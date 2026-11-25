В Киеве в 2026 году снижается стоимость долгосрочной аренды квартир – больше всего в Печерском районе, где цены за год упали на 19%, а также в Шевченковском (-14%) и Голосеевском (-10%). В то же время покупка жилья в основном дорожает: самый существенный рост зафиксировали на Печерске (+6%), а самые доступные однокомнатные квартиры предлагают в Деснянском районе – от 1,9 млн грн.

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Команда OLX Нерухомість проанализировала медианные цены на аренду и покупку однокомнатных квартир в разных районах столицы по состоянию на ноябрь 2026 года. Данные показывают, где жилье стоит дешевле всего, сколько придется платить за квартиру на левом и правом берегах и как изменились цены по сравнению с прошлым годом.

Аренда квартир в Киеве: где можно найти самое дешевое жилье

Левый берег столицы действительно остается одним из самых доступных вариантов для тех, кто ищет однокомнатную квартиру для долгосрочной аренды. В то же время даже в пределах этой части города стоимость жилья заметно различается в зависимости от района.

Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Деснянском районе. В ноябре 2026 года медианная цена здесь составляла 8,5 тыс. грн в месяц. Отмечается, что это самый низкий показатель среди всех районов Киева, которые проанализировали специалисты.

Немного дороже обойдется аренда в Днепровском районе, где медианная стоимость составляет 12 тыс. грн. В Дарницком районе за однокомнатную квартиру придется платить в среднем 14 тыс. грн в месяц.

Район Аренда в месяц Деснянский 8 500 грн Днепровский 12 000 грн Дарницкий 14 000 грн

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На правом берегу ценовой диапазон значительно шире. Самым доступным здесь является Святошинский район, где медианная ставка аренды составляет 13 тыс. грн, это всего на 1 тыс. грн больше, чем в Дарницком районе, расположенном на левом берегу.

В ряде районов стоимость аренды уже существенно выше. В частности, в Оболонском районе медианная цена составляет 14 тыс. грн, а в Соломенском – 14,9 тыс. грн в месяц. За квартиру в Подольском и Голосеевском районах придется платить в среднем по 18 тыс. грн, а в Шевченковском – 19 тыс. грн.

Главные истории дня

Самым дорогим районом столицы для аренды однокомнатного жилья остается Печерский. В ноябре медианная стоимость здесь достигла 34 тыс. грн в месяц. Таким образом, аренда квартиры в этом районе стоит вчетверо дороже, чем в Деснянском.

Район Аренда в месяц Святошинский 13 000 грн Оболонский 14 000 грн Соломенский 14 900 грн Голосеевский 18 000 грн Подольский 18 000 грн Шевченковский 19 000 грн Печерский 34 000 грн

Итак, утверждение, что левый берег всегда дешевле, не совсем соответствует реальной ситуации. Например, аренда однокомнатной квартиры в Святошинском районе обойдется дешевле, чем в Дарницком, а разница между некоторыми районами двух берегов и вовсе минимальна.

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Как изменились цены на аренду за год

В 2026 году на рынке аренды Киева преимущественно наблюдалась тенденция к снижению цен. Наиболее заметно это проявилось в районах, где традиционно были высокие ставки аренды. Сильнее всего подешевела аренда однокомнатных квартир в Печерском районе. За год медианная стоимость снизилась на 19% – с 42 тыс. грн в 2025 году до 34 тыс. грн в ноябре 2026-го.

В Шевченковском районе цены снизились на 14%, до 19 тыс. грн, а в Голосеевском – на 10%, до 18 тыс. грн. На левом берегу изменения были менее значительными. В Дарницком районе аренда подешевела на 7% – с 15 тыс. до 14 тыс. грн. В Деснянском снижение составило 6%, медианная стоимость снизилась с 9 тыс. до 8,5 тыс. грн. В Днепровском районе цена за год не изменилась.

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В то же время в двух районах столицы зафиксировали рост ставок аренды. В Подольском районе медианная стоимость увеличилась на 6%, а в Святошинском – на 8%. Таким образом, годовая динамика аренды не зависела исключительно от расположения района на том или ином берегу Днепра.

Безопасность, инфраструктура и транспорт: что влияет на выбор района

Цена квартиры – не единственный критерий, которым руководствуются арендаторы и покупатели жилья в Киеве. В условиях войны особое значение приобрели безопасность, возможность пользоваться укрытиями, автономность дома, наличие резервного питания, а также доступность транспорта и основной инфраструктуры.

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Ситуация с безопасностью может влиять на спрос и, соответственно, на стоимость недвижимости. В то же время она не всегда напрямую определяет цену. Например, Шевченковский район, несмотря на значительные риски безопасности, остается одним из дорогих районов столицы для аренды жилья.

На выбор квартиры также влияют привычные для рынка факторы: близость метро, удобство транспортных развязок, магазины, медицинские учреждения, школы, детские сады и другие объекты, необходимые для повседневной жизни. Важными остаются тип дома, его состояние, этаж, площадь квартиры и качество ремонта.

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В нынешних условиях покупатели и арендаторы все чаще обращают внимание и на возможность автономного функционирования жилья. Наличие генератора, резервного освещения, альтернативного отопления, стабильного водоснабжения и интернета может стать преимуществом, влияющим на решение по поводу конкретной квартиры.

Поэтому даже в пределах одного района предложения могут существенно различаться по цене. Две однокомнатные квартиры одинаковой площади могут иметь разную стоимость из-за состояния дома, расположения, ремонта, наличия необходимой инфраструктуры и дополнительных условий для комфортного проживания.

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Покупка квартиры в Киеве: самые дешевые варианты не только на левом берегу

Если в сегменте аренды левый берег имеет более очевидное ценовое преимущество, то на рынке покупки однокомнатных квартир ситуация несколько иная. Самые доступные предложения действительно сосредоточены преимущественно в отдельных районах левобережной части столицы, однако среди районов с относительно невысокими ценами есть и правобережные локации.

В ноябре 2026 года самую низкую медианную стоимость однокомнатной квартиры зафиксировали в Деснянском районе – 1,9 млн грн. Отмечается, что это самый доступный показатель среди районов Киева, попавших в исследование.

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При этом по уровню цен сразу за ним расположились районы правого берега. В Святошинском районе медианная стоимость однокомнатной квартиры составляла 2,3 млн грн, в Соломенском – 2,6 млн грн, а в Оболонском – 2,7 млн грн.

На уровне 2,7 млн грн находилась и медианная цена жилья в Днепровском районе. В Дарницком однокомнатная квартира стоила уже 2,8 млн грн.

Район Стоимость квартиры Деснянский 1,9 млн грн Святошинский 2,3 млн грн Соломенский 2,6 млн грн Оболонский 2,7 млн грн Днепровский 2,7 млн грн Дарницкий 2,8 млн грн Голосеевский 3,5 млн грн Подольский 3,5 млн грн Шевченковский 4,1 млн грн Печерский 6,9 млн грн

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В Голосеевском и Подольском районах медианная стоимость однокомнатной квартиры составляла 3,5 млн грн. В Шевченковском районе цена была уже выше – 4,1 млн грн.

Самым дорогим районом для покупки жилья остается Печерский. Медианная стоимость однокомнатной квартиры здесь в ноябре составляла почти 6,9 млн грн, это примерно в 3,5 раза больше, чем в Деснянском районе, где можно найти самые доступные предложения.

Как за год изменилась стоимость квартир для покупки

В отличие от рынка аренды, в сегменте покупки жилья в Киеве в 2026 году преобладала тенденция к удорожанию. В большинстве районов столицы медианные цены на однокомнатные квартиры выросли, хотя динамика различалась в зависимости от локации.

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Наибольший рост зафиксировали в Печерском районе – на 6%. Деснянский район подорожал на 5%, Оболонский – на 4%, а Святошинский – на 3%. В других районах рост был более умеренным. В то же время в трех локациях столицы медианные цены на однокомнатные квартиры за год снизились. Наибольшее падение произошло в Соломенском районе – на 5%. В Шевченковском стоимость сократилась на 2%, а в Дарницком – на 1%.

Левый берег действительно остается одним из самых доступных вариантов для тех, кто ищет квартиру в Киеве, особенно если речь идет о Деснянском районе. Именно здесь зафиксировали самые низкие медианные цены как на аренду, так и на покупку однокомнатного жилья.

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Однако назвать весь левый берег дешевле правого было бы неправильно. В Дарницком районе аренда уже стоит дороже, чем в Святошинском, а медианные цены на покупку квартир в Днепровском и Дарницком районах сопоставимы с отдельными правобережными локациями.

Для тех, кто планирует покупать жилье, правый берег также может быть выгодным вариантом: в Святошинском и Соломенском районах медианные цены ниже, чем в Дарницком, а в Оболонском – практически на том же уровне, что и в Днепровском.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее всего покупать квартиру для сдачи в аренду по соотношению цены приобретения и арендного дохода в Запорожье, где условная окупаемость составляет всего 8 лет, а также в Ивано-Франковске (9 лет), Харькове и Днепре (10 лет). В то же время, несмотря на более высокую стоимость жилья, привлекательным для инвестиций остается Ужгород.