Курс доллара в Украине до конца года: как изменится стоимость валюты и к чему готовиться

В Украине 9 ноября официальный курс доллара составляет 45,32 грн за доллар. До конца года он может колебаться в обе стороны; на курс будут влиять международная финансовая помощь, соотношение импорта и экспорта, ситуация в энергетике и инфляция.

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Об этом OBOZ.UA рассказала Анна Золотько, член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank. В конце октября официальный курс доллара достиг 45,6008 грн, обновив исторический максимум на тот момент. По словам Золотько, колебания курса в обе стороны возможны даже при давлении на гривну.

"Пока что Национальный банк располагает инструментами для сдерживания резкого подорожания доллара. В то же время рекордные объемы продажи валюты в октябре показывают, что поддержание курсовой стабильности требует значительных ресурсов. В то же время декабрь традиционно имеет определенную сезонную специфику: в конце года растут бюджетные расходы, активизируются расчеты бизнеса, увеличивается потребность в импорте. Это может создавать дополнительный спрос на валюту", – объясняет эксперт.

По словам Золотько, важным фактором станет международная финансовая помощь: ее регулярные поступления позволяют финансировать бюджетные потребности без дополнительной эмиссии гривны и поддерживают международные резервы НБУ. Из них регулятор может продавать валюту для покрытия ее дефицита на внутреннем рынке. Важными будут не только объемы помощи, но и своевременность ее поступления.

Еще одним важным фактором являются потребности бизнеса в импорте и объемы экспортной выручки.

Золотько отметила, что бизнесу нужна валюта для закупки топлива, энергоресурсов, оборудования и других импортных товаров, тогда как ее предложение зависит от экспортных поступлений, в частности аграрного сектора и металлургии. Если импорт будет расти быстрее экспортной выручки, дефицит валюты будет увеличиваться, а НБУ придется активнее компенсировать его продажей валюты. На этот баланс также будут влиять работа портов, логистика и производственные возможности предприятий.

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По ее словам, на валютный рынок также будут влиять учетная ставка и ситуация в энергетике.

По словам Золотько, из-за усиления инфляционного давления и ухудшения инфляционных ожиданий регулятор в конце октября повысил учетную ставку до 16,5% годовых. Она может оставаться на этом уровне до второго квартала 2027 года. Высокие ставки по гривневым депозитам и государственным облигациям поддерживают привлекательность сбережений в национальной валюте и помогают контролировать инфляцию.

Золотько объяснила, что зимой потребность в импорте электроэнергии, газа, топлива и оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры может увеличить спрос на валюту. Проблемы с энергоснабжением влияют также на производство и экспорт, поэтому одновременно сказываются и на спросе, и на предложении валюты. Многое будет зависеть от того, насколько быстро украинская энергетика адаптируется к зимним условиям и удастся ли избежать масштабных перебоев в работе предприятий.

Главные истории дня

Инфляция и ожидания роста цен могут влиять на спрос населения на иностранную валюту. По прогнозу НБУ, инфляция в конце 2026 года составит 12,5%.

Золотько объяснила, что при быстром росте цен люди могут пытаться защитить сбережения от обесценивания, покупая иностранную валюту, что создает дополнительный спрос на доллар.

Золотько добавила, что Национальный банк располагает инструментами для сдерживания резкого подорожания доллара, однако поддержание курсовой стабильности требует значительных ресурсов. На курс евро в Украине, по ее словам, может влиять изменение соотношения евро/доллар на международных рынках.

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По словам Золотько, в декабре традиционно растут бюджетные расходы, активизируются расчеты бизнеса и увеличивается потребность в импорте, что может создавать дополнительный спрос на валюту.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в частности физических лиц-предпринимателей, ФЛП) в украинских банках составляла 1,779 трлн грн. Это на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.