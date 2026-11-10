Крокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого дела

Владислав Соколов – бывший кандидат в депутаты Днепропетровского облсовета, спортсмен и бизнесмен, которого связывают с торговлей металлом. Фотографии его многоуровневых апартаментов с бассейном, крокодилом и большим количеством позолоты облетели общенациональные украинские медиа.

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И дело не в особом "вкусе" предпринимателя. Его имя фигурирует в расследовании возможного хищения бюджетных средств во время строительства защитных сооружений для энергообъектов и школьного укрытия. И хотя вина Соколова не доказана, показная роскошь на фоне крайне сложной ситуации в энергетике вызывает возмущение.

OBOZ.UA изучил материалы уголовного производства, в котором фигурирует Соколов (и не только он), а также установил, какое имущество оформлено на его мать-пенсионерку. Подробнее – читайте в материале.

Главное:

В апреле-мае 2026 года департамент регионального развития Киевской ОГА заключил 25 договоров на защиту энергообъектов общей стоимостью 1,89 млрд грн. Пятнадцать из них получила компания "Консалтинг-Буд", еще десять – "Ю.Би.Си.".

Пятнадцать из них получила компания "Консалтинг-Буд", еще десять – "Ю.Би.Си.". Компании "Сталь Плюс" и "ТД Тризуб", которые следствие связывает с одним лицом, поставляли материалы на сотни миллионов гривен. По данным журналистов, их неформальным контролером может быть Владислав Соколов.

В другом строительном проекте в Крюковщине следователи проверяют перечисление 10,86 млн грн субподрядчику "Вольт Эйдж Плюс" . По версии следствия, работы, за которые он получил деньги, фактически выполняла другая компания.

. По версии следствия, работы, за которые он получил деньги, фактически выполняла другая компания. Во время обысков в октябре правоохранители изъяли документы на дорогие автомобили, наличные и финансовые записи. Отдельно были обнародованы фотографии Rolls-Royce и пентхауса с крокодилом , однако их принадлежность конкретному фигуранту документально не подтверждена.

, однако их принадлежность конкретному фигуранту документально не подтверждена. Директору "Консалтинг-Буд" Любомире Кожушко также сообщили о подозрении по делу НАБУ о закупках дронов, в котором общий вероятный ущерб государству оценили в 254 млн грн.

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Знакомьтесь: чемпион, бизнесмен и миллионные контракты. Что известно о Владиславе Соколове

Фотографии роскошных многоуровневых апартаментов в элитном жилом комплексе на столичной Оболонской набережной увидели миллионы украинцев. Эту недвижимость связывают с фигурантом расследования Владиславом Соколовым. Позолоченные колонны, красные обои, дворцовая лепнина, огромная круглая кровать и массивные двери с золотыми орнаментами – кажется, здесь собрали все, что обычно ассоциируется со стереотипным вкусом коррупционера и как часто называют в Украине "стилем Пшонки".

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Отдельная гордость – крытый бассейн с фресками античных дворцов и экзотическим декором, где нашлось место даже крокодилу. Дополняет эту выставку безвкусицы огромный портрет мускулистого мужчины в позолоченной раме, которого связывают с Владиславом Соколовым.

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Соколову 47 лет, он из Луганска, однако много лет жил и работал в Днепре. В прошлом он занимался боксом, дважды становился чемпионом Украины, а также был связан с Федерацией бодибилдинга Днепропетровской области.

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Его биография не ограничивается спортом. В 2015 году Соколов баллотировался в Днепропетровский областной совет от партии "Блок Петра Порошенко – Солидарность". На тот момент он работал коммерческим директором торгового дома "Металлург". Депутатом не стал, однако продолжил деятельность в бизнес-среде.

Похоже, в 2015 году Соколов всерьез планировал заниматься политикой: он дал имиджевые (вероятно, рекламные) интервью нескольким крупным днепровским изданиям.

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Торговля металлом – важная деталь в этой истории. Ведь для сооружения защиты энергетических объектов нужны большие объемы металлоконструкций, стали и других строительных материалов. И именно на этом этапе выполнения государственных контрактов правоохранители выявили операции, вызвавшие подозрения.

Речь идет о двух компаниях – ООО "Сталь Плюс" и ЧП "ТД Тризуб". По собранным данным, их формальными владельцами являются Игорь Ткаченко (зарегистрированный в Луганской области) и Елена Малиневская (жительница Днепропетровской области). В то же время следователи предполагают, что фактический контроль над предприятиями может осуществлять Соколов.

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Так, в судебном определении от 14 октября 2026 года также указано, что оба поставщика связаны с одним гражданином Украины. Его имя в обнародованном тексте решения скрыто, однако обстоятельства, приведенные в определении, дают основания предполагать, что речь идет о Соколове.

Как удалось установить OBOZ.UA, на самого Соколова не зарегистрированы автомобили и недвижимость. В прошлом году Соколов зарегистрировал ФЛП с основным видом деятельности "Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения".

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Нам удалось установить имя матери Соколова. Выяснилось, что значительная часть имущества, в частности транспортные средства, связанные с материалами уголовного производства, оформлена именно на 73-летнюю госпожу Наталью.

В частности, на женщину зарегистрировано 17 транспортных средств, среди которых есть грузовики и полуприцепы. В собственности пенсионерки – красный спорткар Chevrolet Corvette 2020 года (зарегистрированный в Киевской области). Такой автомобиль может стоить около 100 тыс. долларов. Стоимость битой машины из США может быть вдвое меньше. При этом номер спорткара пенсионерки содержит цифровую комбинацию 0001 – эти же цифры повторяются и в номере Rolls-Royce. Кроме того, женщина владеет черным внедорожником Toyota Land Cruiser 2023 года, стоимость которого может достигать 95 тыс. долларов. В реестрах также есть пять записей о недвижимости в Днепре и области. Тип и площадь каждого объекта необходимо уточнить.

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Общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал фотографии, которые, по его словам, были сделаны во время обысков у фигурантов дела о возможных хищениях при строительстве защиты энергетических объектов. На снимках – интерьеры, которые больше напоминают дорогой дворец, чем обычную городскую квартиру. Массивные мраморные колонны, отделка под золото, многоуровневые помещения, изысканная мебель, крытый бассейн. Но самая неожиданная деталь – террариум с живым крокодилом.

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Отдельно он показал Rolls-Royce Cullinan. Это один из самых дорогих серийных внедорожников в мире. Автомобиль такого класса может стоить несколько сотен тысяч долларов в зависимости от года выпуска, состояния и комплектации.

Речь идет о пентхаусе на Оболонской набережной в Киеве. Стоимость аналогичного жилья в этом районе может достигать $1,5 млн. Однако это лишь сравнение с рыночными предложениями. При этом ни на Соколова, ни на его мать эта недвижимость, как и Rolls-Royce, не оформлена.

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В то же время судебные документы подтверждают еще одну интересную деталь: во время обысков изымали документы на автомобили Land Rover Range Rover и Chevrolet Corvette. Они представляют интерес для следствия как возможные вещественные доказательства. По собранным нами данным, Chevrolet Corvette оформлен на мать Соколова – 73-летнюю Наталью Михайловну.

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Почти два миллиарда на защиту подстанций: куда шли деньги

В апреле и мае 2026 года департамент регионального развития Киевской областной государственной администрации заключил 25 договоров на строительство защитных сооружений для энергетической инфраструктуры. Общая сумма – 1 млрд 887,7 млн грн. Из них 15 договоров получила компания "Консалтинг-Буд", еще 10 – "Українська будівельна компанія Ю.Бі.Сі.".

Главная цель этих закупок – защитить важные объекты электроснабжения от российских атак. В условиях постоянных обстрелов это вопрос не просто использования бюджетных средств, но и энергетической безопасности миллионов украинцев.

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И именно во время выполнения этих договоров у следователей возникли вопросы к стоимости строительных материалов.

Согласно постановлению Святошинского районного суда от 14 октября, компания "Сталь Плюс" с 1 мая 2026 года поставляла металлопродукцию:

"Консалтинг-Буд" – примерно на 155,45 млн грн без НДС;

"Ю.Би.Си." – примерно на 101,07 млн грн без НДС.

Всего – более 256,5 млн грн без НДС. И это поставки только одной компании.

Кроме того, "Сталь Плюс" проводила товарные операции с "ТД Тризуб", который также поставлял товары и услуги "Консалтинг-Буд".

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Следователи предполагают, что через эти предприятия могли искусственно завышать стоимость материалов, которые впоследствии включали в документы о выполнении бюджетных строительных работ.

В судебном постановлении указана конкретная сумма: по результатам анализа отдельных операций расчетная разница между ценами покупки и последующей продажи металлопродукции могла составить 20,8 млн грн без НДС.

Следствие проверяет, не использовали ли поставщиков как дополнительные звенья для завышения стоимости государственного строительства.

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Механизм, который изучают правоохранители, мог быть таким: поставщик покупает материалы по одной цене, перепродает их подрядчику дороже, а последний включает увеличенную стоимость в документы по государственному контракту. Если такие расходы необоснованны, бюджет рискует переплатить.

Поэтому центральный вопрос – не только в том, кто формально владеет компаниями "Сталь Плюс" и "ТД Тризуб", но и в том, кто контролировал их деятельность, устанавливал цены и получал конечную прибыль.Укрытие для детей за 167 млн грн: еще одна подозрительная операцияПараллельно правоохранители расследуют использование средств при строительстве противорадиационного укрытия для лицея "Лидер" в Крюковщине Киевской области.

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22 мая 2025 года коммунальное предприятие Вишневого городского совета заключило с "Консалтинг-Буд" договор на 167 млн грн.

В договоре предусмотрели выполнение работ без привлечения субподрядных организаций. Однако, по материалам следствия, компания все же привлекла два предприятия – "ДиаГруп" и "Вольт Эйдж Плюс".

Генеральный подрядчик получил значительные авансы. Только в июле 2025 года коммунальное предприятие перечислило ему тремя платежами почти 82,85 млн грн.

Часть этих денег впоследствии оказалась на счете "Вольт Эйдж Плюс".

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По версии следствия, этому предприятию перечислили 10,86 млн грн, а затем оформили документы о выполнении строительных работ. Проблема в том, что, как полагают правоохранители, указанные работы фактически выполняла другая компания – "ДіаГруп".

Таким образом, предметом расследования стал не только вопрос фактического выполнения работ, но и достоверность документов, по которым деньги перечислили конкретному предприятию.

В связи с этими обстоятельствами директору "Консалтинг-Буд" Любомире Кожушко 13 октября 2026 года сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – легализация имущества, полученного преступным путем, и служебный подлог.

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Защита Кожушко отрицает преступный характер операций. Адвокаты подчеркивали, что работы фактически выполнялись, а хозяйственные документы и перечисление средств сами по себе не доказывают правонарушения. Обыски в Днепре и Киеве: что изъяли правоохранители13 октября 2026 года следователи провели серию обысков в рамках уголовного производства № 42025110000000469.

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В частности, обыски провели в офисных помещениях "Сталь Плюс" и "ТД Тризуб" на проспекте Дмитрия Яворницкого в Днепре, а также в офисе "Консалтинг-Буд" на улице Ярославской в Киеве.

Среди изъятого – компьютерная техника, договоры, счета, расходные накладные, товарно-транспортные документы и черновые записи.

Отдельного внимания заслуживают договоры поставки и перевозки материалов. Именно они могут помочь следователям установить, кто фактически перевозил металл, откуда его получали, сколько он стоил на каждом этапе и соответствовало ли реальное движение товара оформленным документам.

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14 октября Святошинский районный суд наложил арест на часть имущества и документов, изъятых в Днепре, для сохранения вещественных доказательств.

Согласно другим материалам, во время обысков также изъяли $47,8 тыс. наличными, семь мобильных телефонов, документы на автомобили Range Rover и Chevrolet Corvette и охотничье ружье.

Директор компании фигурирует также в деле о дронах на 254 млн грн

История "Консалтинг-Буд" не ограничивается возможными нарушениями при строительстве защитных сооружений. Директор компании Любомира Кожушко является подозреваемой и по другому уголовному производству – о закупке дронов Государственной службой специальной связи и защиты информации.

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Это дело расследуют НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

20 октября 2026 года НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования. По версии детективов, в течение 2023 года должностные лица Госспецсвязи закупали беспилотники у трех связанных компаний по ценам, которые превышали рыночные на 60–90%.

Речь идет о 5 100 беспилотниках моделей DJI и Autel. По оценке следствия, общая сумма убытков составляет 254 млн грн.

Схема, которую описывает НАБУ, заключалась в создании видимости конкуренции между фактически связанными участниками закупок. Победителей, по версии следователей, определяли заранее, а полученные средства выводили на счета подконтрольных предприятий, в том числе за рубежом.

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В рамках этого производства арестовали более $4 млн на зарубежных счетах и 17 млн грн в Украине.

Среди лиц, упоминаемых в материалах этого дела, – предприниматели Любомира Кожушко, Юрий Волян и Сергей Горбатюк, а также должностные лица Госспецсвязи. По данным OBOZ.UA, Волян – родной брат Любомиры Кожушко.

Интересно, что оба уголовных производства касаются использования бюджетных средств в сферах, критически важных для Украины во время войны: обеспечения армии дронами и строительства защитных сооружений.

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Кто должен ответить за миллиардные подряды

В общей сложности ООО "Консалтинг-Буд" выиграло тендеры на 2,7 млрд грн. Однако крупнейшим заказчиком компании стала не Киевская областная государственная администрация, а Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Минздрава Украины (ГП "УНПЦЭХ, ТЭОиТ Минздрава Украины"). ООО "Консалтинг-Буд" стало победителем в шести из семи торгов: капремонт 6–9-го этажей за 350 млн грн, реконструкция здания за 599 млн грн, термомодернизация за 75 млн грн, скважина за 26,32 млн грн, крышная котельная с тепловым пунктом за 28,12 млн грн и газовая котельная за 19,93 млн грн.

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От Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации, который возглавляет Олег Кравченко, компания получила заказ на 1,2 млрд грн. В то же время документы по этим договорам не опубликованы в открытом доступе. Поэтому сравнить их условия сейчас невозможно.

Государственные заказчики должны были проверять способность подрядчиков выполнять работы, контролировать использование авансов и подтверждать объемы строительства. Не менее важно установить, были ли защитные сооружения фактически построены, в каком объеме и способны ли они выполнять свое предназначение.

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Ведь даже если строительство завершено, это не исключает возможного завышения цен. И наоборот – выявленные финансовые нарушения не означают автоматически, что сооружений нет или они не обеспечивают надлежащую защиту.

В этой истории ответов требуют и представители власти, заключавшие государственные договоры, и руководители компаний, получавшие средства, и возможные фактические контролеры их поставщиков.

Пока же наиболее показательным в этой истории является контраст: государство выделяет миллиарды гривен на защиту энергетической инфраструктуры, а следователи проверяют, не превратились ли поставки материалов и строительные субподряды в инструмент необоснованного заработка.

И если эти подозрения подтвердятся, главным вопросом будет уже не то, кому принадлежат крокодил или Rolls-Royce, а то, сколько защитных сооружений Украина могла построить на средства, которые, по версии следствия, могли быть использованы не по назначению.

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