В Украине выгоднее всего покупать квартиру для сдачи в аренду с точки зрения соотношения цены покупки и дохода от аренды в Запорожье, где условная окупаемость составляет всего 8 лет, а также в Ивано-Франковске (9 лет), Харькове и Днепре (10 лет). В то же время, несмотря на более высокую стоимость жилья, привлекательным для инвестиций остается Ужгород, где квартиру можно условно окупить за 10 лет, – именно в этих городах срок возврата вложений за счет аренды самый короткий.

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Команда OLX Нерухомість сравнила медианные цены покупки и аренды однокомнатных квартир в областных центрах Украины и определила, сколько лет аренды потребуется, чтобы ее суммарная стоимость сравнялась с ценой покупки жилья. По данным за октябрь 2026 года, этот показатель составляет от 8 до 19 лет в зависимости от города.

Где выгоднее всего купить квартиру для сдачи в аренду

Самый короткий период условной окупаемости однокомнатной квартиры за счет арендных платежей зафиксировали в Запорожье. В пятерку городов, где соотношение стоимости покупки и аренды наиболее выгодно, также вошли Ивано-Франковск, Харьков, Днепр и Ужгород.

Запорожье занимает первое место по этому показателю. Медианная цена аренды однокомнатной квартиры здесь составляет 7 тыс. грн в месяц, тогда как купить жилье можно примерно за 698 тыс. грн. При таких условиях суммарные арендные платежи сравняются с ценой покупки за 8 лет.

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Вторым в списке стал Ивано-Франковск, где период составляет 9 лет. При этом сами цены на недвижимость здесь значительно выше: медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры достигает 22 тыс. грн, а покупки – 2,5 млн грн. То есть город демонстрирует относительно короткий период окупаемости, несмотря на высокую стоимость жилья.

В Харькове ориентировочный период составляет 10 лет. Медианная цена аренды однокомнатной квартиры – 9 тыс. грн, а купить ее можно примерно за 1,1 млн грн. Аналогичный показатель зафиксировали и в Днепре, где аренда стоит 12 тыс. грн, а медианная цена покупки – 1,5 млн грн. В этих двух городах суммарная стоимость аренды сравняется с ценой покупки примерно за десятилетие.

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Пятерку городов с самым коротким периодом замыкает Ужгород. Несмотря на высокие цены на недвижимость, арендная плата также остается значительной. Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 32 тыс. грн, а покупки – 3,8 млн грн. Согласно расчетам, соотношение этих сумм соответствует 10 годам аренды. По словам бренд-менеджера Юлии Козар, схожие показатели окупаемости в городах, которые существенно отличаются по ценам, могут быть связаны с разной динамикой спроса и предложения.

"Несмотря на разный уровень цен, сроки окупаемости в городах Запада и Востока Украины порой совпадают. Вероятная причина – реакция рынка на спрос из-за ситуации с безопасностью и миграции населения. Например, в Харькове и Запорожье наблюдаем снижение спроса и одновременный рост предложения, из-за чего цены снижаются и в сегменте аренды, и при покупке. В Ужгороде и Ивано-Франковске ситуация противоположная: цены растут на фоне сокращения предложения и повышения спроса. Соотношение цены покупки и аренды зависит от того, насколько быстро меняется каждая из этих величин. Поэтому одинаковая окупаемость в этом случае скорее совпадение, чем закономерность", – объясняет Юлия Козар.

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В каких городах квартира окупится за 11-14 лет

В значительной части украинских областных центров соотношение цены покупки и аренды однокомнатного жилья составляет от 11 до 14 лет. В эту группу входят города с относительно доступной недвижимостью, а также центры, где покупка квартиры требует значительно больших вложений.

В число городов с периодом окупаемости 11 лет вошли Хмельницкий и Николаев. В Хмельницком медианная цена аренды однокомнатной квартиры составляет 15 тыс. грн, а покупки – 2 млн грн. В Николаеве жилье стоит значительно дешевле: снять квартиру можно за 7 тыс. грн, а купить – примерно за 940 тыс. грн. За 12 лет совокупная стоимость аренды сравняется с ценой покупки в Луцке, Львове и Черкассах.

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В Луцке медианная аренда однокомнатной квартиры составляет 18 тыс. грн, а покупка – 2,7 млн грн. Во Львове эти показатели равны 25 тыс. грн и 3,5 млн грн соответственно. В Черкассах аренда стоит 15 тыс. грн, тогда как медианная цена покупки жилья составляет 2,2 млн грн. Еще четыре областных центра имеют показатель 13 лет: это Винница, Полтава, Тернополь и Херсон.

В Виннице однокомнатную квартиру арендуют по медианной цене 17 тыс. грн, а покупают за 2,7 млн грн. В Полтаве аренда составляет 12 тыс. грн, покупка – 1,9 млн грн. В Тернополе эти показатели достигают 16 тыс. грн и 2,5 млн грн. Относительно дешевое жилье остается в Херсоне: медианная цена аренды составляет 4 тыс. грн, а покупки – 606 тыс. грн.

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Несмотря на невысокие абсолютные суммы, соотношение арендных платежей к цене квартиры также соответствует 13 годам. Еще три города демонстрируют период в 14 лет. В Кропивницком медианная аренда однокомнатного жилья стоит 9 тыс. грн, а покупка – 1,5 млн грн. В Сумах эти показатели составляют 6 тыс. грн и 1 млн грн. В Черновцах арендовать квартиру можно за 16 тыс. грн, тогда как медианная цена покупки достигает 2,7 млн грн.

Киев, Одесса и Чернигов: самая долгая окупаемость

В пяти городах период, за который суммарные арендные платежи сравняются со стоимостью покупки однокомнатной квартиры, превышает 15 лет. Среди них – Ровно, Житомир, Киев, Одесса и Чернигов.

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В Ровно и Житомире показатель составляет 16 лет. В Ровно медианная аренда однокомнатной квартиры стоит 13 тыс. грн, а покупка – 2,5 млн грн. В Житомире аренда жилья обойдется в 12 тыс. грн в месяц, тогда как купить квартиру можно за 2,3 млн грн.

В Киеве и Одессе срок увеличивается до 17 лет. В столице медианная цена аренды однокомнатной квартиры составляет 15 тыс. грн, а купить ее можно за 3,1 млн грн. В Одессе аренда стоит 11 тыс. грн, а медианная цена покупки – 2,2 млн грн.

Козар отмечает, что в крупных городах жилье традиционно стоит дороже, в частности из-за численности населения и концентрации рабочих мест. Отмечается, что это может делать их привлекательными для инвестиций, но соотношение цен покупки и аренды не всегда остается стабильным.

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"Города-миллионники, такие как Киев и Одесса, традиционно отличаются более высокими ценами на покупку квартир, в частности из-за большей численности населения и большого количества рабочих мест. Это, в свою очередь, делает их более привлекательными для инвестиций. Снижение стоимости аренды, которое мы фиксируем по сравнению с октябрем прошлого года, может быть временным и связанным с нынешней ситуацией с безопасностью в этих городах", – добавляет эксперт.

Самый длительный период в исследовании зафиксировали в Чернигове. Медианная цена аренды однокомнатной квартиры составляет 7 тыс. грн, тогда как покупка жилья обходится примерно в 1,6 млн грн. При таких условиях суммарные арендные платежи сравняются с ценой покупки лишь через 19 лет.

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Как изменилась окупаемость квартир за год

OLX Нерухомість также сравнила показатели за октябрь 2025-го и октябрь 2026 года, чтобы оценить, как изменилось соотношение арендных платежей и стоимости покупки жилья в крупных городах. Самыми стабильными оказались Львов и Киев – период условной окупаемости в этих городах за год не изменился.

В то же время самые значительные изменения зафиксировали в Харькове и Запорожье. В Харькове в прошлом году суммарная аренда сравнялась с ценой покупки примерно за 15 лет, тогда как в 2026 году этот показатель сократился до 10 лет. В Запорожье период сократился с 11 до 8 лет.

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В Днепре показатель, наоборот, увеличился на один год, а в Одессе – на два. В Ужгороде период условной окупаемости сократился на два года. Если оценивать именно соотношение медианной цены покупки и месячной аренды, самым привлекательным городом в исследовании является Запорожье.

В то же время само количество лет не гарантирует реальной доходности инвестиций. Расчет не учитывает ремонт, мебель, налоги, простой между арендаторами, коммунальные расходы владельца, возможный рост или падение цен на недвижимость и изменения рынка аренды.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, за последние три месяца количество квартир для аренды в Киеве увеличилось на 87%, а средняя стоимость однокомнатного жилья снизилась за год на 9% – до 15 тыс. грн в месяц. Больше всего новых предложений появилось в Дарницком районе, а самое дешевое однокомнатное жилье можно найти в Деснянском – в среднем за 8 тыс. грн.