Половина потенциальных покупателей жилья во Львове рассчитывает потратить до $50 тыс. Это слишком мало для реальной стоимости, которую выставляют продавцы. Так, в октябре 2026 года медианная цена однокомнатной квартиры (то есть половина квартир – дороже, а половина дешевле) на вторичном рынке достигла 3,48 млн грн, или ориентировочно $75,6 тыс.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные исследования "OLX Нерухомість", которые есть в распоряжении OBOZ.UA. Среди тех, кто не планирует покупку, 44% назвали причиной именно слишком высокую стоимость жилья, а 36% – нехватку средств.

Какой бюджет у покупателей и как изменились цены

Согласно октябрьскому опросу 2026 года, 19% потенциальных покупателей ищут недвижимость стоимостью до $30 тыс., еще 31% – в пределах $31–50 тыс. Потратить:

$51-70 тыс. готовы 23%;

$71-90 тыс. – 12%;

свыше $91 тыс. – только 2 %;

%; 13% пока не определились с суммой.

За год однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали: в октябре 2025 года медианная стоимость составляла примерно 2,81 млн грн. При ориентировочном пересчете в доллары она выросла с $66,8 тыс. до указанного выше уровня – примерно на 13%. В период с октября 2025-го по октябрь 2026 года количество объявлений о продаже увеличилось на 4%, а число откликов на них в целом – на 18%.

РЕКЛАМА

По наблюдениям экспертов рынка, разрыв между бюджетом и стоимостью жилья побуждает часть клиентов расширять поиск. Не найдя подходящий вариант во Львове, они рассматривают Винники, Брюховичи, Сокольники или другие города области. Особенно это касается покупателей, которым нужно уложиться в ценовые ограничения государственной программы кредитования єОселя.

Собственные сбережения для приобретения жилья планируют использовать 65% потенциальных покупателей, опрошенных в октябре 2026 года. А єОселю рассматривают 37%.

Главные истории дня

Аренда подорожала на 38%, а предложение сократилось

В долгосрочной аренде квартир разрыв между спросом и предложением еще заметнее. В октябре 2026 года объявлений во Львове было на 24% меньше, чем в октябре 2025-го. В то же время медианная месячная стоимость выросла на 38% – почти до 25 тыс. грн.

Число откликов потенциальных арендаторов за этот период выросло более чем вдвое. На одно объявление в октябре 2025 года приходилось в среднем 15,5 отклика, а в октябре 2026-го – уже 40,7. То есть конкуренция за один объект усилилась более чем в 2,5 раза.

РЕКЛАМА

По наблюдениям риелторов, для части людей аренда становится переходным этапом перед покупкой. Сначала они оценивают, подходят ли им город, район, транспорт, работа и ритм жизни, и только после этого выбирают жилье надолго.

Какие квартиры ищут покупатели во Львове

Цену назвали важным критерием выбора 52% потенциальных покупателей, близость магазинов, школ и детских садов – 48%. Укрытие в доме или рядом и автономное отопление важны для 37% респондентов каждое, резервное питание дома – для 30%.

РЕКЛАМА

Относительно более высокую безопасность Львова по сравнению с другими регионами 49% опрошенных в октябре 2026 года назвали преимуществом покупки именно в этом городе. По оценкам экспертов рынка, покупатели все внимательнее изучают окружение дома, сервисы поблизости и возможность решать повседневные вопросы рядом с домом.

Как писал OBOZ.UA, в центральных районах Киева, Львова и Ивано-Франковска аренда однокомнатной квартиры забирает 76-86% средней зарплаты. Для сравнения, ориентир Совета ЕС по доступности аренды – не более 30% дохода.