоохранительных органов. По информации антикоррупционных органов, 15 октября прокурор принял решение о завершении следственных действий, после чего материалы уголовного производства были предоставлены стороне защиты для ознакомления.

НАБУ и САП расследовали обстоятельства, касающиеся 2024–2025 годов. Именно в этот период, как утверждают правоохранители, Стефанишина могла получить в свое распоряжение имущество и средства, законное происхождение которых не подтверждалось установленными следствием доходами. Общая сумма предполагаемого незаконного обогащения, указанная антикоррупционными органами, превышает 13,9 млн грн.

Отдельный эпизод уголовного производства связан с декларациями чиновницы. Следователи считают, что в них не были должным образом отражены сведения об использовании определенной недвижимости и автомобиля, зарегистрированных на третьих лиц.

Две квартиры в "Файна Таун": что установило следствие

Одним из центральных эпизодов дела стали две квартиры в киевском жилом комплексе "Файна Таун". По информации правоохранительных органов, в 2024–2025 годах Стефанишина могла фактически приобрести эти квартиры, однако юридически недвижимость была оформлена на ее близкую подругу.

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В сообщении, которое приводят СМИ, стоимость двух квартир составляет 6,9 млн грн. В то же время в отдельных публикациях об этом деле фигурирует оценка почти в 11 млн грн. Суть претензий следствия заключается не только в стоимости квартир, но и в том, кому они фактически принадлежали и кто мог ими распоряжаться.

Помимо недвижимости, антикоррупционные органы изучали происхождение значительной суммы наличных средств. По версии следствия, Стефанишина приобрела около 7 млн грн наличных средств, часть которых впоследствии могла быть использована для ремонта квартир в "Файна Таун".

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Дом под Киевом за $550 тысяч

Еще одним эпизодом расследования стали переговоры о приобретении загородного дома недалеко от Киева. По данным НАБУ и САП, стоимость объекта составляла примерно $550 тыс. Как утверждают правоохранители, предполагалась комбинированная схема расчета: часть стоимости планировалось оплатить наличными, а остальную сумму – передачей другой недвижимости.

В частности, речь шла о 250 тыс. долларов наличными и двух квартирах в столичном жилом комплексе "Файна Таун". Однако, по информации следствия, сделку так и не завершили. Правоохранители предполагают, что отказ от приобретения дома мог быть связан с назначением Стефанишиной на дипломатическую должность за рубежом.

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Особое внимание антикоррупционные органы уделили финансовому положению бывшей чиновницы. По данным следствия, с начала 2024 года до середины 2025-го ее официальные доходы составили примерно 3,7 млн грн. В то же время только с банковских счетов Стефанишиной за этот период было потрачено ориентировочно 4,2 млн грн.

То есть зафиксированные расходы со счетов превышали указанные доходы примерно на 500 тыс. грн. Правоохранители считают, что общая стоимость активов, которые могла приобрести подозреваемая, не соответствовала ее законным финансовым возможностям.

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Квартира матери и Mercedes подчиненного

Помимо подозрения в незаконном обогащении, следствие проверяло обстоятельства пользования имуществом, зарегистрированным на других лиц. По данным НАБУ, речь идет о квартире в столичном жилом комплексе бизнес-класса "Львовская площадь" и автомобиле Mercedes-Benz GLC 220 d.

Квартира официально зарегистрирована на мать Стефанишиной, а владельцем автомобиля в документах указан ее подчиненный. Следователи утверждают, что бывшая чиновница пользовалась этими активами в разные периоды, однако соответствующие сведения не были должным образом отражены в декларациях.

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Для антикоррупционного законодательства важно не только формальное право собственности на имущество. При определенных условиях должностные лица обязаны декларировать также недвижимость и транспортные средства, которыми они пользуются, даже если они зарегистрированы на других лиц.

Стефанишина ранее публично комментировала претензии антикоррупционных органов и не соглашалась с частью выводов следствия. В частности, в интервью СМИ она заявила, что факт пользования квартирой в жилом комплексе "Львовская площадь" был задекларирован.

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По ее словам, разногласия со следствием касаются периода, за который необходимо было указать соответствующую информацию. Аналогичную позицию бывшая чиновница выразила и в отношении автомобиля Mercedes-Benz, оформленного на ее помощника. Также Стефанишина опровергла свою причастность к двум квартирам в ЖК "Файна Таун".

Какие должности занимала Стефанишина

Об подозрении Ольге Стефанишиной сообщили в августе 2026 года. По информации НАБУ, производство касается статьи 368-5 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение, а также части второй статьи 366-2 – декларирование недостоверной информации.

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До этого Стефанишина занимала ряд высоких государственных должностей. С 2020 года она работала вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. В 2024–2025 годах также возглавляла Министерство юстиции.

Впоследствии перешла на дипломатическую работу. В августе 2025 года ее назначили послом Украины в Соединенных Штатах Америки. На этой должности она отвечала за дипломатическое представительство Украины и развитие сотрудничества с США. В августе 2026 года президент Владимир Зеленский подписал указ об ее освобождении от должности посла.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях в адрес должностного лица Государственной пограничной службы Украины и владельца частной компании по делу о вымогательстве неправомерной выгоды за беспрепятственную поставку дронов. По данным следствия, речь идет о взятке в размере 1 млн долларов, которую вымогали у производителя беспилотников.