Криптовалюта и банк экс-главы НБУ: кто и как мог вывести из Украины десятки миллионов

Журналисты-расследователи установили, что сразу ряд украинских компаний могли переводить средства в Швейцарию через "Кристалбанк". После этого – в уставный капитал местной фирмы Done Switzerland AG поступило более 1,5 млн USDT (Tether, криптовалюта привязана к курсу доллара США, на 14:58 5 ноября 1 USDT стоил 0,998 доллара).

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В схеме якобы использовались услуги финансовых компаний и импортеров – в частности Supply Chain Finance, которая в 2025 году разместила облигации на 180 млн грн. Среди лиц, связанных с этой сетью компаний, – бизнесмены Дмитрий Ривкин и Антон Скоробогатов. При этом Нацбанк ранее уже штрафовал "Кристалбанк" за нарушение требований финансового мониторинга.

О том, кто мог организовать вывод денег из Украины в Швейцарию, какие компании входили в "схематозную сеть" и при чем тут банк, из которого ушел экс-глава Нацбанка, читайте в материале OBOZ.UA.

Вывели ли деньги из Украины?

Одной из компаний, которую журналисты связали со схемой, является Supply Chain Finance (SCF). В своем расследовании они утверждали, что компания могла быть причастна к подозрительным финансовым операциям. При этом сама SCF позиционирует себя как финансового партнера малого и среднего бизнеса – в частности, предприятий, занимающихся импортом товаров.

В 2025 году SCF разместила облигации на 180 млн грн. И это не просто упоминание о привлечении финансирования – речь идет о возможности получать значительные средства через рынок капитала и использовать их в финансовых операциях с клиентами.

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Впрочем, эти средства были потрачены не на развитие SCF. Как отметили расследователи, их перечислили швейцарской компании Done Switzerland AG – предварительно конвертировав в USDT. То есть переведя в криптовалюту.

"В капитал швейцарской компании внесли три пакета USDT: 504 376, 504 415 и 511 512. Общая сумма – 1 520 303 USDT. Под криптовалюту выпускались акции, а капитал компании вырос с CHF 520 тыс. до CHF 1,75 млн. Таким образом криптовалюта превращалась в долю швейцарского юридического лица", – говорится в материале.

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Кроме того, отмечается, в финансовых операциях фигурируют и другие компании – причем не только из Украины. В частности:

польская Kooperant Europejski;

украинские "Глобинекс", "Мотороз Партс Украина", "Комодити", "Хемптонс Трейд", ТБС.

Но зачем так много фирм – да еще и с привлечением иностранных? Точно утверждать нельзя. Однако, как показывает практика, обычно такая схема используется для усложнения понимания конечного назначения платежей и установления всех участников движения средств. Ведь для этого необходимо сопоставлять финансовые документы, данные о владельцах компаний и информацию о фактических получателях платежей.

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То есть чем больше компаний участвует в переводе средств, тем сложнее понять, куда на самом деле ушли деньги и кто в итоге их получил. Одни фирмы могут переводить средства, другие – принимать их, а третьи – выступать посредниками. В результате отследить весь путь денег становится значительно сложнее, а реальная роль каждой компании в таких операциях требует отдельной проверки.

Ключ к возможной схеме

Вместе с тем, отмечают расследователи, Supply Chain Finance (SCF) является одной из ключевых компаний в возможной схеме. Согласно системе YouControl, сейчас SCF называется "Финансовая компания "Данн Финанс". А до 28 августа 2026-го она была ООО "Финансовая компания "Саплай Чейн Финанс" (ООО "ФК "СЧФ").

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Впрочем, связь с SCF "Финансовая компания "Данн Финанс" сохранила. В частности, на ее сайте указано, что в 2025 году компания выпустила облигаций на все те же 180 млн грн. Да и руководство не скрывается.

Владельцем компании указан Дмитрий Ривкин – "финансовый предприниматель с более чем 14-летним опытом в международной торговле, финансах и логистике". Как рассказывают в "Финансовая компания "Данн Финанс", Ривкин "приобрел компанию, чтобы предоставить украинскому малому и среднему бизнесу доступ к прозрачному и эффективному финансированию импорта". Ну и, вероятно, поэтому он решил "прозрачно" переводить деньги в крипту и выводить их за границу.

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Принадлежит же Ривкину лишь 90% компании. Еще 10% владеет АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Данн Групп", который до сентября 2026 года назывался АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "КАСЛ". И который на 100% принадлежит Ривкину. Прозрачность как она есть.

Как могли выводить деньги

Еще одно ключевое звено – Done Switzerland AG, зарегистрированная в Швейцарии. Именно в ее уставный капитал было внесено более 1,5 млн USDT через SCF. После этого, утверждают расследователи, уставный капитал фирмы увеличился с 520 тыс. до 1,75 млн швейцарских франков. При этом, отмечается, согласно документам компании, ее активы составляли 30,33 млн швейцарских франков, тогда как обязательства достигали 27,77 млн.

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Учредителем же Done Switzerland AG является все тот же Дмитрий Рывкин. Получается, что украинская компания Рывкина перевела привлеченные через облигации деньги в криптовалюту и внесла их в уставный капитал швейцарской компании Рывкина. Если предположить, что это было сделано, скажем, для вывода капитала из воюющей страны, то прикрытие выбрано вполне пристойное.

Впрочем, вероятная схема включает не только Рывкина. По данным СМИ, помогать ему в этом мог Антон Скоробогатов. Этот финансист известен тем, что в 2016-2026 годах был владельцем ООО "ДАНН."

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Сейчас Скоробогатов – член совета директоров Done Türkiye (Done Global Dış Ticaret A.Ş.). Она является частью группы компаний Done со штаб-квартирой в Швейцарии и офисами в Польше (привет, Kooperant Europejski), Украине и Турции.

Кто мог помогать в схеме

Однако для перевода средств за границу нужна была не только цепочка финансовых компаний и импортеров, но и банк, через который проходили платежи. Им, отмечают расследователи, стал "Кристалбанк".

Его создали в декабре 2014 года на базе обанкротившегося "Терра Банка". Сегодня половина его акций принадлежит Марине Ленинг – жене Вадима Копылова, который:

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Ранее был заместителем министра финансов и и. о. министра экономики.

Сейчас он возглавляет наблюдательный совет "Кристалбанка".

Остальные акции банка принадлежат Оксане Гребинской (25,1%) и Леониду Гребинскому "24,9%). Который, к тому же, руководит правлением банка.

Ленинг же была связана с "Терра Банком" еще до создания "Кристалбанка" – она возглавляла его наблюдательный совет. Кроме того, среди владельцев "Терра Банка" в свое время был и Кирилл Шевченко, который впоследствии возглавил НБУ – он владел 33% "Украинской стратегической группы", которой принадлежало 99,21% акций банка.

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Позже Шевченко стал фигурантом дела о присвоении 206 млн грн "Укргазбанка". НАБУ и САП объявили ему о подозрении, после чего он выехал из Украины, а впоследствии его объявили в розыск.

Проблемный банк в цепочке международных переводов

В то же время, сам "Кристалбанк" трудно назвать финансово успешным учреждением. На начало 2026 года его чистые активы составляли около 2,9 млрд грн, а 2025-й банк завершил с убытком в 43 млн грн.

Еще один показательный показатель – CIR, то есть соотношение операционных расходов к операционным доходам. Он достиг 109%. Иначе говоря, банк тратил на собственную деятельность больше, чем зарабатывал на операционных операциях.

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Параллельно Нацбанк оштрафовал "Кристалбанк" за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, – на 20,272 млн грн. То есть, "схематозный" опыт у банка есть.

"Копылов возглавляет наблюдательный совет, его жена Ленинг владеет 50% акций; Леонид Гребинский руководит банком и вместе с Оксаной Гребинской контролирует вторую половину; Ривкин и Скоробогатов связаны с группой ДАН; SCF разместила облигации на 180 млн грн; средства направлялись в Done Switzerland AG; в капитал швейцарской компании внесли 1,52 млн USDT. Благодаря такой схеме – украинская гривна, связанные финансовые компании и импортеры, покупка валюты, перевод в Швейцарию, криптовалюта и последующий выпуск акций – средства приобретают другую юридическую форму и другую юрисдикцию", – резюмировали авторы материала.

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