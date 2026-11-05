Квартиры в этом городе стремительно дорожают: сколько теперь стоит собственное жилье

В Черновцах однокомнатные квартиры на вторичном рынке за год подорожали на 15% – до $62 тыс., двухкомнатные стоят $85 тыс., а трехкомнатные – $109 тыс., тогда как частные дома выросли в цене до $145 тыс. На покупку однокомнатного жилья нужно копить 8,2 года средней зарплаты, а для кассира этот срок составляет около 10,4 года, если откладывать весь заработок.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску недвижимости. Больше всего за последний год подорожали однокомнатные квартиры. В ноябре 2025 года медианная стоимость такого жилья составляла $54 тыс.

Сейчас она достигла $62 тыс. Таким образом, за год цена увеличилась на 15%, или примерно на $8 тыс. Двухкомнатные квартиры также продемонстрировали существенный рост стоимости. За год их медианная цена повысилась на 10% и составляет $85 тыс. Трехкомнатное жилье подорожало на 9% – до $109 тыс.

Итак, рост цен охватил все основные категории квартир на вторичном рынке Черновцов. При этом именно небольшие квартиры демонстрируют наиболее заметное подорожание, что может свидетельствовать о стабильном спросе на жилье с относительно более низкой стоимостью покупки. По данным, динамика цен в течение последнего года выглядит так:

<span>однокомнатные квартиры – с $54 тыс. до $62 тыс., рост на 15%;

<span>двухкомнатные квартиры – медианная стоимость $85 тыс., рост на 10%;

<span>трехкомнатные квартиры – медианная стоимость $109 тыс., рост на 9%.

РЕКЛАМА

Насколько подорожало жилье за последние полгода

Рост цен на недвижимость в Черновцах заметен не только в годовом выражении. За последние шесть месяцев однокомнатные квартиры подорожали на 6,9%. Если в мае 2026 года медианная стоимость такого жилья составляла $58 тыс., то в начале ноября она достигла $62 тыс. В то же время в течение последнего месяца цена оставалась практически неизменной.

По информации, за последние шесть месяцев стоимость квадратного метра квартир на вторичном рынке Черновцов в долларовом эквиваленте увеличилась на 4%. Одним из факторов, поддерживающих спрос на недвижимость в западных регионах Украины, является относительно более безопасная ситуация по сравнению с прифронтовыми территориями.

Главные истории дня

Отмечается, что это влияет на интерес к жилью со стороны покупателей, которые рассматривают возможность переезда или приобретения недвижимости для долгосрочного проживания. В то же время стабильный спрос на квартиры в условиях ограниченной покупательной способности населения создает дополнительные трудности для тех, кто планирует покупать собственное жилье за счет заработной платы.

РЕКЛАМА

Сколько лет нужно копить на квартиру в Черновцах

Рост стоимости недвижимости влияет не только на общие расходы покупателей, но и на доступность жилья. По расчетам на основе статистики зарплат, для покупки однокомнатной квартиры в Черновцах необходимо накопить сумму, эквивалентную 8,2 года средней заработной платы.

Год назад этот показатель составлял 7,6 года. Таким образом, срок накопления увеличился на 0,6 года, или примерно на семь месяцев. Квартиры дорожали быстрее, чем менялась расчетная покупательная способность зарплаты.

РЕКЛАМА

В результате даже при условии полного откладывания доходов покупка собственного жилья требует больше времени. При этом срок накопления средств существенно зависит от профессии и уровня заработка, согласно расчетам:

продавцу-консультанту нужно примерно 9,9 года;

кассиру – около 10,4 года;

водителю – 6,9 года;

менеджеру по продажам – 6,8 года.

Таким образом, представителям профессий с более низкими зарплатами придется копить на квартиру значительно дольше. Для кассира этот срок превышает десять лет, тогда как менеджер по продажам при соответствующем уровне дохода может накопить нужную сумму примерно за семь лет.

РЕКЛАМА

В то же время эти расчеты условны. Они предполагают, что человек откладывает весь заработок и не тратит деньги на питание, аренду жилья, коммунальные услуги, транспорт и другие повседневные нужды. Кроме того, такие оценки не учитывают инфляцию, возможные изменения заработной платы, колебания валютного курса и дальнейшее подорожание недвижимости. Поэтому реальный срок накопления средств может быть значительно больше.

Сколько стоят частные дома в Черновцах

Рост стоимости недвижимости затронул не только квартиры, но и частные дома. На вторичном рынке Черновцов медианная цена такого жилья по состоянию на начало ноября 2026 года составляет $145 тыс.

РЕКЛАМА

За год частные дома подорожали на 14,3%. В ноябре 2025 года их медианная стоимость составляла $127 тыс., а сейчас достигла $145 тыс. Таким образом, за двенадцать месяцев цена увеличилась примерно на $18 тыс. За последние шесть месяцев дома также прибавили в стоимости. Если раньше медианная цена составляла $140 тыс., то сейчас она достигла $145 тыс. Рост за этот период составил 3,6%.

Частное жилье остается значительно дороже квартир. В частности, медианная стоимость дома в Черновцах примерно на $83 тыс. превышает цену однокомнатной квартиры. В то же время фактическая цена дома может значительно отличаться в зависимости от площади, земельного участка, района расположения и технического состояния.

РЕКЛАМА

Черновцы остаются одним из дорогих городов для покупки жилья

По стоимости квартир на вторичном рынке Черновцы входят в число относительно дорогих областных центров Украины. В то же время цены в городе ниже, чем в некоторых других популярных для покупки недвижимости регионах. По данным за октябрь 2026 года, медианные цены однокомнатных квартир в разных городах составляли:

Львов – около $76 тыс.;

Ужгород – $67,9 тыс.;

Киев – $67 тыс.;

Черновцы – примерно $62,7 тыс.

Таким образом, Черновцы уступают по стоимости однокомнатного жилья Львову, Ужгороду и столице. Однако это не означает, что квартиры в городе доступны большинству покупателей. Рост цен на фоне ограниченных возможностей накопления средств продолжает затруднять покупку собственного жилья.

РЕКЛАМА

В то же время дорожает и недвижимость в новостройках. По данным на конец октября 2026 года, средняя минимальная цена квадратного метра в новых жилых комплексах Черновцов составляла:

экономкласс – 43,6 тыс. грн;

комфорт-класс – 55,5 тыс. грн.

Таким образом, рост стоимости наблюдается как на вторичном, так и на первичном рынке жилья. Отмечается, что это создает дополнительную нагрузку на потенциальных покупателей, которые рассматривают приобретение квартиры как за собственные сбережения, так и с помощью кредитования.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине риелторов хотят обязать сдавать экзамены, получать квалификационные свидетельства и проходить регистрацию в единой базе, а комиссии наличными без договоров могут оказаться под запретом. Также агенты не смогут требовать оплату одновременно от покупателя и продавца без письменного согласия обеих сторон.